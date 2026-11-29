Dans Fantasy of a Pianist et Fantasia Al Andalus, le musicien libanais ne tient pas le même rôle. Les captations permettent de distinguer le pianiste, le chef et le producteur.

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Dans Fantasy of a Pianist et Fantasia Al Andalus, le musicien libanais ne tient pas le même rôle. Les captations permettent de distinguer le pianiste, le chef et le producteur.

Sur la captation de Fantasy of a Pianist, un florilège libanais réunit Bassam Challita, son orchestre et la chorale Saint-Élie. La présence des voix change la fonction du piano : le clavier n’a plus à porter seul toute la mélodie. Dans Fantasia Al Andalus, dont le musicien diffuse des extraits enregistrés au Casino du Liban, l’ensemble doit aussi faire place à la danse. Les deux projets éclairent un parcours souvent résumé au seul titre de chef d’orchestre.

Du soliste à l’ensemble

La fédération des anciens de l’Université Saint-Joseph situe les débuts de Challita au piano à onze ans et rappelle qu’il y a ensuite obtenu deux diplômes de gestion, en 2005 et 2007. Il a poursuivi le travail de soliste, dont témoigne notamment la captation de Piano Lagrima, une pièce qu’il a composée et qu’il interprète lui-même. À l’échelle d’un orchestre, le travail ne se limite plus à interpréter une partition : l’entrée d’un chœur et la place de chaque pupitre deviennent décisives pour la lisibilité du thème.

De la musique à la production du spectacle

Le projet Fantasia Al Andalus met en relation les modes de la musique arabe et le flamenco, avec le piano, la voix et la danse. En passant d’un titre au suivant, l’enjeu n’est pas simplement d’ajouter des références espagnoles à une partition libanaise, mais de faire cohabiter des interprètes dont les repères rythmiques et le rapport à la scène ne sont pas identiques. Challita présente ce projet au Casino du Liban, à Murcie et à Jerash dans son catalogue de spectacles.

Le Murex d’Or l’a distingué en 2024 pour Fantasy of a Pianist. Ce prix ne dit pas tout de son travail : les captations permettent d’entendre séparément ce qu’il joue au piano et ce que les autres musiciens apportent. C’est cette différence qui permet de comprendre pourquoi ses productions font appel, selon le répertoire, à un orchestre, à un chœur ou à des danseurs.

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