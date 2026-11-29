À Hâqel et à Hjoula, les calcaires ont conservé les traces de bras, ventouses et poches à encre de pieuvres du Crétacé. Le Dorateuthis montré sous UV est un autre céphalopode, pas une pieuvre. Voix de synthèse : Rémy. Visuels recadrés : George et al. (2024), fig. 2a/2c, doi:10.1144/jgs2023-210 ; Rowe et al. (2025), fig. 2e, doi:10.1186/s13358-025-00398-x — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ; Encyclopædia Britannica, 1911, fig. 39, domaine public.
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