À Beyrouth, les bibliothèques municipales de Geitawi, Monnot et Bachoura prêtent gratuitement des livres et proposent aussi des ordinateurs et le Wi-Fi. Voici les horaires habituels, les conditions d’inscription et les règles de prêt. Du 24 au 26 novembre, un colloque professionnel distinct aborde le numérique dans les bibliothèques libanaises.

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Les bibliothèques municipales de Beyrouth prêtent des livres sans abonnement payant. À Geitawi, Monnot et Bachoura, l’association Assabil donne aussi accès à des ordinateurs et à Internet. Voici comment s’inscrire et ce que propose chaque adresse, à quelques jours d’un colloque professionnel sur l’avenir des bibliothèques.

Bibliothèques municipales de Beyrouth : comment emprunter

Assabil gère les trois bibliothèques pour le compte de la municipalité. L’association annonce un fonds d’environ 50 000 livres pour l’ensemble du réseau. Les collections comprennent notamment des romans, des bandes dessinées et des albums pour enfants. Les dernières acquisitions présentées en octobre mêlent des titres en arabe, en français et en anglais.

Pour obtenir gratuitement sa carte, il faut remplir un formulaire d’adhésion et fournir une copie d’une pièce d’identité. Un adulte peut emprunter jusqu’à quatre livres, un jeune jusqu’à sept, pour une durée de quatre semaines. Le règlement demande aux parents d’accompagner les enfants de moins de dix ans. Les dictionnaires et encyclopédies, entre autres ouvrages de référence, se consultent sur place.

Le catalogue permet de repérer un titre avant de se déplacer. Une fois inscrit, le lecteur peut y consulter la liste de ses emprunts et demander une prolongation. Chaque livre peut être renouvelé deux fois pour quinze jours, à condition qu’un autre lecteur ne l’ait pas demandé. En cas de perte ou de détérioration, le règlement prévoit le remplacement de l’ouvrage.

Trois quartiers, trois bibliothèques

Geitawi. La bibliothèque se trouve dans le jardin public des Jésuites, à Rmeil-Geitawi. Ouverte en 2004, elle comporte un espace pour les enfants et donne accès à un jardin clos utilisé pour des activités. Ses horaires habituels sont du lundi au samedi, de 9 h à 17 h.

Monnot. La bibliothèque se situe rue de l’USJ, à côté du théâtre Monnot. Elle dispose d’espaces de lecture et de travail pour adultes et enfants, avec un fonds qui fait une place particulière aux arts. Le club de lecture en français figure parmi ses activités régulières. Elle ouvre du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 13 h.

Bachoura. La bibliothèque Elias Khoury occupe le troisième étage de l’immeuble municipal Issaf. La plus grande des trois dispose d’un coin jeunesse, d’un espace pour les journaux et d’un poste informatique. Elle accueille aussi des classes des écoles publiques voisines. Les horaires habituels sont de 9 h à 18 h du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h le samedi.

Lire sur place, se connecter, rejoindre un club

L’emprunt n’est qu’une partie du service. Les visiteurs peuvent consulter la presse quotidienne et utiliser gratuitement les ordinateurs ou le Wi-Fi sur leur propre appareil. Les identifiants de connexion se demandent aux bibliothécaires. Le réseau propose des groupes de lecture dans les trois langues, ainsi que des séances de contes ou des ateliers selon les lieux et les dates.

Les horaires indiqués sont les horaires ordinaires, non une annonce d’ouverture exceptionnelle le dimanche ou les jours fériés. Pour une séance en particulier, le calendrier d’Assabil permet de vérifier dans quel quartier et à quelle heure elle se tient.

À la CESAO, un colloque distinct du service municipal

Du 24 au 26 novembre, l’Association libanaise des bibliothèques réunira des professionnels au siège beyrouthin de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (CESAO), place Riad el-Solh. Parmi les sujets au programme figurent l’usage de l’intelligence artificielle pour enrichir un catalogue universitaire et l’archivage des ressources en arabe.

La rencontre est indépendante du réseau municipal. Elle ne constitue ni l’annonce d’un nouvel équipement à Geitawi, Monnot ou Bachoura, ni un changement des règles de prêt. L’inscription au colloque coûte 35 dollars pour les membres de l’Association libanaise des bibliothèques et 40 dollars pour les non-membres. L’adhésion aux trois bibliothèques de quartier, elle, reste gratuite.

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