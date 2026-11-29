Le parquet de Bayonne a annoncé dimanche que quatre personnes avaient été placées en garde à vue après les heurts en marge du banquet du Canon français à Biarritz. Selon le ministère de l’Intérieur, treize personnes ont été blessées samedi, dont sept membres des forces de l’ordre. Une garde à vue avait déjà été levée.

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Quatre personnes ont été placées en garde à vue après les heurts qui ont entouré le banquet du Canon français, samedi 28 novembre à Biarritz, a indiqué dimanche le parquet de Bayonne. L’une de ces mesures avait été levée dès samedi soir. Dans son bilan publié le même jour, le ministère de l’Intérieur faisait état de treize blessés parmi les forces de l’ordre, les manifestants et les convives.

Une garde à vue levée dès samedi soir

La procureure de la République à Bayonne, Mariel Garrigos, a précisé que la mesure levée concernait le survol de la manifestation par un drone. La personne a été convoquée en vue du paiement d’une contribution citoyenne. Le fait que quatre gardes à vue aient été ouvertes ne signifie donc pas que quatre personnes étaient encore retenues dimanche, ni qu’elles se voient reprocher les mêmes faits. Aucune condamnation n’a été annoncée dans ce dossier.

Le ministère de l’Intérieur recense treize blessés

L’événement se tenait à la Halle d’Iraty. Selon le ministère de l’Intérieur, les rassemblements ont réuni jusqu’à 2 300 personnes réparties en plusieurs points de blocage. Le ministère attribue les affrontements à une partie des personnes présentes et indique que des projectiles ont été lancés contre les forces de l’ordre. Son bilan fait état de sept blessés parmi celles-ci, dont un grièvement, ainsi que d’un manifestant et de cinq convives légèrement blessés.

Un banquet contesté avant sa tenue

Le Canon français présentait le rendez-vous comme un banquet autour de spécialités locales et sa première édition au Pays basque. Le groupe d’opposition municipale Biarritz Berri Nouvelle Vague avait, lui, demandé au maire d’annuler la manifestation en invoquant des risques de troubles à l’ordre public. Dans le bulletin municipal de novembre-décembre, il relayait aussi la critique de personnalités locales qui estimaient que le banquet banalisait l’extrême droite. Cette contestation était publique avant les heurts ; elle ne préjuge pas des responsabilités individuelles que l’enquête doit établir.

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