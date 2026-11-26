Du réseau électrique aux transferts sociaux et aux routes du Sud, le portail rend visibles signatures et montants. Il reste à relier ces données aux délais et paiements effectifs.

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Le portail de l’Autorité libanaise des marchés publics permet de suivre un achat au-delà de l’appel d’offres. Trois dossiers, choisis parmi les contrats dont une signature est renseignée en novembre, montrent toutefois que le prix d’attribution, le montant contractuel et la dépense effectivement payée ne sont pas interchangeables.

Électricité : deux montants, pas le prix final

Pour des équipements de haute tension destinés aux principaux postes de transformation d’Électricité du Liban, la fiche donne 2 292 555 dollars hors TVA pour l’attribution provisoire du 8 octobre à SC Engineering. L’avis de prise d’effet publié dans la même fiche est renseigné pour 2 543 355 dollars et porte une date de signature au 16 novembre. Le document de prise d’effet indique lui aussi un montant hors TVA, comme l’avis d’attribution. L’écart de 250 800 dollars est donc lisible à base fiscale comparable ; les avis ne suffisent pas à en établir la cause ni à savoir quelle somme a été effectivement réglée. La date de fin du 17 septembre 2027 inscrite au portail relève du calendrier contractuel, pas d’une preuve de livraison.

Routes du Sud : le contrat d’études n’est pas le chantier

Pour la supervision des travaux de dégagement et de réparation de voies dans les districts de Marjayoun, Tyr et Bint Jbeil, le Conseil du développement et de la reconstruction a retenu Dar Al Handasah Nazih Taleb & Partners. Le contrat initial est renseigné à 425 924,35 dollars. L’annexe rendue publique porte le total contractuel à 485 924,35 dollars : 60 000 dollars supplémentaires correspondent à des prestations pour des ponts endommagés par la guerre. Le document distingue 50 000 dollars de prestations et une provision de 10 000 dollars pour des investigations géotechniques. Il s’agit de prestations d’études et de suivi, pas du prix du chantier ni d’une preuve de règlement.

Transferts sociaux : plusieurs titulaires ne donnent pas le coût des opérations

Pour les transferts d’argent de programmes sociaux, la fiche recense trois prestataires, OMT, Whish Money et Cash Plus, et trois accords-cadres signés le 16 novembre 2026. Le nombre de titulaires n’est pas le nombre d’offres reçues. Le chiffre de 1,20 placé dans un champ monétaire sur le portail est présenté dans la décision d’attribution comme un taux de remise de 1,2 % pour chacun des trois prestataires. Ce n’est donc pas un prix total de 1,20 livre. Pour établir la dépense, il faut la base tarifaire et le volume de transferts effectivement traité. Elle ne correspond pas non plus aux allocations versées aux ménages.

Cet examen ciblé n’est pas représentatif de l’ensemble des marchés libanais. Pour établir les coûts finaux et les retards, il reste à relier, dossier par dossier, les actes de signature, leurs annexes, les commandes exécutées, les réceptions et les paiements. Les fiches contractuelles permettent de voir ce que l’acheteur a enregistré ; elles ne suffisent pas à dater ou chiffrer ce qu’il a effectivement livré.

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