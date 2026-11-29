Kimi Antonelli a remporté dimanche le Grand Prix du Qatar, sa dixième victoire de la saison. À Lusail, le champion du monde a devancé de 31 secondes son coéquipier George Russell, dont la Mercedes a été endommagée en course. Oscar Piastri complète le podium avant la finale du championnat à Abou Dhabi.

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Kimi Antonelli a remporté dimanche le Grand Prix du Qatar, sa dixième victoire de la saison. À Lusail, le champion du monde a devancé de 31 secondes son coéquipier George Russell, dont la Mercedes a été endommagée en course. Oscar Piastri complète le podium avant la finale du championnat à Abou Dhabi.

Russell avait gardé la tête au départ

George Russell était parti en pole position après avoir devancé Antonelli de 128 millièmes en qualifications. Le Britannique a conservé la tête au premier virage. Parti quatrième, Oscar Piastri a dépassé son coéquipier Lando Norris pour s’emparer de la troisième place. Au quatrième tour, Antonelli a tenté de passer Russell, qui a repoussé l’attaque.

Le duel a changé de nature lorsque des débris d’un panneau de signalisation sont restés coincés sous la Mercedes de Russell. En Formule 1, le plancher est l’une des principales sources d’appui aérodynamique : lorsqu’un débris y reste bloqué, le pilote peut perdre de l’adhérence sans que les dégâts imposent pour autant l’abandon. Les mécaniciens ont tenté de dégager le dessous de la voiture lors d’un passage aux stands. Russell a pu terminer la course, mais n’a pas retrouvé le rythme de l’autre Mercedes.

Antonelli a bouclé les 57 tours en 1 h 23 min 58 s 209. Russell a terminé à 31 s 476, avec 1 s 541 d’avance sur Piastri. Derrière les trois hommes, Max Verstappen est remonté de la sixième à la quatrième place. Norris a fini cinquième, devant les Ferrari de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc. Le Français Isack Hadjar a pris la huitième place et quatre points pour Red Bull.

La victoire ne change pas le nom du champion

Antonelli avait déjà décroché son premier titre mondial en terminant troisième à Mexico, à 20 ans. Mercedes avait ensuite assuré le titre des constructeurs à São Paulo. Au Qatar, l’Italien a ajouté 25 points à son total et porté à dix le nombre de ses victoires en 2026. Le doublé de Lusail rapporte 43 points à Mercedes.

La dernière course est prévue le dimanche 6 décembre sur le circuit de Yas Marina, à Abou Dhabi. Le départ des 58 tours est annoncé à 17 h aux Émirats arabes unis, 15 h à Beyrouth et 14 h à Paris.

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