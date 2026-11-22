La municipalité de Rome a publié un bilan au 30 septembre de l’argent provenant des pièces jetées dans la fontaine de Trevi. Plus de 1,24 million d’euros ont été répartis, notamment pour l’aide alimentaire et la lutte contre l’isolement. Le billet de deux euros, demandé aux visiteurs non résidents qui souhaitent s’approcher du bassin, finance un dispositif distinct. Les comptes disponibles ne permettent pas d’établir si ce droit d’accès a réduit le montant des dons.

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À Rome, les pièces jetées dans la fontaine de Trevi et les billets vendus pour s’approcher du bassin ne vont pas au même endroit. La ville a publié le 20 novembre un bilan de 1,24 million d’euros répartis au 30 septembre au titre de la collecte des pièces. Cet argent sert principalement à financer les interventions sociales de la Caritas de Rome. Le billet de deux euros relève, lui, du dispositif municipal de gestion du monument.

Fontaine de Trevi : où va l’argent du bassin ?

Le rapport de la ville arrêté au 30 septembre indique à quoi les sommes ont été affectées. L’aide alimentaire représente le premier poste : près de 428 000 euros, soit un peu plus du tiers du total. Elle soutient notamment des cantines et des épiceries solidaires. Parmi les autres postes, environ 292 000 euros vont à la lutte contre l’isolement et 272 000 euros à l’accompagnement de personnes en situation de fragilité sanitaire. Une partie des recettes couvre les frais de la collecte elle-même.

Le mécanisme repose sur une convention entre la municipalité et le Vicariat. La ville a annoncé le 11 novembre son renouvellement pour trois ans. La Caritas diocésaine met en œuvre les projets. Pour certaines cantines, l’argent de la fontaine complète les financements déjà versés par Rome au titre d’autres conventions ; il ne finance donc pas à lui seul l’ensemble des repas distribués.

Le billet de deux euros ne remplace pas la pièce

Depuis le 2 février, Rome demande aux visiteurs non résidents de payer deux euros pour accéder à la partie basse, au plus près de l’eau. Ce n’est pas un billet pour entrer sur la place ou voir la fontaine depuis l’extérieur de cette zone. Les habitants de Rome et de sa métropole, les enfants de moins de six ans ainsi que les personnes en situation de handicap et un accompagnant figurent parmi les publics dispensés du paiement.

La ville a instauré ce dispositif après une année d’expérimentation pour mieux répartir le public autour du bassin et soutenir la conservation du monument. Le droit d’accès n’est pas comptabilisé comme une pièce recueillie dans l’eau. Un visiteur peut payer pour descendre sans jeter de monnaie, et un visiteur exempté peut faire le geste sans avoir acheté de billet. Les ventes de billets et la collecte ne mesurent donc ni la même chose ni les mêmes recettes.

Deux bilans qui ne permettent pas de conclure à une baisse

Le bilan annuel de 2025 fait état de 1 860 086 euros collectés. Le document publié en novembre 2026 porte sur les sommes réparties à la fin septembre, non sur une année entière. Soustraire le second montant au premier donnerait un écart entre deux chiffres de nature et de durée différentes, pas une mesure de l’effet du billet.

La collecte a aussi ses propres frais, qui ne se confondent pas avec ceux de la billetterie : le rapport annuel mentionne le ramassage, le transport, le nettoyage, le tri et les commissions sur le traitement des monnaies étrangères. Pour savoir si l’accès payant a changé le montant des dons, il faudrait d’abord comparer les encaissements de la collecte sur deux périodes identiques et selon la même méthode de comptage.

Archive : la fontaine de Trevi à Rome, le 9 février 2024. Wilfredor / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Photo entière redimensionnée et habillée par Libnanews.

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