Comboios de Portugal prévoit des perturbations du 23 au 27 novembre, avec des effets possibles les 22 et 28. L’opérateur a publié les horaires des services minimaux des 24 et 25. Il propose un remboursement intégral ou un échange gratuit sur certaines catégories de billets, sous les conditions annoncées. Les tableaux distinguent les grandes lignes, les trains régionaux et certains services urbains. Vérifiez chaque trajet et chaque correspondance dans les informations actualisées de CP avant le départ.

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Les conducteurs de train du syndicat portugais SMAQ appellent à la grève du lundi 23 au vendredi 27 novembre 2026. Comboios de Portugal (CP) prévoit des perturbations sur son réseau et prévient qu’elles peuvent aussi toucher des trains dimanche 22 et samedi 28. L’opérateur a publié des horaires de service minimum pour mardi 24 et mercredi 25, et prévoit le remboursement intégral ou l’échange gratuit de certains billets.

Les services minimaux concernent les 24 et 25 novembre

CP publie des tableaux distincts pour les grandes lignes Alfa Pendular et Intercidades, les trains régionaux et interrégionaux, et plusieurs lignes urbaines de Lisbonne et de Porto. Ces listes précisent les numéros, les gares et les heures des trains inscrits au service minimum. Elles ne s’appliquent pas indifféremment aux cinq jours de grève. Sur les grandes lignes et dans le tableau régional, la colonne du 24 ne contient pas toujours les mêmes trains que celle du 25.

Par exemple, le train 528 de Porto-Campanhã à Lisboa-Santa Apolónia, prévu à 19 h 45, est inscrit au service minimum les deux jours. Le 126 au départ de Porto-Campanhã à 17 h 40 figure uniquement dans la colonne du 24. Dans l’autre sens, le train 723 de Lisboa-Santa Apolónia à Braga, à 19 h 30, est inscrit les deux jours. Ces heures sont données en heure locale du Portugal continental.

Dans l’agglomération de Porto, les tableaux couvrent notamment les lignes du Marco, de Guimarães et de Braga. À Lisbonne, les listes couvrent les axes de Sintra et d’Azambuja, ainsi que Cascais et le Sado. Elles ne concernent pas les métros. CP précise que des services peuvent circuler en plus de ceux listés. L’absence d’un train dans les tableaux ne permet donc pas, à elle seule, de conclure à sa suppression.

Quels voyageurs peuvent échanger ou se faire rembourser ?

La mesure annoncée par CP vise les billets déjà achetés sur ses services Alfa Pendular, Intercidades, internationaux, interrégionaux ou régionaux pour les voyages concernés. Le passager peut demander le remboursement intégral ou un échange gratuit vers un autre train de même catégorie et dans la même classe. L’avis ne présente pas cette mesure particulière comme applicable à tous les titres urbains et abonnements.

Pour les billets achetés sur le site ou l’application CP, la rubrique « As minhas viagens » permet de demander automatiquement le remboursement ou l’échange jusqu’à 15 minutes avant le départ du train de la gare où le voyageur doit monter. Au guichet CP, la demande peut être déposée avant ou après la date du voyage, jusqu’à dix jours après la fin de la grève. CP propose aussi un formulaire de remboursement pour retard ou suppression, mais avertit que la réponse peut prendre plus de temps.

Le bon réflexe avant de partir

Le préavis de cinq jours n’équivaut pas à la fermeture du réseau. À l’inverse, l’horaire habituel ne garantit pas que le train circulera. Vérifiez le numéro de votre train, le jour et la gare de départ dans les informations de CP avant de partir. Pour un itinéraire avec correspondance, vérifiez chaque tronçon séparément, en particulier si l’un des trains n’apparaît pas dans les horaires minimaux.

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