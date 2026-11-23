La presse arabe du 23 novembre revient sur les conditions du retour au Sud-Liban, les réactions au discours de Joseph Aoun et les discussions sur l’après-FINUL. La revue distingue la saisie de Qaa des hypothèses sur son destinataire, ainsi que les dégâts constatés à Khartoum et à Benghazi des responsabilités alléguées. À lire aussi : le rôle des laboratoires à Gaza, les budgets sportifs de La Sagesse et le retour au cinéma avec Manal Issa.

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À la une : la souveraineté libanaise au lendemain de l’Indépendance

Debel et le retour des habitants posent deux questions distinctes

Au lendemain du 83e anniversaire de l’Indépendance, le débat libanais se déplace des cérémonies vers les conditions concrètes du retour dans le Sud. Le 22 novembre, Nawaf Salam a condamné la présentation d’élèves de l’école publique de Debel dans une vidéo de l’armée israélienne. Le ministère de l’Éducation a indiqué que la visite filmée remontait à plus d’un mois et avait eu lieu sans qu’il en ait été informé. La diffusion autour de l’Indépendance ne date donc pas le tournage. La municipalité de Bint Jbeil a, de son côté, appelé les habitants à ne pas suivre les appels non officiels au retour. Elle n’a ni rouvert une zone ni annoncé un calendrier.

Al Sharq Al Awsat, le 23 novembre 2026, observe le même décalage entre la fête nationale et la situation de localités du Sud où des familles se sont repliées. À Zawtar et à Nabatiyé el-Faouqa, les scènes rapportées ne valent pas enquête sur l’ensemble des déplacés. Elles montrent en revanche ce que les déclarations sur le retour ne résolvent pas à elles seules : un foyer peut se trouver à peu de distance de sa localité d’origine et ne pas être en mesure d’y rentrer. Cette question relève à la fois de la sécurité et des moyens de reprendre une vie quotidienne.

Zawtar et Nabatiyé : le lieu du rassemblement n’est pas celui du retour

Dans son édition du 23 novembre 2026, Al-Quds Al-Arabi rapporte des destructions à Zawtar el-Charqiyé et dans le secteur de Kfar Tebnit le dimanche 22. Al Sharq Al Awsat, daté du même jour, décrit de son côté un rassemblement de personnes originaires de Zawtar el-Charqiyé à Zawtar el-Gharbiyé. Il rapporte aussi une marche à Nabatiyé el-Faouqa. Ces récits parlent de lieux et de faits différents. Ils ne permettent pas d’additionner des bâtiments endommagés ou d’en déduire un mouvement général de retour. Un rassemblement organisé dans une localité d’accueil ne vaut pas réouverture de la localité d’origine.

Politique locale : l’exclusivité des armes, une déclaration et des actes encore distincts

Annahar, dans son édition libanaise du 23 novembre 2026, revient sur le discours de Joseph Aoun à Nahr el-Kalb, le samedi 21. Le président a cité deux empêchements à la souveraineté : l’occupation israélienne d’une partie du territoire et l’influence exercée, selon lui, par des composantes du régime iranien sur les décisions et les armes hors de l’État. Dans le même discours, il a demandé le retrait israélien, la libération des détenus et la remise des armes à l’autorité publique. La couverture du journal ne fait pas apparaître de calendrier d’exécution. Les interprétations prêtées à des entourages politiques anonymes ne constituent pas une décision.

Le quotidien relève plusieurs réactions. Samir Geagea veut que le discours soit suivi de mesures. Le mufti Ahmad Qabalan et cheikh Ali al-Khatib contestent certains passages. Nabih Berri a renoncé aux félicitations de l’Indépendance par solidarité avec des localités du Sud, selon Annahar. Ces prises de position ne forment pas un accord entre les partis sur l’ordre, le rythme ou les conditions d’une remise des armes.

Citations et discours : le deuil de Georges Khodr et les lectures de son œuvre

Annahar, le 23 novembre 2026, distingue l’annonce du décès de l’ancien métropolite grec-orthodoxe Georges Khodr, faite la veille par le patriarche Jean X, des hommages et des textes de mémoire. Selon le journal, Joseph Aoun a insisté sur la foi, la connaissance et le pluralisme. Nawaf Salam a rappelé l’avoir connu jeune et a évoqué sa connaissance de l’islam et son attachement à la langue arabe. Ce sont des témoignages sur l’homme et sa place dans le débat libanais, non des éléments de programme politique.

Le même numéro reproduit des extraits d’écrits spirituels et publie un hommage de Ziad Baroud qui revient sur les rapports de Khodr avec Ghassan Tueni. On peut ainsi lire, côte à côte, des textes du métropolite et la façon dont ses contemporains interprètent son œuvre. L’existence d’un dossier de mémoire ne rend pas identiques la parole de l’auteur, les souvenirs familiaux et une appréciation rétrospective. Les articles consacrés à la disparition et les archives de la pensée publique de Khodr relèvent de deux objets distincts.

Diplomatie : après la FINUL, une échéance fixée mais pas de successeur décidé

Al Araby Al Jadid, le 23 novembre 2026, publie une analyse des arrangements envisagés après la FINUL et de la place que pourraient y prendre l’armée libanaise et des partenaires internationaux. C’est une lecture des discussions, non le texte d’une nouvelle résolution. La demande formulée par Nawaf Salam la veille est précise sur un point : le Premier ministre veut préserver une présence internationale et les liens humanitaires entre le reste du pays et les villages du Sud qu’il a cités. Son communiqué ne désigne pas une force appelée à succéder à la mission.

Le texte en vigueur, la résolution 2790, fixe au 31 décembre 2026 la fin des opérations du mandat actuel. Le retrait doit ensuite s’organiser sur une période pouvant aller jusqu’à un an. Le Conseil autorise des fonctions limitées pendant cette phase. Il ne faut donc ni imaginer un départ complet au soir du 31 décembre, ni lire le calendrier de retrait comme la prolongation des opérations ordinaires. Une proposition de mission distincte resterait à examiner sur son propre texte, son commandement et ses attributions.

La médiation et la menace ne sont pas deux décisions concurrentes

Al Sharq Al Awsat, dans son édition du 23 novembre 2026, rapporte que le ministre pakistanais des Affaires étrangères Ishaq Dar défend la possibilité d’une avancée entre Washington et Téhéran. Al-Quds Al-Arabi, daté du même jour, donne la parole au chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelatty, sur la coordination avec le Qatar. Il décrit des échanges qui visent à relancer les discussions. Cela ne signifie pas que les États-Unis et l’Iran ont convenu de renouer des négociations formelles à une date donnée.

L’édition internationale d’Annahar du 23 novembre présente des scénarios débattus aux États-Unis, allant d’un maintien de la pression à une nouvelle escalade. Sa lecture repose en partie sur des interlocuteurs ou des informations indirectes. Il faut tenir à part les propos publics des médiateurs, les hypothèses de presse sur les décisions américaines et les revendications militaires iraniennes. Le rapprochement entre ces trois catégories explique le climat politique ; il ne confirme ni nouvel accord ni ordre de frappes.

Politique internationale : Aden sous pression et des négociations climatiques sans accord général

Al Araby Al Jadid, le 23 novembre 2026, décrit une montée de la pression sur Aden et de nouveaux échanges d’accusations entre les Houthis et la coalition menée par l’Arabie saoudite. Le quotidien rapporte des affirmations des deux camps sur des frappes et des interceptions. Ces communiqués ne forment pas un récit indépendant des opérations. À Aden, le risque essentiel pour les civils est que les combats perturbent les déplacements, l’acheminement de l’aide et les approvisionnements. Le journal évoque le risque d’un encerclement ; il ne constate pas la prise de la ville.

À Antalya, Al Araby Al Jadid, le 23 novembre, relève que la COP31 s’est achevée sans accord sur les textes politiques portés par la présidence. Le secrétaire exécutif de la convention de l’ONU sur le climat, Simon Stiell, a lui aussi reconnu ce désaccord en séance de clôture le 22 novembre. Il a toutefois rappelé que d’autres décisions avaient été prises, notamment sur la transition juste. L’absence de compromis sur deux textes centraux ne permet pas de conclure que les délégations n’ont adopté aucune décision. À l’inverse, ces décisions séparées ne rétablissent pas le compromis politique recherché.

À Khartoum et à Benghazi, les constats de dégâts ne désignent pas les responsables

Al Sharq Al Awsat, le 23 novembre 2026, rapporte que Denise Brown, coordinatrice humanitaire de l’ONU au Soudan, a confirmé l’atteinte portée le 22 novembre à un bâtiment de l’organisation à Khartoum. Al-Quds Al-Arabi, le même jour, rend également compte des frappes dans l’agglomération. Le constat de l’ONU ne confirme pas les imputations circulant sur leur origine. Il ne faut pas non plus incorporer à ce dossier le bilan publié au Soudan du Sud, qui concerne un autre État et un autre événement.

À Benghazi, Al-Quds Al-Arabi et l’édition internationale d’Annahar, le 23 novembre, mettent en avant les dégâts signalés sur un navire russe. Les récits concurrents des autorités libyennes ne donnent pas une attribution commune. Une image des dommages peut documenter l’état du navire ; elle ne suffit pas à désigner l’auteur ni à établir un lien avec la guerre en Ukraine.

Économie : du prix de l’huile à la pression des échéances

Al Araby Al Jadid, le 23 novembre 2026, décrit des ménages jordaniens qui réduisent leurs achats d’huile d’olive, ou remplacent l’achat d’un grand bidon par des quantités plus petites. Le reportage distingue les dépenses de transport et de conditionnement, citées par les professionnels, du pouvoir d’achat des ménages. Une récolte plus abondante peut augmenter l’offre sans faire baisser chaque coût de mise en vente, et le prix observé dans un point de vente ne suffit pas à mesurer l’ensemble du marché.

Dans le même numéro, le journal examine le poids du service de la dette en Égypte. Le remboursement du capital, le paiement des intérêts et les recettes budgétaires n’ont pas le même périmètre. Les comparer sans préciser l’année et la monnaie peut donner une image trompeuse. Le sujet est distinct des comparaisons régionales sur la dette dans le Golfe, où les recettes d’hydrocarbures, les dépenses et les possibilités de refinancement varient d’un État à l’autre.

Financer le logement, et non financer une promesse

L’édition internationale d’Annahar, le 23 novembre 2026, revient sur le logement en Europe avec un éclairage espagnol. Le journal juxtapose la hausse des coûts pour les ménages, la pénurie de certains logements et les instruments de financement discutés au niveau européen. Al Sharq Al Awsat, à la même date, rapporte des mesures saoudiennes sur les terrains non bâtis à Riyad. Ce sont des instruments différents : financer un projet ne fait pas encore entrer un logement sur le marché ; assujettir un terrain à un dispositif foncier ne prouve pas non plus qu’une construction a commencé.

Justice : la saisie de Qaa ne désigne pas à elle seule un commanditaire

Al Araby Al Jadid et Al Sharq Al Awsat, le 23 novembre 2026, reviennent sur la saisie réalisée dans la région de Qaa le samedi 21 novembre. L’armée libanaise a annoncé environ 264 kilos de matières explosives et l’arrestation de trois personnes soupçonnées d’implication dans le trafic. Elle situe la provenance du chargement en Syrie. Le communiqué ne désigne pas de commanditaire. Les personnes arrêtées restent des suspects ; la quantité saisie n’établit ni leur responsabilité définitive ni celle d’une organisation.

Une saisie annoncée séparément par les autorités syriennes près de Damas est également rapportée. Elles disent avoir intercepté un chargement destiné au Liban. En l’absence de confirmation officielle, ces deux affaires ne doivent pas être reliées. De même, une mention de saisies antérieures renseigne sur les précédents évoqués dans la presse, pas sur la destination de ce chargement ni sur l’état d’une instruction judiciaire. L’enquête doit répondre à ces questions.

En Cisjordanie, plainte, enquête annoncée et responsabilité établie

Al-Quds Al-Arabi, le 23 novembre 2026, rapporte des véhicules incendiés à Kafr Malik et des réactions palestiniennes et jordaniennes. Le journal distingue les actes signalés de l’annonce d’une enquête par l’armée israélienne. Al Sharq Al Awsat, de la même date, cite Gadi Eisenkot, qui a qualifié de terroristes les violences de colons contre des Palestiniens. C’est une position publique, non une qualification judiciaire des faits de Kafr Malik. Les sanctions publiées par des gouvernements étrangers, lorsqu’elles visent des personnes ou des entités précises, ne remplacent pas davantage une décision de justice dans une affaire donnée.

Société : à Gaza, les soins se heurtent aussi à l’absence d’analyses

Al Araby Al Jadid, le 23 novembre 2026, décrit les effets du manque de réactifs et d’équipements sur les laboratoires de Gaza. Sahar Ghanem, responsable de l’unité des laboratoires et des banques du sang du ministère de la Santé de Gaza, indique au journal que cinq laboratoires hospitaliers relevant du ministère assurent des services, en plus de laboratoires de soins primaires fonctionnant partiellement. Ce périmètre ne recense pas toutes les structures médicales de Gaza. Il ne correspond pas non plus au nombre total de tests que les patients peuvent effectivement obtenir.

Le reportage décrit le cas d’une famille dont l’enfant ne peut faire procéder au contrôle nécessaire à une décision de suivi. Il illustre la différence entre l’accès à une consultation et la possibilité d’aller au bout du diagnostic ou de l’adaptation d’un traitement. Le même numéro aborde le transport scolaire en Algérie sous un autre angle : l’existence d’une école ne suffit pas à rendre régulière la présence de l’élève si l’accès à l’établissement reste difficile. Les situations ne sont pas comparables en gravité ; chacune distingue un service annoncé de son usage réel.

Des cours de musique maintenus malgré le déplacement

Annahar, dans son édition internationale du 23 novembre 2026, rapporte la poursuite de cours d’instrument à Deir al-Balah, dans la bande de Gaza, malgré le manque de matériel. Le récit s’appuie sur ce que décrivent un enseignant et un élève. Il donne à voir une pratique maintenue dans des conditions précaires, sans prouver qu’elle touche tous les enfants de la zone ni qu’elle a un effet thérapeutique. C’est la continuité de l’enseignement, le prêt ou la réparation des instruments et l’accès des élèves aux séances qu’un suivi peut documenter.

Culture : le pavillon de Richter et des pratiques artisanales au premier plan

À Doha, Al Araby Al Jadid, le 23 novembre 2026, revient sur l’ouverture d’un pavillon permanent conçu par Gerhard Richter dans le parc du Musée d’art islamique. L’artiste y transpose ses travaux sur les motifs obtenus en divisant et en répétant des fragments de peinture. Il ne s’agit pas d’une exposition itinérante. Le bâtiment compose avec les murs et les surfaces réfléchissantes du lieu, tandis que le futur musée des anciens moulins reste un projet distinct.

Dans son édition internationale du 23 novembre, Annahar interroge le designer émirati Khalid al-Shafar sur un projet qui associe un atelier du conseil Irthi et des artisanes du tressage talli à une maison de mode. Le designer décrit la traduction d’un motif en travail textile. Le dossier établit le rôle des artisanes dans le projet tel qu’il le raconte, mais ne permet pas de mesurer la rémunération ou le volume de production.

Sport : pour La Sagesse, le basket et le football ne posent pas la même question de budget

Dans Annahar, le 23 novembre 2026, Ragheb Haddad, président de La Sagesse, présente des priorités distinctes pour les équipes de basket et de football. En basket, il refuse d’assimiler la défaite en finale contre Al Riyadi à un échec et conserve un objectif de titre. Pour le football, il explique qu’une baisse du budget a resserré l’objectif autour du maintien. Le journal rapporte sa position sur le paiement progressif des salaires. Il ne publie pas de comptes complets qui permettraient d’établir le montant des sommes versées.

Le président évoque également un stade et des pistes de recrutement. Il ne fournit pas de calendrier de travaux ni d’annonce de signature définitive. Le développement de l’équipe féminine de basket, après son accession à l’élite, relève encore d’un autre objectif. La comparaison entre les disciplines a donc plus d’intérêt que la seule lecture des résultats : elle permet de distinguer l’ambition sportive déclarée, les ressources dont un club dit disposer et les charges que des comptes publiés permettraient de mesurer.

Technologie : une panne de plateforme et des soupçons sur les exportations ne relèvent pas du même contrôle

Al Araby Al Jadid, le 23 novembre 2026, évoque des soupçons de transfert de puces avancées en dépit des restrictions américaines à l’exportation. Le journal distingue une question de destination finale des produits et un volet d’ordre comptable. L’ouverture ou l’évocation d’une enquête n’établit ni le contournement effectif par une société donnée ni une infraction comptable. Pour les besoins d’un suivi, il faudra séparer les règles d’exportation effectivement publiées, les décisions d’enquête et les allégations rapportées.

Panne de services et responsabilité du fournisseur

Annahar, dans son édition internationale du 23 novembre 2026, examine le cas des services de Microsoft sous l’angle des contrats. Le journal distingue le crédit accordé lorsqu’un service n’atteint pas le niveau de disponibilité prévu et la réparation d’autres pertes, qui dépend de conditions différentes. Il ne rapporte pas un jugement établissant la responsabilité de Microsoft. L’enjeu concret pour une entreprise est de savoir quel service a réellement cessé de fonctionner, comment son contrat définit sa disponibilité et ce que prévoit une solution de secours en cas de panne commune à plusieurs outils.

Dans cette même édition, le dossier sur Anthropic soulève une question différente : qui détient les voix après l’ouverture du capital ? La proportion du capital, les droits de vote et le pouvoir sur certains sièges du conseil ne mesurent pas la même chose. Les chiffres d’introduction et les estimations de fortune ne suffisent pas à lire les dispositions de gouvernance. C’est le document boursier applicable qui établit la classe de titres et la portée des droits, plutôt que le seul cours de l’action.

Personnalités : Manal Issa, le cinéma de l’exil et le motif du retour

Al Sharq Al Awsat, le 23 novembre 2026, publie un entretien avec la comédienne libanaise Manal Issa autour des Pâturages d’été. Le quotidien donne le prix reçu au Festival international du film du Caire et revient sur le personnage de Hana, une bergère libanaise dans les Alpes. Manal Issa rapproche le thème du retour de sa propre expérience. La situation du personnage demeure une fiction, et les propos de l’actrice portent sur son rapport au rôle, pas sur l’origine de toutes les scènes.

Al-Quds Al-Arabi, le même jour, revient sur un hommage à Ahmad Kaabour à l’Université arabe de Beyrouth. Le reportage cite l’ensemble du Conservatoire et le chef André Hage. Le concert étant déjà passé, il ne constitue pas une annonce d’agenda. Il permet plutôt de mesurer la place de ce répertoire dans la mémoire urbaine et la manière dont un ensemble le transmet dans un autre cadre que celui de sa première diffusion.

Dans le même numéro, le chanteur libanais Ragheb Alama dit à Al Araby Al Jadid qu’il utilise les plateformes pour diffuser sa musique, mais qu’il ne recourt pas à l’achat de vues. Il distingue l’intelligence artificielle comme aide à la recherche d’idées d’un remplacement du rôle humain dans la création. Ces propos sont ceux de l’artiste. Ils ne renseignent pas, à eux seuls, sur la fréquence de l’achat de vues dans l’industrie musicale. Ils ouvrent en revanche une discussion sur les indicateurs avec lesquels artistes, producteurs et public mesurent la circulation d’une chanson.

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