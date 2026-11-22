À Zawtar al-Gharbiyé, des familles revenues dépendent de livraisons d’eau. À Froun, la filtration a été réparée sans remettre le réservoir en service. À Yater, des cuves provisoires ont été installées. Ces situations éclairent les coûts du retour sans que les sources permettent de chiffrer précisément une facture par ménage.

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À Zawtar al-Gharbiyé, des familles sont rentrées dans des maisons encore habitables, mais l’eau arrive par camion. À Froun, une solution provisoire a permis de remettre la filtration en service sans rétablir le réservoir collectif. Ces deux situations montrent ce que coûte le retour sans eau courante, au-delà de la remise en état des logements : livrer, stocker et pomper l’eau tant que le service public ne fonctionne pas normalement.

À Zawtar al-Gharbiyé, le retour sans eau courante

Dans un compte rendu publié le 9 octobre 2026, l’ONU au Liban indiquait qu’environ 90 des quelque 500 familles de Zawtar al-Gharbiyé étaient revenues vivre dans le village. Certaines habitaient des maisons partiellement endommagées. L’électricité ne venait alors ni du réseau public ni de générateurs, et l’approvisionnement en eau reposait sur des livraisons par camion, avec l’appui de l’armée libanaise et de la Défense civile. Ce relevé décrit une situation constatée à l’automne ; aucun état des lieux plus récent des branchements en service n’a été trouvé.

Le même compte rendu indique qu’une mission de livraison de conduites d’eau à Zawtar al-Gharbiyé a fait partie des interventions dont l’accès n’a pas été autorisé. Une livraison d’urgence peut couvrir les besoins immédiats sans réparer le réseau. Tant que cette situation dure, il faut financer le transport et le stockage, puis recommencer la livraison. Le document ne chiffre ni la fréquence des rotations ni les sommes éventuellement payées par les familles. Il ne permet pas non plus de traiter ces camions de secours comme des livraisons commerciales.

À Froun et à Yater, deux façons de pallier la perte d’un réservoir

Le 10 septembre, Médecins sans frontières a décrit une autre situation à Froun. Le réservoir de la localité était hors d’usage, mais l’organisation a pu réparer l’unité de filtration et la relier directement à la source d’eau, en contournant le réservoir endommagé. Cette intervention a rétabli une fonction précise. Elle ne prouve ni une distribution continue au robinet ni la remise en état de l’ensemble des branchements.

À Yater, où MSF a jugé le réservoir collectif irréparable, ses équipes ont fourni des cuves provisoires. Le stockage temporaire répond à un besoin différent de la réparation de la filtration à Froun : une cuve permet de conserver de l’eau, mais il faut encore la remplir. Ces exemples ne disent pas combien chaque village consacre à l’eau ; ils montrent pourquoi des travaux de nature et de coût différents se cachent derrière la même annonce de rétablissement du service.

Les communes doivent aussi payer pour faire fonctionner le service

Au cours de consultations conduites du 27 juillet au 4 septembre auprès de plus de 40 maires et de cinq unions de municipalités, l’ONU a recueilli des témoignages sur les difficultés à payer les équipes, entretenir les véhicules et faire fonctionner les équipements. Un représentant de Chaqra a notamment signalé que la commune ne pouvait pas durablement assumer seule ces charges. MSF indique, de son côté, avoir fourni quatre cuves et un générateur à cette municipalité. Ce don documente une dépense d’équipement prise en charge par un partenaire ; il ne dit pas qui finance ensuite le carburant ou la maintenance, ni à quelle fréquence le service est assuré.

Le fonctionnement des installations reste à l’ordre du jour. Le 16 novembre, l’Établissement des eaux du Liban-Sud a publié un avis sur un éventuel achat d’électricité pour ses installations. Cet avis ne constate ni un marché attribué ni une remise en service dans l’une de ces communes. Il rappelle qu’un équipement réparé ne distribue pas d’eau si le pompage ne peut pas être assuré régulièrement.

Ce que les chiffres disponibles permettent de mesurer

Dans son évaluation des dégâts et des besoins après le conflit de 2023–2024 au Liban, la Banque mondiale estimait à 24 millions de dollars la hausse des coûts de fonctionnement des établissements d’eau due aux dégâts. Elle évaluait également à 7 millions de dollars leurs pertes de recettes liées aux branchements résidentiels perdus. Ces estimations sectorielles ne correspondent pas aux dépenses des communes citées, ni à des factures payées par leurs habitants en 2026. Dans la même étude, le recours accru aux camions privés avait un coût bien supérieur au service par réseau pour les ménages. Cette comparaison historique ne donne pas un devis actuel dans le Sud.

Pour chiffrer ce que coûte le retour dans chaque village, il faudrait connaître les volumes effectivement distribués, la part financée par l’aide publique ou humanitaire et, pour les ménages qui achètent de l’eau, le prix et la fréquence de leurs livraisons. Les relevés publiés ne réunissent pas ces données. Ils permettent néanmoins de distinguer ce qui a été réparé de ce qui reste à financer pour que l’eau parvienne régulièrement aux habitants.

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