La Cour suprême fédérale précise les pouvoirs de contrôle de Bagdad. La gestion des gisements, les recettes et les paiements obéissent à des règles distinctes.

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Le différend entre Bagdad et Erbil sur les hydrocarbures ne se résume pas à la possession des puits. Dans sa décision interprétative 268 du 25 novembre, la Cour suprême fédérale a confirmé le droit de l’État fédéral de superviser les opérations et les contrats pétroliers, tout en rappelant que la Constitution attribue le pétrole et le gaz à l’ensemble des Irakiens. Elle distingue la gestion des gisements, la distribution des revenus et les compétences fédérales aux frontières. Depuis les mesures annoncées par Bagdad le 24 novembre, Erbil demande que leur application respecte cette répartition.

Ce que disent les articles 111 et 112

L’article 111 pose le principe de propriété commune. L’article 112 prévoit que le gouvernement fédéral gère le pétrole et le gaz extraits des gisements existants avec les régions et gouvernorats producteurs. Il prévoit que les recettes issues de cette exploitation sont distribuées équitablement, proportionnellement à la population, avec un traitement transitoire pour les régions qui ont subi des privations ou des dommages. Il confie également aux deux échelons l’élaboration conjointe des orientations nécessaires au développement de ces richesses.

Le communiqué de la Cour distingue la surveillance des opérations, qui relève notamment du ministère fédéral du Pétrole, et la gestion des hydrocarbures extraits, qu’elle rappelle conjointe. La décision a été rendue à la majorité, avec deux voix dissidentes. Ces dispositions ne répondent pas de la même manière à toutes les questions en litige. Fixer une politique commune, encadrer un contrat d’extraction et décider quelle entité peut commercialiser le brut sont des actes différents. En 2022, la Cour suprême fédérale avait déclaré inconstitutionnelle la loi pétrolière régionale de 2007. Le contentieux budgétaire plus récent porte aussi sur les coûts reconnus de production et de transport à l’égard de la région, ce qui ne se confond pas avec la propriété de la ressource.

Les frontières et le partage des recettes obéissent à des règles distinctes

Les mesures fédérales annoncées le 24 novembre lient le contrôle des frontières à la lutte contre la contrebande et au contrôle des exportations. La Cour a confirmé la compétence fédérale pour la sécurité des frontières internationales. Pour l’administration des douanes, elle a rappelé l’obligation de coordination avec les autorités régionales et locales. Dans son communiqué du 25 novembre, le Conseil des ministres de la région du Kurdistan a réaffirmé son engagement à respecter ses obligations, tout en demandant que l’État fédéral garantisse ses droits constitutionnels. La région distingue ses droits politiques et territoriaux des seuls transferts budgétaires.

Pour savoir qui dispose de l’argent, il faut suivre quatre opérations : la mesure du brut livré, sa vente, le versement du produit au Trésor et la dépense effective. Les règlements destinés aux entreprises qui produisent et transportent le brut ne sont pas les mêmes que les virements qui financent les salaires des agents publics. Un communiqué sur les compétences et une décision de justice ne démontrent pas que ces paiements ont été réalisés. Le prochain indicateur vérifiable sera le rapprochement des cargaisons, des recettes encaissées et des versements effectivement effectués.

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