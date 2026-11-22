À Bchaalé, dans les hauteurs de Batroun, une cave à jarres, des outils d’oléiculture et des ateliers forment un écomusée réparti dans le village. Un parcours distinct de la grande randonnée des oliviers de Noé.

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À Bchaalé, dans les hauteurs de Batroun, le musée de l’olivier n’a pas d’adresse unique. Une partie de la visite se fait dehors, entre les arbres et les ruelles ; une autre se déroule dans des maisons anciennes. Jarres à huile, outils de culture et ateliers racontent ce que la vue des oliviers, à elle seule, ne dit pas : comment le village vit avec ces arbres.

Une jarre à huile comme pièce de musée

Une cave où l’on présente des jarres à huile figure parmi les étapes proposées par l’association Bchaaleh Trails. Une autre est consacrée aux outils de l’oléiculture. En passant de l’une à l’autre à pied, le visiteur découvre deux moments de la vie du produit : le travail de l’arbre et la conservation de l’huile. Certaines visites guidées peuvent aussi comprendre un atelier de fabrication de savon ou de sculpture sur bois d’olivier. Le programme dépend des étapes retenues ; chaque visite ne donne pas accès à tous les ateliers.

Ce musée réparti dans le village a été inauguré en 2023, selon l’association qui le gère. L’idée avait pris forme après une célébration consacrée à l’olivier l’année précédente, avec la municipalité. Les porteurs du projet ont documenté les savoir-faire, les récits et les pratiques sociales qui entourent l’arbre. Une partie de cette mémoire se transmet à l’oral : une étape du parcours fait ainsi revivre des jeux, des chansons et des proverbes au lieu de se limiter à l’exposition d’objets.

Les arbres donnent son nom au sentier, pas son âge au musée

Les vieux oliviers font partie des étapes proposées. Les habitants les appellent « oliviers de Noé », un nom transmis par la tradition. En 2019, l’Université américaine de Beyrouth a rapporté une estimation d’environ 1 400 ans pour certains arbres étudiés. Ce chiffre ne s’applique pas à tout le verger et ne valide pas les âges beaucoup plus anciens que l’on prête parfois aux arbres du village. L’université souligne aussi que des arbres étudiés continuaient à donner des fruits, à quelque 1 200 mètres d’altitude.

On peut s’intéresser à l’écomusée sans faire la grande randonnée. Le sentier qui porte le nom des oliviers de Noé et la visite culturelle sont deux propositions distinctes. L’association décrit notamment un itinéraire d’environ 12 kilomètres depuis le gouffre de Baatara, qu’elle classe comme exigeant. La visite culturelle, elle, s’organise autour d’étapes dans le village. Mieux vaut vérifier à l’avance les parcours et ateliers proposés : une halte au verger n’implique pas que les maisons et les ateliers soient ouverts en accès libre.

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