Fleurs de rêve paraît au Caire en 1911 sous le nom d’Isis Copia. Derrière cette signature : May Ziadé, formée à Antoura, écrivaine et lectrice des autrices de la Nahda. Images documentaires d’archives ; aucun portrait de l’autrice. Narration de synthèse Vivienne. https://libnanews.com/may-ziade-dantoura-aux-lettres-du-caire/
Archives : May Ziadé / Bibliothèque Sainte-Geneviève / Le Deuxième Texte ; Photoglob Co. / Library of Congress, ppmsca.41344. Domaine public. Montage Libnanews.
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