La Commission européenne a renouvelé mercredi son appel à Israël à rouvrir les points de passage de Gaza. L’ONU avait signalé plus de 150 000 tentes en attente hors du territoire. Bruxelles chiffre à plus de 217 millions d’euros son aide humanitaire à la Palestine en 2026.

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La Commission européenne a de nouveau demandé mercredi 25 novembre à Israël de rouvrir tous les points de passage de Gaza et de laisser entrer les secours sans entrave. La veille, devant le Parlement européen à Strasbourg, la commissaire à la gestion des crises Hadja Lahbib avait alerté sur l’écart entre les stocks disponibles et l’aide qui parvient aux familles déplacées.

Des tentes achetées, mais encore hors de Gaza

Dans son rapport du 18 novembre, le bureau de coordination humanitaire de l’ONU rappelle que plus de 150 000 tentes achetées par des organisations humanitaires et des États attendaient de pouvoir entrer dans le territoire. La plupart étaient entreposées à Al-Arich, en Égypte. Ce chiffre, tiré d’un constat du 13 novembre, décrit un stock en attente : il ne donne pas le nombre de tentes encore immobilisées au 25 novembre.

À Strasbourg, Hadja Lahbib a déclaré que certains matériels essentiels ne pouvaient entrer qu’un jour par semaine parce qu’ils étaient rangés parmi les biens à double usage. Cette catégorie recouvre des biens auxquels les autorités attribuent un usage civil et un usage militaire possible. Elle a demandé des critères clairs et prévisibles et la levée des restrictions sur les fournitures essentielles. La Commission a réitéré mercredi son appel à un accès sans entrave et à une distribution suivie à l’intérieur de Gaza.

Les pluies ont touché aussi les écoles et l’assainissement

Dans son état des lieux du 18 novembre, l’ONU indique que les intempéries ont touché 201 des 633 espaces d’apprentissage temporaires en service. Les équipes humanitaires ont aussi signalé des besoins en pompes, tuyaux, groupes électrogènes et matériel d’abri. Près des secteurs où l’accès était restreint, les équipes ne pouvaient pas mener partout les travaux nécessaires de drainage et de protection contre les inondations.

217 millions d’euros d’aide humanitaire européenne

La commissaire a confirmé plus de 217 millions d’euros d’aide humanitaire européenne à la Palestine pour 2026. Ce montant ne correspond pas aux seules dépenses d’hébergement à Gaza. Lahbib a indiqué que la mission européenne à Rafah se tenait prête à faciliter l’accès des secours si elle était sollicitée ; elle n’a pas annoncé de nouvelle ouverture du passage. Le point de presse de mercredi n’a pas non plus fixé de calendrier de réouverture.

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