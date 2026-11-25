Des communes flamandes confirment que des données utilisées pour gérer l’accès à leurs déchetteries ont été compromises. Le périmètre varie selon les réseaux et le bilan individuel reste à établir.

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Plusieurs communes flamandes ont confirmé mercredi 25 novembre qu’un incident chez un prestataire informatique avait compromis des données utilisées pour gérer l’accès aux déchetteries. L’Autorité belge de protection des données appelle les habitants à la vigilance face aux tentatives de fraude. Elle évoque un bilan potentiel de 1,2 million de personnes, sans confirmer que chacune a été touchée ni que les mêmes informations ont été copiées partout.

Des données liées à l’accès aux déchetteries

À Edegem, la commune indique que l’intercommunale IGEAN a été avertie le 19 novembre d’un incident chez TWS, le fournisseur du logiciel de ses déchetteries. D’après les premiers résultats de l’enquête cités par la commune, des données d’habitants de la zone IGEAN ont été copiées. Leur nature exacte reste à établir. Le fournisseur a fermé l’accès concerné et mis en place un nouvel environnement, selon Edegem.

À Wingene, la commune indique que les informations concernées proviennent de la lecture de la carte d’identité à l’entrée du site, notamment le nom, l’adresse et le numéro de registre national. L’Autorité de protection des données signale aussi que des coordonnées bancaires pourraient être concernées dans certains cas. Cette mention ne signifie pas que tous les fichiers contenaient des IBAN.

Un périmètre différent selon l’intercommunale

À Laakdal, la commune indique que l’analyse a établi une atteinte au parc de Meerhout–Laakdal. Trois autres sites du réseau IOK utilisent le même logiciel, mais la commune n’a pas annoncé de fuite confirmée dans ces trois parcs. Courtrai et Ninove ont, à l’inverse, déclaré que les données des usagers de leurs propres réseaux de déchetteries n’étaient pas concernées. Courtrai précise que les sites de l’intercommunale Imog continuent de fonctionner normalement.

À Sint-Martens-Latem, les autorités locales ont annoncé que le parc restait ouvert et que les habitants concernés seraient informés directement une fois identifiés. La commune précise que le Centre pour la cybersécurité Belgique poursuit ses investigations.

La prudence recommandée en cas de message inattendu

L’autorité belge met en garde contre les courriels, SMS, messages WhatsApp et appels qui s’appuient sur des informations personnelles pour paraître authentiques. Elle recommande de ne pas cliquer sur un lien reçu à l’improviste et de ne jamais communiquer un code bancaire ou un mot de passe. Si un appelant se présente comme la banque ou la commune, mieux vaut raccrocher et rappeler le numéro publié sur le site officiel de l’organisme.

Photo d’archives : parc de recyclage de Bierbeek. L’image ne montre pas le lieu de l’intrusion et n’implique pas que Bierbeek soit concernée. Photo TVA (Outematic) / Wikimedia Commons, recadrée et titrée, sous licence CC BY 2.5.

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