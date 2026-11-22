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Une commission publique palestinienne recense 28 zones industrielles liées aux colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, Jérusalem-Est comprise. Trois d’entre elles concentrent la moitié de la superficie inventoriée. Près de Tarqumiya, le périmètre annoncé d’un nouveau projet dépasse celui de la plus grande zone existante, sans qu’une ouverture soit établie.

Trois zones concentrent la moitié des surfaces

Dans une évaluation rendue publique le 21 novembre, la Commission palestinienne de lutte contre le mur et la colonisation chiffre à 8 844 dunams la superficie cumulée des zones industrielles qu’elle a recensées, soit environ 884 hectares. Mishor Adumim, Barkan et Atarot totalisent 50,9 % de cette surface. Le gouvernorat de Jérusalem, à lui seul, représente 41,3 % de la superficie inventoriée. Ces deux parts se recouvrent et ne s’additionnent pas.

L’évaluation mesure la superficie des zones, pas le nombre de bâtiments construits ou l’étendue des terrains déjà occupés par des usines. Le chiffre de 28 est également propre au périmètre retenu par la commission, qui inclut Jérusalem-Est. Un audit du contrôleur de l’État israélien en 2023 faisait état de 35 zones administrées par Israël en zone C. Le contrôleur incluait des sites indépendants de l’administration des colonies résidentielles et des espaces commerciaux mixtes. Les deux documents ne couvrent donc pas le même territoire ni les mêmes catégories de sites. Leur écart ne permet pas de mesurer une hausse ou une baisse du nombre de zones.

Les pôles d’emploi ne se confondent pas avec les plus grands sites

La commission avance un total d’environ 14 100 travailleurs palestiniens dans ces zones, sans préciser la période de référence dans son résumé public. L’audit israélien de 2023 donnait déjà le même total arrondi sur son propre périmètre. La concordance ne suffit pas à établir que l’effectif est resté stable, ni que le total résulte d’un nouveau décompte. Mishor Adumim et Barkan figurent aussi parmi les trois principaux pôles d’emploi, mais Ariel prend la place d’Atarot dans ce classement. La commission attribue environ 79 % des emplois palestiniens de son inventaire à ces trois pôles. L’étendue d’une zone n’indique donc pas, à elle seule, son poids sur le marché du travail.

Le Bureau central palestinien des statistiques dénombre pour sa part environ 17 300 personnes de Cisjordanie employées dans les colonies israéliennes au troisième trimestre 2026, contre 17 600 au trimestre précédent. Cette enquête porte sur l’ensemble des emplois dans les colonies, pas seulement sur les zones industrielles recensées par la commission. Sa période et sa méthode sont différentes. Rapporter un chiffre à l’autre pour calculer une part de l’industrie donnerait une précision trompeuse.

À l’échelle de la Cisjordanie, la même enquête estime le chômage à 28,1 % au troisième trimestre. Cela situe l’enjeu de l’accès à ces emplois sans renseigner sur les contrats, la stabilité du travail ou les rémunérations propres à chaque zone. Ces statistiques ne mesurent pas non plus les emplois qui pourraient être créés par les projets annoncés.

À Tarqumiya, un périmètre annoncé, pas des usines ouvertes

Le cas de Mevo’ot Lachish, près de Tarqumiya, à l’ouest d’Hébron, illustre la différence entre le foncier et l’activité. Le Bureau national palestinien de défense des terres a indiqué le 10 novembre que des autorités israéliennes avaient approuvé l’affectation de 3 039 dunams au projet. L’organisme et la commission rapportent qu’un ordre définissant le périmètre de la zone a été signé en novembre. La surface annoncée représente environ 304 hectares, plus que celle de Mishor Adumim, la plus grande zone existante selon la commission.

La délimitation ne signifie pas que des entreprises y produisent déjà. L’acte israélien intégral n’a pas pu être consulté, et aucun calendrier de mise en service ni nombre d’embauches n’a pu être établi. Autre exemple : Nahal Raba, dans le gouvernorat de Salfit, reste décrit par la commission comme un projet dont le plan a été déposé. Il ne faut pas additionner ces emprises aux surfaces déjà inventoriées comme si toutes relevaient du même stade.

Selon le Bureau national palestinien, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a présenté le projet de Tarqumiya comme un moyen de renforcer la présence israélienne près de la Ligne verte et de procurer des emplois et des recettes aux conseils de colonies. La commission y voit, elle, un instrument d’« annexion économique ». C’est sa qualification de l’expansion industrielle, et non le libellé d’une décision israélienne d’annexion. Dans son avis consultatif du 19 juillet 2024, la Cour internationale de Justice avait conclu à l’illégalité de la présence continue d’Israël dans le territoire palestinien occupé et rappelé l’obligation de cesser toute nouvelle activité de colonisation. Cet avis ne statue pas séparément sur le projet de Tarqumiya.

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