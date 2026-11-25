Le championnat est revenu à la Cité sportive Camille-Chamoun. Trois jours plus tard, l’établissement public a annoncé une mise aux enchères pour la cafétéria. L’avis précise qui gère cette concession, tandis que le budget 2026 identifie une enveloppe d’entretien. Ces deux pièces éclairent ce qu’il reste à régler pour rouvrir durablement.

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Trois jours après le retour du championnat à la Cité sportive Camille-Chamoun, l’établissement public qui gère le complexe a annoncé une mise aux enchères pour en exploiter la cafétéria. Le stade de Beyrouth retrouve des matches et cherche un concessionnaire pour l’un de ses services. Reste à savoir qui paiera l’entretien et à quelles conditions le public pourra fréquenter le site entre les rencontres.

Le championnat est revenu le 21 novembre, avec la victoire de Nejmeh sur Chabab Al-Ghazieh (1–0). La rencontre a marqué le retour du football sur la pelouse, pas la remise en service de l’ensemble du complexe. Un calendrier de matches dit quand le terrain est réservé. Il ne dit ni quels secteurs seront ouverts aux spectateurs à chaque rencontre, ni quels équipements seront accessibles en dehors des jours de match.

Un contrat pour la cafétéria, pas pour le stade

L’avis publié le 24 novembre par l’Autorité des marchés publics porte sur l’exploitation d’une cafétéria. L’établissement public des installations sportives, scoutes et de jeunesse y est identifié comme l’autorité adjudicatrice. Le délai de remise des offres est fixé au 17 décembre. À ce stade, l’avis ne signifie ni que le contrat a été attribué, ni qu’un opérateur privé prendra en charge le stade. La procédure ne fixe pas non plus à elle seule les conditions d’entrée du public dans le complexe.

Une concession de restauration peut apporter des recettes et un service aux spectateurs. Son intérêt dépend aussi de la fréquentation prévisible, des heures d’ouverture et des jours où le concessionnaire aura accès aux lieux. Si les manifestations restent intermittentes, rien ne permet d’assimiler cette recette potentielle au financement de l’exploitation entière.

Cinq milliards de livres inscrits pour l’entretien

Dans le budget 2026, un poste de 5 milliards de livres libanaises est inscrit pour la Cité sportive Camille-Chamoun, nettoyage compris, au sein de la contribution aux dépenses de fonctionnement de l’établissement public. C’est un crédit budgétaire, pas un relevé de ce qui a été effectivement payé, et pas un chiffrage des travaux nécessaires pour ouvrir toutes les tribunes. Les besoins liés aux installations électriques, aux accès, à la sécurité ou à une réparation lourde ne se déduisent pas de cette seule ligne.

Le contrôle du patrimoine du complexe suit un autre circuit. Le 29 octobre, la commission parlementaire de la Jeunesse et des Sports a décidé de charger un avocat de suivre devant la justice un signalement concernant des soupçons de vol et de gaspillage à la Cité sportive. Cette démarche ne préjuge pas des conclusions judiciaires et ne suspend pas, en elle-même, les activités du stade.

Qui répond du site, entre deux matches ?

Pour le public, une ouverture durable se vérifie à des informations ordinaires : capacité des secteurs ouverts, billetterie, horaires, accès pour les personnes à mobilité réduite. Pour l’exploitant, l’enjeu est de savoir quelles prestations sont à sa charge et lesquelles reviennent à l’organisateur d’une rencontre, depuis l’accueil et le nettoyage jusqu’aux contrôles avant ouverture. Sans cette répartition, les frais existent à chaque match, mais les responsabilités risquent de rester floues une fois le stade vidé.

L’établissement public peut accueillir des rencontres avant d’avoir rouvert toutes les composantes du site. Le vrai test de la reprise, au-delà d’un match ou d’une cafétéria, sera sa capacité à publier un calendrier d’accès, à rendre compte de l’entretien et à tenir ces engagements tout au long d’une saison.

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