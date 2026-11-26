Pablo Hernández de Cos a pris l’avantage sur le Néerlandais Klaas Knot dans la course à la présidence de la Banque centrale européenne. L’ancien gouverneur de la Banque d’Espagne bénéficie d’un soutien politique à Bruxelles. Le Conseil européen doit encore formaliser la nomination. Christine Lagarde quittera ses fonctions le 7 février 2027.

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Pablo Hernández de Cos a pris l’avantage sur Klaas Knot jeudi 26 novembre à Bruxelles, après le ralliement du gouvernement néerlandais à la candidature espagnole, selon plusieurs sources européennes. L’ancien gouverneur de la Banque d’Espagne est désormais pressenti pour succéder à Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne. Le Conseil européen n’a pas encore publié de décision de nomination.

Les Pays-Bas avaient présenté leur propre candidat

Deux noms avaient été soumis à l’Eurogroupe le 6 novembre : Pablo Hernández de Cos, proposé par l’Espagne, et Klaas Knot, ancien président de la banque centrale néerlandaise. Le ralliement de La Haye à la candidature espagnole, rapporté à Bruxelles jeudi, lève le principal obstacle politique au choix d’Hernández de Cos. Christine Lagarde avait annoncé le 29 octobre qu’elle quitterait la présidence le 7 février 2027, avant le terme de son mandat entamé en novembre 2019.

Les étapes qui restent avant la prise de fonctions

L’article 283 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit une recommandation du Conseil de l’Union, suivie d’une consultation du Parlement européen et du Conseil des gouverneurs de la BCE. La décision revient ensuite au Conseil européen, qui statue à la majorité qualifiée. Si sa nomination est confirmée, Hernández de Cos sera le premier Espagnol à présider la BCE. Le mandat est de huit ans et ne peut être renouvelé.

De la Banque d’Espagne à la Banque des règlements internationaux

Hernández de Cos est entré à la Banque d’Espagne en 1997. Il y a notamment dirigé les travaux économiques, statistiques et de recherche, avant de devenir gouverneur en 2018. À ce titre, il a siégé jusqu’en juin 2024 au Conseil des gouverneurs de la BCE, qui fixe les taux directeurs de la zone euro. Il a aussi présidé le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et dirige depuis juillet 2025 la Banque des règlements internationaux.

La succession s’ouvre alors que la BCE débat de la persistance de l’inflation. Le compte rendu de la réunion des 28 et 29 octobre, publié jeudi, montre que la hausse des prix de l’énergie figurait parmi les préoccupations des membres du Conseil des gouverneurs. En octobre, celui-ci a maintenu le taux de dépôt à 2,50 %. La décision sur les taux appartient à ce conseil, où siègent les gouverneurs des banques centrales nationales et les membres du directoire, dont le président.

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