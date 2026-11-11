Batroun : Salam réagit à l’arrestation de cinq hommes

Nawaf Salam a contacté les responsables judiciaires et sécuritaires après cinq arrestations entre les hauteurs de Batroun et de Bcharré. Le Premier ministre affirme que la loi sera la seule limite des investigations. Le bureau du procureur présente les personnes interpellées comme des membres du Hezbollah. Les récits médiatiques divergent sur la nature des documents qu’elles auraient détenus. Aucun projet d’attaque n’est établi dans le compte rendu institutionnel. Les accusations politiques restent distinctes des conclusions attendues de la justice dans cette affaire.

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Nawaf Salam a contacté mercredi 11 novembre 2026 les responsables judiciaires et sécuritaires au sujet de cinq hommes arrêtés entre les hauteurs de Batroun et de Bcharré. Depuis Antalya, le Premier ministre a assuré que la loi serait la seule limite des investigations. Le parquet présente les personnes interpellées comme des membres du Hezbollah.

Salam suit l’enquête depuis Antalya

Selon un compte rendu de l’agence officielle libanaise, le chef du gouvernement a joint les ministres de l’Intérieur et de la Justice. Il a également contacté le procureur général près la Cour de cassation et le directeur général des Forces de sécurité intérieure (FSI).

Présent en Turquie pour la conférence climatique COP31, Nawaf Salam juge les circonstances de ces arrestations suspectes. Il affirme que le temps de l’absence de responsabilité et des affaires étouffées est terminé. Cette prise de position politique ne préjuge pas des conclusions de l’enquête.

Cinq arrestations dans les hauteurs de Batroun

Le bureau du procureur Ahmad Rami al-Hajj avait confirmé mardi 10 novembre le suivi de ce dossier. Les investigations sont conduites par la branche du renseignement des Forces de sécurité intérieure (FSI). Le compte rendu du bureau du procureur ne précise ni les accusations envisagées, ni l’identité des cinq personnes, ni les circonstances détaillées de leur arrestation.

Le compte rendu diffusé mardi par le bureau du procureur mentionnait uniquement les hauteurs de Batroun. Celui consacré à Nawaf Salam situe le groupe entre ce secteur et les hauteurs de Bcharré. Le point exact et l’heure des interpellations ne sont pas précisés.

La nature des documents reste incertaine

Une chaîne libanaise rapporte que les cinq hommes détenaient des documents et des cartes, dont certains auraient été déchirés. Ce détail ne figure pas dans le compte rendu institutionnel consulté.

Un autre média, citant des sources sécuritaires anonymes, décrit des papiers portant des noms. Il précise que leur qualification comme cartes ou plans n’est pas établie et dépend encore des examens techniques. Aucun de ces récits ne permet, à lui seul, d’affirmer une préparation d’attaque ou d’attribuer une intention aux personnes arrêtées.

Une réaction politique distincte de l’enquête

Mercredi 11 novembre, le député Ghiyath Yazbek, membre du bloc des Forces libanaises, a réagi à ces arrestations dans un communiqué. Il appelle les autorités à davantage de fermeté et accuse le Hezbollah de préparer une expansion militaire intérieure. Ces accusations politiques ne constituent pas des conclusions judiciaires.

À ce stade, le bureau du procureur confirme le suivi d’investigations préliminaires, sans annoncer de jugement. Les personnes interpellées restent présumées innocentes. Les motifs précis de leur présence dans cette zone et la nature des pièces saisies doivent encore être établis par l’enquête.

Palais de justice de Beyrouth, archive non datée. Illustration générale de la justice, distincte du lieu des arrestations. Photo : archives Libnanews. Habillage Libnanews.

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