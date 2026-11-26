Le militant iranien Mehdi Mahmoudian, collaborateur au scénario d’Un simple accident de Jafar Panahi, a été arrêté mercredi à son domicile à Téhéran, selon des organisations de défense des droits humains. La veille, il avait alerté sur le sort de deux condamnés à mort. Le motif de son arrestation reste inconnu.

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Des agents des services de sécurité iraniens ont arrêté Mehdi Mahmoudian à son domicile à Téhéran mercredi 25 novembre et saisi son matériel électronique, selon l’organisation de défense des droits humains Hengaw. Le militant avait alerté la veille sur le risque d’exécution de deux hommes condamnés à mort dans une affaire liée aux manifestations de 2022. Les autorités iraniennes n’ont pas annoncé le motif de l’arrestation.

Une alerte sur le sort de deux condamnés à mort

Le 24 novembre, Mahmoudian avait relayé sur sa chaîne Telegram un document présenté comme un avis d’exécution concernant Milad Armoun et Navid Najaran. Mai Sato, rapporteuse spéciale de l’ONU sur la situation des droits humains en Iran, avait également exprimé son inquiétude. Le lendemain, les informations relayées par le canal du militant indiquaient que les exécutions n’avaient pas eu lieu à l’heure annoncée. La justice iranienne a contesté les informations sur le calendrier des exécutions et indiqué que les condamnations n’avaient pas été annulées.

Les deux hommes ont été condamnés dans le dossier d’Ekbatan, un ensemble résidentiel de Téhéran où un membre de la milice Bassidj a été tué en octobre 2022, pendant les manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini. Une mission d’établissement des faits mandatée par l’ONU avait fait part dès décembre 2024 de son inquiétude au sujet des six condamnations à mort prononcées dans cette affaire.

Un collaborateur de Jafar Panahi déjà arrêté en janvier

Mahmoudian avait été arrêté le 31 janvier, puis libéré sous caution le 17 février selon Hengaw. Il figurait parmi les signataires d’une déclaration dénonçant la répression des manifestations de janvier. Les éléments rendus publics ne permettent pas d’établir si cette procédure ou son travail sur les condamnations à mort a motivé sa nouvelle interpellation.

En dehors de son activité militante, Mahmoudian a collaboré au scénario d’Un simple accident, réalisé par Jafar Panahi et récompensé par la Palme d’or à Cannes en mai 2025. L’Académie des Oscars le crédite aux côtés de Nader Saïvar et Shadmehr Rastin comme collaborateur au scénario de Panahi, nommé dans la catégorie du meilleur scénario original en 2026.

Jeudi, aucune annonce publique des autorités iraniennes ne précisait les charges éventuellement retenues contre Mahmoudian ni le lieu où il était détenu.

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