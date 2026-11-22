En Tunisie, le droit à l’avortement ne garantit pas toujours un parcours simple. Rapports officiels et enquêtes associatives éclairent les écarts entre activité publique, délais, coûts et obstacles sociaux. Ces données datées documentent des difficultés précises, sans établir une pénurie nationale actuelle ni mesurer tous les besoins non satisfaits aujourd’hui.

2

Lire l'article Stop

Plus d’un demi-siècle après l’élargissement du droit à l’avortement en Tunisie, la question centrale reste son exercice réel. Le cadre légal autorise l’interruption volontaire de grossesse sous conditions. Mais plusieurs enquêtes associatives décrivent des parcours entravés par les distances, le coût, la stigmatisation et l’organisation des soins. Leurs constats documentent des obstacles précis, sans établir une fermeture générale des services ni une pénurie nationale actuelle.

IVG en Tunisie : un droit ancien, un accès à examiner

Dans son rapport initial sur le protocole de Maputo, consacré à la période 2018–2024, l’État tunisien rappelle l’évolution du droit. En 1965, l’autorisation concernait les femmes mariées ayant au moins cinq enfants, avec l’accord du conjoint. L’élargissement de 1973 a supprimé ces critères matrimoniaux et familiaux.

Selon ce rapport, l’article 214 permet une interruption durant les trois premiers mois, par un médecin habilité dans un établissement autorisé. Au-delà, des conditions médicales spécifiques s’appliquent, notamment lorsque la poursuite de la grossesse compromet la santé physique ou psychique. Les autorités distinguent aussi la situation des mineures, pour lesquelles elles indiquent une autorisation parentale.

Le même document chiffre à 20 000 les avortements pratiqués gratuitement dans les établissements publics en 2023. Ce total exclut le secteur privé. Il ne constitue ni un bilan pour 2026, ni une mesure des demandes restées sans réponse.

Une enquête centrée sur les femmes vulnérables

Médecins du Monde a étudié les obstacles à la contraception et aux soins d’avortement entre septembre 2024 et février 2025. L’organisation identifie plusieurs difficultés : éloignement des structures, transport, information insuffisante, pressions sociales et pratiques variables au sein des services. Les refus rapportés et la crainte d’être reconnue peuvent compliquer la recherche d’une prise en charge.

La méthode impose toutefois une réserve importante. Cette enquête qualitative repose surtout sur les récits de bénéficiaires, d’associations et de praticiens indépendants. Les autorités sanitaires n’y ont pas participé. L’étude reconnaît les limites d’un échantillon restreint et la nécessité d’un croisement institutionnel. Elle éclaire des expériences, mais ne permet pas de calculer un taux national de refus.

Ses recommandations portent notamment sur l’information, l’harmonisation des protocoles et l’accompagnement après l’avortement. Elles visent le fonctionnement concret des services, plutôt que la seule inscription du droit dans un texte.

Les associations dénoncent aussi des difficultés d’approvisionnement

Le rapport Beijing +30 de la société civile tunisienne, mis en ligne en 2025 par l’Association tunisienne des femmes démocrates, décrit également des restrictions. Il fait état de ruptures répétées de contraceptifs et de produits d’avortement médicamenteux depuis 2017. Il dénonce aussi des refus de soins et le coût du recours au privé pour les femmes les moins aisées.

Ces observations concernent une période antérieure à novembre 2026. Elles ne suffisent donc pas à affirmer que tous les centres manquent aujourd’hui de médicaments. Établir la disponibilité actuelle demanderait un relevé récent, produit par produit et structure par structure.

Le rapport cite par ailleurs une réponse professionnelle : la mise à jour, en 2023, d’un manuel de clarification des valeurs par le Groupe Tawhida Ben Cheikh et ses partenaires. L’objectif annoncé est de renforcer l’écoute et le soutien aux femmes qui sollicitent ces soins. L’enjeu dépasse ainsi les stocks : il concerne aussi l’accueil et les attitudes des soignants.

Pour les mineures migrantes, les démarches peuvent retarder les soins

L’Organisation mondiale contre la torture examine un autre versant du problème dans son rapport couvrant novembre 2024 à avril 2025. Ses partenaires décrivent les difficultés particulières rencontrées par les personnes en déplacement, notamment des adolescentes sans documents d’identité ou sans représentant légal identifié.

Selon cette organisation, les démarches judiciaires nécessaires dans certaines situations et les renvois entre centres peuvent allonger les délais. Le rapport décrit aussi des besoins de financement lorsqu’une prise en charge exige une orientation vers une autre structure. Ces constats portent sur des populations spécifiques ; ils ne peuvent être étendus automatiquement à toutes les patientes tunisiennes.

Ils montrent néanmoins pourquoi l’existence d’un service gratuit ne résout pas chaque obstacle. Une patiente peut encore devoir obtenir des documents, trouver un interlocuteur et rejoindre l’établissement capable de la prendre en charge. Le coût et le temps du parcours doivent être distingués du prix de l’acte médical lui-même.

Des données publiques nécessaires pour mesurer les écarts

Les documents disponibles ne décrivent donc pas la disparition du droit à l’IVG en Tunisie. Ils mettent en regard une activité publique attestée et des difficultés d’accès rapportées. Ces deux réalités ne s’annulent pas : compter les actes réalisés ne renseigne pas, à lui seul, sur les femmes qui ont renoncé ou changé de structure.

Un état des lieux actualisé devrait préciser les délais, les orientations entre établissements et la disponibilité des différentes prises en charge. Faute de données nationales comparables pour 2026 dans les documents examinés, l’ampleur actuelle de ces écarts reste à établir.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews