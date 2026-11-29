Le dollar a franchi dimanche le seuil de trois millions de rials sur le marché libre de Téhéran. Les cotations privées varient selon l’heure et le sens de la transaction. La Banque centrale iranienne annonce par ailleurs une hausse de 85,8 % des prix à la consommation en zone urbaine sur un an.

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Le dollar a dépassé trois millions de rials sur le marché libre de Téhéran, dimanche 29 novembre. À 20 h 50, heure locale, le service de cotation AlanChand affichait 3 035 000 rials à la vente et 3 004 500 au rachat. Le franchissement intervient le jour où la Banque centrale iranienne a publié son indice des prix en zone urbaine : le panier qu’elle suit a augmenté de 85,8 % par rapport au même mois de l’année précédente.

Trois millions de rials, ou 300 000 tomans

Le seuil peut apparaître sous deux formes : le rial est l’unité monétaire officielle, mais certaines plateformes affichent les prix en tomans, qui valent chacun dix rials dans l’usage courant. L’archive du service de cotation Bonbast donne ainsi 299 200 tomans à la vente le samedi 28 novembre, soit 2 992 000 rials pour un dollar. Le lendemain soir, AlanChand situait l’euro à 3 319 000 rials et le dirham des Émirats arabes unis à 826 300 rials, toujours à la vente.

Ces chiffres ne désignent ni un taux officiel ni un cours de clôture unique. Les cotations du marché libre proviennent de relevés distincts et évoluent au fil de la journée. L’écart de 30 500 rials entre les deux prix affichés à 20 h 50 signifie aussi qu’un client n’obtient pas le même montant selon qu’il achète ou revend un dollar.

Les biens se renchérissent plus vite que les services

La Banque centrale mesure trois évolutions distinctes pour le mois iranien d’Aban, qui correspond à la période allant de la fin octobre à la fin novembre. L’indice urbain a progressé de 4,6 % par rapport au mois précédent et de 85,8 % par rapport à Aban 2025. La hausse de 74,5 % concerne, elle, la moyenne des douze derniers mois comparée à celle des douze mois précédents. Ces chiffres ne sont pas interchangeables.

La hausse est plus marquée pour les biens : la Banque centrale chiffre leur progression à 118,3 % sur un an, et à 6,2 % sur un mois. Il s’agit de la moyenne du groupe suivi par l’institution, non d’un taux applicable à chaque produit ni d’une mesure des prix dans les campagnes.

Une facture plus lourde pour les achats payés en devises

Pour les entreprises qui doivent acheter leurs devises au marché libre, le recul du rial renchérit le règlement d’une facture étrangère, même lorsque son montant en dollars ne change pas. Sur la base des deux relevés de vente, une facture de 1 000 dollars correspondait à 2,992 milliards de rials le samedi et à 3,035 milliards le dimanche soir. Le calcul illustre le coût au taux affiché, sans frais et sans préjuger du taux réellement obtenu par un importateur.

Les sanctions et les restrictions commerciales compliquent l’accès aux devises, mais les cotations de cette fin de semaine ne permettent pas d’isoler leur effet de celui de l’inflation ou de la demande de dollars. Le chiffre à retenir pour le 29 novembre est celui d’une cotation de vente du dollar au-dessus de trois millions de rials sur le marché libre, pas d’une modification du taux officiel.

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