Kyiv a reçu 450 millions de dollars par deux programmes de la Banque mondiale. La moitié soutient la gestion des investissements publics, l’autre le secteur privé. Le Japon garantit 415 millions de prêts.

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Le ministère ukrainien des Finances a annoncé jeudi 26 novembre avoir reçu 450 millions de dollars au budget de l’État, au titre de deux programmes de la Banque mondiale. Le gouvernement japonais garantit 415 millions de dollars de prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Les 35 millions restants proviennent d’un crédit de l’Association internationale de développement.

Deux versements de 225 millions de dollars

Le premier versement passe par le programme SURGE, qui accompagne la réforme de la gestion des finances publiques. Il fait partie d’un financement additionnel de 584,25 millions de dollars, dont l’accord de prêt a été signé le 29 juin et est entré en vigueur le 13 juillet. Le programme aide notamment les administrations et les collectivités ukrainiennes à mieux planifier et suivre leurs investissements de reconstruction.

Le second versement passe par le programme RISE, conçu pour soutenir les petites et moyennes entreprises et faciliter leurs démarches. Le ministère indique que la Banque mondiale a vérifié plusieurs résultats avant de verser les fonds : 20 000 entreprises ou entrepreneurs ont obtenu des financements ou des services dans le cadre de dispositifs publics modernisés ; 100 000 demandes ont été déposées sur le portail de démarches eDozvil ; des représentants de 500 entreprises ont été formés aux normes de produits harmonisées avec celles de l’Union européenne ou aux normes de durabilité.

Un versement déjà reçu, distinct du prêt européen

Dans les deux programmes, le versement est lié à des résultats vérifiés. La Banque mondiale cite notamment le programme ukrainien de prêts « 5-7-9 », qui prend en charge une partie du coût des emprunts pour les entreprises éligibles. Le chiffre annoncé jeudi correspond aux fonds reçus par le budget ukrainien, pas au montant directement versé aux entreprises.

Cette somme est distincte des 45 milliards d’euros de prêts supplémentaires que la Commission européenne propose pour 2027. Les dirigeants européens examinent cette proposition à Bruxelles les 26 et 27 novembre ; Kyiv a déjà reçu les 450 millions annoncés par son ministère des Finances.

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