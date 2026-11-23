Le Parlement a renvoyé au gouvernement le projet d’annulation de trois prêts. Ce refus ne vaut ni relance des chantiers ni rétablissement des financements.

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Le Parlement a renvoyé au gouvernement, le 12 novembre 2026, le projet visant à annuler trois prêts liés à la route côtière du Sud, à l’alimentation en eau du Grand Beyrouth par Bisri et à la faculté de santé de Fanar. Les députés n’ont donc pas voté leur annulation. Leur décision ne constitue pas davantage une relance des chantiers : elle remet au gouvernement la question du devenir de ces financements.

Trois projets réunis dans un même texte

Le projet de loi a été transmis par le décret 3323 du 30 juin 2026. Son intitulé rassemble trois opérations de nature différente : une infrastructure routière dans le Sud, un projet d’approvisionnement en eau pour la capitale et sa périphérie, et un bâtiment universitaire à Fanar, dans le cadre du développement de l’Université libanaise.

La décision prise en séance plénière concerne ce texte d’annulation. Elle laisse ouverte la discussion sur les contrats de prêt et les engagements liés à chacun des projets. Elle ne fixe ni nouvelle date de travaux, ni enveloppe supplémentaire, ni calendrier de mise en service.

Un refus déjà exprimé en commissions

Le désaccord n’est pas apparu pour la première fois le 12 novembre. Le 14 octobre, les commissions parlementaires réunies sous la présidence du vice-président du Parlement, Elias Bou Saab, avaient rejeté le projet et annoncé une recommandation de refus à la séance plénière.

Dans le compte rendu officiel, Bou Saab demandait notamment pourquoi le financement destiné à l’Université libanaise devait être abandonné. Il reprochait au gouvernement de ne pas avoir apporté les explications attendues sur plusieurs textes soumis aux députés. Il distinguait aussi le dossier de Bisri des deux autres opérations, contestant leur traitement collectif.

Le renvoi du 12 novembre prolonge cette demande d’explications. L’enjeu dépasse le maintien formel d’un prêt : les députés veulent connaître les raisons de l’abandon envisagé et le sort des dépenses déjà engagées.

Bassil réclame des comptes sur les investissements

Durant le débat, Gebran Bassil a demandé si l’initiative d’annuler les prêts venait du gouvernement ou des bailleurs. Le président du Courant patriotique libre a défendu l’utilité économique des projets et dénoncé le risque de perdre des investissements antérieurs.

Il a notamment cité une installation hydroélectrique évaluée à 35 millions de dollars et la station de traitement de Wardaniyé, pour laquelle il a avancé 45 millions. Ces montants correspondent aux arguments présentés par le député. Ils ne constituent pas un nouveau budget adopté le 12 novembre.

Bassil soutient que les ouvrages liés à l’Awali et à Bisri doivent être appréciés ensemble, en raison des infrastructures de transport de l’eau déjà prévues ou réalisées. Il conteste également les motifs politiques et environnementaux opposés au barrage. Cette position reste celle du député, dans un dossier où les conditions de réalisation et le financement ont connu plusieurs ruptures.

Bisri : ne pas confondre le débat actuel et l’annulation de 2020

La Banque mondiale avait annulé 244 millions de dollars de son financement du projet de Bisri en septembre 2020. Son évaluation de clôture rappelle que les conditions requises avant le démarrage du barrage n’avaient pas été remplies. Le barrage n’a pas été construit dans le cadre de ce projet, clos le 30 juin 2024.

Cette évaluation distingue le prêt de la Banque mondiale d’un financement parallèle de la Banque islamique de développement. Les sommes annoncées, annulées et effectivement décaissées relèvent ainsi de conventions et d’étapes différentes. Le renvoi parlementaire du 12 novembre ne rétablit pas automatiquement les montants supprimés par un bailleur plusieurs années auparavant.

Pour la route du Sud et la faculté de Fanar comme pour l’eau du Grand Beyrouth, la suite dépend désormais des réponses du gouvernement sur chaque prêt : obligations restantes, dépenses réalisées et possibilité d’exécuter encore le projet. Aucune reprise de chantier n’a été annoncée dans la décision de renvoi.

Le Parlement libanais à Beyrouth. Photographie d’archives, date de prise de vue non établie. François el Bacha / Libnanews. Cette image ne représente pas la séance du 12 novembre 2026.

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