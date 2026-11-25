Le parti de Benyamin Netanyahou conteste le scrutin du 27 octobre devant le tribunal de district de Jérusalem. Les résultats certifiés restent en vigueur.

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Le Likoud a saisi mercredi 25 novembre le tribunal de district de Jérusalem pour demander l’annulation du vote dans 120 bureaux et l’organisation d’un nouveau scrutin dans ces bureaux. Le recours vise des bureaux situés dans des communes à majorité arabe. La demande concerne une partie du vote du 27 octobre, sans remettre directement en jeu tous les bureaux du pays. Les résultats certifiés restent en vigueur tant qu’une décision ne les modifie pas.

Deux demandes soumises au tribunal

Le recours, déposé par l’avocat Ilan Bombach, invoque l’article 86 de la loi électorale. À défaut d’obtenir un nouveau vote dans les 120 bureaux, le Likoud demande que la mesure porte sur 95 bureaux répartis dans 41 communes. Ces 95 bureaux constituent une demande subsidiaire et ne s’ajoutent pas aux 120.

Le parti soutient que des informations permettant de suivre la participation ont été recueillies et transmises depuis des bureaux de vote. Il invoque aussi des atteintes au secret du vote. Il s’agit des arguments du requérant, et non de faits constatés par le tribunal. Yashar, le parti de Gadi Eisenkot, a accusé le Likoud de refuser le verdict des urnes. Cette réaction politique ne préjuge pas non plus de l’issue de la procédure.

Le recours ne change pas la répartition des sièges

La Commission électorale centrale a arrêté les résultats le 4 novembre. Le Likoud demeure le premier groupe avec 27 des 120 sièges, devant Yashar, qui en détient 21. Mercredi, Yashar et Yisrael Beitenu, qui compte sept élus, se sont accordés pour avancer dans les discussions de coalition. Leurs 28 sièges cumulés restent loin des 61 nécessaires à une majorité. La saisine du tribunal n’ajoute ni ne retranche pour l’instant aucun siège.

Le tribunal de district siège dans ce dossier comme juridiction administrative. Il devra examiner les griefs avancés et la demande de refaire le vote dans les bureaux visés. Aucune décision ordonnant un nouveau scrutin n’a été annoncée mercredi soir.

La Knesset, photographie d’archive du 5 juin 2005. Photo Joshua Paquin / Wikimedia Commons, perspective corrigée par Berthold Werner, recadrage et titrage Libnanews. Licence CC BY 2.0.

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