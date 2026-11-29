Le cabinet israélien autorise une première mission de la Force internationale de stabilisation à Gaza, axée sur le désarmement du Hamas. Aucun calendrier de déploiement n’a été annoncé.

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Le cabinet de sécurité israélien a donné dimanche 29 novembre son accord à l’entrée dans la bande de Gaza d’un premier détachement de la Force internationale de stabilisation, selon le ministère israélien des Affaires étrangères. Le gouvernement israélien assigne à cette mission pilote un objectif précis : le désarmement du Hamas. Il n’a annoncé ni date d’arrivée ni liste de pays participants. L’accord du cabinet ne signifie pas que des troupes sont déjà entrées dans Gaza.

Un feu vert plus étroit que le mandat de l’ONU

La Force internationale de stabilisation ne relève pas d’une nouvelle décision des Nations unies. Le Conseil de sécurité en a autorisé la création le 17 novembre 2025, par sa résolution 2803, dans le cadre du plan présenté par les États-Unis. Le mandat couvre le désarmement des groupes armés non étatiques, mais aussi la protection des civils et des opérations humanitaires, la sécurisation des zones frontalières et l’appui à une police palestinienne. Le cabinet israélien n’a annoncé dimanche qu’une première mission centrée sur le désarmement du Hamas. Cette annonce n’établit pas que les autres volets de la résolution seront mis en œuvre à ce stade.

Des préparatifs, mais pas de déploiement confirmé

Le Conseil de la paix, l’organe chargé de superviser la transition prévue par le plan, indiquait dans son rapport du 17 novembre 2026 au Conseil de sécurité que des préparatifs logistiques avaient avancé. Il ne signalait alors aucun déploiement de la force à Gaza. La décision israélienne lève un obstacle politique à l’entrée d’un premier détachement, mais l’annonce ne précise ni son effectif, ni les modalités selon lesquelles il exercerait sa mission, ni les conditions du retrait des forces israéliennes. Aucune réponse du Hamas à cette décision n’a pu être confirmée dimanche soir.

La situation des civils reste distincte de l’annonce militaire

Le feu vert annoncé n’est pas une décision de lancement de la reconstruction ni une annonce d’ouverture de nouveaux accès humanitaires. Dans son rapport du 26 novembre, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU relayait un bilan de 1 679 morts et 6 100 blessés palestiniens signalés par les autorités sanitaires locales depuis le cessez-le-feu d’octobre 2025. Ce bilan décrit la situation antérieure à l’annonce du cabinet et ne dit rien des effets d’une mission qui n’est pas encore déployée.

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