Brésil : un demi-siècle de politique de l’éthanol

Le Brésil poursuit le développement de l’éthanol plus de cinquante ans après le lancement du programme Proálcool en novembre 1975. Depuis août 2026, l’essence ordinaire incorpore temporairement 32 % de biocarburant. Les véhicules flexibles permettent aussi aux automobilistes de choisir leur carburant selon les prix et la consommation. La production associe désormais canne à sucre et maïs. Ce modèle repose sur une chaîne industrielle et réglementaire construite dans la durée, dont les effets énergétiques et environnementaux doivent être distingués avec précision.

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Plus d’un demi-siècle après le lancement du programme Proálcool, le Brésil continue d’élargir la place de l’éthanol dans les transports. Depuis le 1er août 2026, l’essence ordinaire doit temporairement incorporer 32 % de ce biocarburant. Cette décision s’ajoute au choix déjà offert aux automobilistes équipés d’un moteur « flex », capables de rouler avec de l’éthanol ou de l’essence.

Le point de départ institutionnel remonte au décret du 14 novembre 1975 créant le Programme national de l’alcool. Il s’agissait de développer un carburant national dans un contexte marqué par le choc pétrolier. Le cinquantième anniversaire appartenait donc à 2025 : en novembre 2026, cette politique approche de ses 51 ans.

La continuité est remarquable, mais le modèle a changé. Le développement initial reposait sur la canne à sucre et sur un soutien public à la production et à la technologie. Il associe désormais des règles d’incorporation, une industrie automobile adaptée et une production dans laquelle le maïs prend une place croissante.

L’éthanol brésilien passe aussi par l’essence

L’Agence nationale du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants précise que le taux de 32 % concerne l’essence C ordinaire, avec ou sans additifs. L’essence premium reste à 25 %. La mesure remplace temporairement le taux de 30 % précédemment applicable à l’essence ordinaire.

La résolution du Conseil national de politique énergétique prévoit une durée de 180 jours à compter du 1er août, avec une seule prolongation possible pour la même durée. Il ne s’agit donc pas encore d’un passage définitif de toutes les essences à 32 %.

Le ministère des Mines et de l’Énergie présente cette hausse comme un moyen de réduire les besoins d’importation d’essence. Il indique que la décision s’appuie sur des essais techniques portant notamment sur le fonctionnement de véhicules et de motos. L’adoption définitive du nouveau mélange, ou d’un taux supérieur, reste liée à des évaluations supplémentaires.

Le moteur flexible laisse un choix à la pompe

Une autre étape structurante a été l’arrivée des voitures à motorisation flexible en mars 2003. Ces moteurs permettent de modifier la proportion d’éthanol et d’essence dans le réservoir, sans obliger le conducteur à conserver le même carburant à chaque plein.

Ce choix transforme le prix affiché en calcul d’usage. L’éthanol contient moins d’énergie par litre : un litre moins cher ne garantit donc pas un coût inférieur pour parcourir la même distance. La règle couramment évoquée au Brésil consiste à examiner si son prix reste autour de 70 % de celui de l’essence.

Ce repère demeure indicatif. Le rapport pertinent dépend de la consommation réelle du véhicule avec chacun des carburants. Pour comparer, il faut diviser le prix au litre par la distance parcourue avec ce litre. La souplesse technique du moteur est ainsi utile seulement si l’automobiliste peut aussi apprécier le coût du trajet.

La canne conserve sa place, le maïs progresse

Selon des données de la Conab rapportées par la presse le 10 novembre 2026, les estimations situent la production de 2025-2026 à 37,5 milliards de litres. La canne en représente 27,33 milliards et le maïs 10,17 milliards. La prévision citée pour 2026-2027 atteint 41,9 milliards de litres, dont 11,9 milliards issus du maïs.

Cette dernière valeur est une projection de campagne, pas un volume déjà entièrement produit. Elle illustre néanmoins la diversification des matières premières mobilisées pour répondre à la demande des automobilistes et aux obligations d’incorporation.

L’enjeu énergétique ne dispense pas d’un bilan environnemental précis. Le caractère renouvelable de la matière première ne signifie pas absence d’émissions. Les effets dépendent notamment des pratiques agricoles, de l’énergie utilisée pour transformer les récoltes, du transport et de l’usage des terres.

Le cas brésilien montre surtout qu’un carburant alternatif se développe avec l’ensemble de sa chaîne : production agricole, usines, distribution, moteurs compatibles et règles publiques. Après un demi-siècle, l’éthanol y reste à la fois un produit agricole, un choix pour le conducteur et un instrument de sécurité énergétique.

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