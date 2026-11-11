Climat au Liban : se préparer aussi à l’excès d’eau

La COP31 se tient à Antalya du 9 au 20 novembre 2026. Pour le Liban, l’adaptation concerne aussi les inondations, le ruissellement urbain et les risques côtiers. Le pays possède un Plan national d’adaptation et des programmes de préparation. L’enjeu est de relier les diagnostics, les alertes et les financements aux besoins locaux. Une initiative lancée à Jounieh en octobre associe les municipalités à cette démarche. Les budgets de planification ne doivent toutefois pas être confondus avec des ouvrages achevés ou une nouvelle aide acquise à Antalya.

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L’adaptation climatique au Liban doit aussi préparer le pays à l’excès d’eau. Alors que la COP31 se tient à Antalya du 9 au 20 novembre 2026, l’adaptation doit couvrir les crues, le ruissellement urbain et les risques côtiers. Le pays dispose d’un cadre national pour 2025-2035. Son enjeu consiste désormais à traduire ces orientations en diagnostics locaux, en alertes utilisables et en projets financés.

Le Plan national d’adaptation concerne huit secteurs, dont les ressources en eau, les infrastructures urbaines et la réduction des risques de catastrophe. Il inscrit la protection contre les inondations dans une politique plus large. L’approvisionnement en eau et la sécurité des habitants lors des fortes pluies relèvent ainsi d’une même préparation du territoire.

Adaptation climatique au Liban : au-delà de la pénurie

Dans un entretien publié le 10 novembre, l’expert environnemental Habib Maalouf rappelle que la quantité de pluie n’explique pas seule les dégâts. L’urbanisation, les sols recouverts d’asphalte ou de béton et les constructions dans les zones basses aggravent l’exposition. La capacité des réseaux et la préparation des institutions comptent également.

Cette distinction évite une lecture trop simple des catastrophes. Une pluie intense déclenche le ruissellement, mais ses conséquences dépendent aussi du chemin laissé à l’eau. Construire sur un passage naturel d’écoulement ou saturer un secteur de surfaces imperméables modifie ce parcours. Les besoins de stockage pour les périodes sèches ne suppriment donc pas ceux d’évacuation et de protection pendant les épisodes pluvieux.

Pour Maalouf, l’eau indispensable à la vie et à l’agriculture peut devenir destructrice lorsqu’elle dépasse les capacités des infrastructures. Son analyse porte sur les choix d’aménagement autant que sur le climat. Elle ne permet pas d’attribuer automatiquement chaque inondation libanaise au réchauffement. Un tel diagnostic exige des observations sur les pluies, les sols et les ouvrages concernés.

Le littoral cumule plusieurs types d’exposition

Sur les côtes, la préparation dépasse les seuls réseaux pluviaux. Le Plan national d’adaptation distingue l’érosion, la hausse du niveau marin, les effets des tempêtes et l’intrusion d’eau salée. Ces phénomènes n’ont pas tous la même vitesse ni les mêmes conséquences. Les traiter sous une seule formule d’« avancée de la mer » masquerait les besoins techniques propres à chaque site.

L’érosion concerne la perte de terrain sur le rivage. Les vagues et les surcotes peuvent exposer les installations lors d’une tempête. L’intrusion saline affecte, elle, les ressources souterraines et les sols. Maalouf souligne cette dernière menace pour l’eau potable et l’agriculture dans les territoires côtiers vulnérables, sans présenter une mesure nouvelle pour une commune libanaise.

Le programme libanais prévoit d’évaluer la vulnérabilité du littoral et de ses principales infrastructures. Il vise aussi la mise à jour de la stratégie de gestion intégrée des zones côtières. Ces actions figurent dans une feuille de route : leur inscription ne démontre pas que les études sont terminées ou que les protections sont déjà construites.

L’alerte doit déboucher sur une action

La préparation ne repose pas uniquement sur des travaux. Une prévision météorologique peut annoncer de fortes précipitations sans suffire à organiser une réponse locale. Pour être utile, l’information doit rejoindre les personnes exposées et les services capables d’agir, avec des consignes compréhensibles.

L’Organisation météorologique mondiale décrit quatre composantes complémentaires d’un dispositif d’alerte précoce. Il faut connaître les risques, observer et prévoir les phénomènes, transmettre les avertissements, puis disposer de capacités de préparation et de réponse. Un réseau de mesure isolé ne remplit donc qu’une partie de la fonction.

Appliquée aux inondations, cette logique relie la prévision à des lieux précis : secteurs bas, axes exposés et équipements essentiels. Elle conduit aussi à examiner la circulation de l’information. Qui reçoit l’avertissement ? Qui le transmet aux habitants ? Quels services doivent se mobiliser ? Ces responsabilités doivent être définies avant l’arrivée de l’eau.

L’entretien des instruments et la formation des équipes font partie du coût de l’alerte. L’OMM souligne les difficultés que rencontrent de nombreux services pour maintenir leurs stations et leurs capacités de prévision. Cette observation internationale n’établit pas un inventaire des lacunes libanaises. Elle rappelle toutefois qu’acheter du matériel sans prévoir son fonctionnement ne garantit pas un service durable.

Les municipalités, relais entre stratégie et habitants

Une initiative récente cherche justement à rapprocher les orientations nationales des réalités locales. Le 12 octobre 2026, la Croix-Rouge libanaise, le ministère de l’Environnement et le Programme des Nations unies pour le développement ont réuni des représentants territoriaux à Jounieh. La rencontre portait sur des politiques climatiques plus attentives aux communautés.

Les participants comprenaient des représentants des gouvernorats, des unions de municipalités, des communes et des communautés locales. L’objectif annoncé était d’intégrer les politiques climatiques dans leurs programmes et de renforcer leur participation aux décisions. Le suivi des formations devait aussi permettre d’identifier ce qui change concrètement et les difficultés persistantes.

Ce travail prolonge un accord signé le 21 août entre la Croix-Rouge libanaise et le PNUD. Celui-ci vise une meilleure préparation aux urgences, l’action anticipée et la coordination. Ces engagements organisent une coopération. Ils ne constituent ni un certificat de protection pour chaque localité ni l’annonce d’un système national d’alerte entièrement opérationnel.

Financer la préparation sans confondre les enveloppes

La question financière se pose dès la production des données. Le projet d’appui au Plan national d’adaptation et à la planification des ressources municipales en eau couvre la période 2023-2027. Le PNUD affiche un budget de 1 936 960 dollars, avec le Fonds vert pour le climat comme bailleur et le ministère de l’Environnement comme partenaire.

Le projet comprend notamment un travail sur le bassin du Nahr el-Kalb. Il vise à améliorer les connaissances, les compétences institutionnelles et l’intégration de l’adaptation dans la planification. Sa présentation mentionne des évaluations concernant les zones industrielles du Metn et la filière de la pomme dans le haut bassin.

Ce budget correspond à un programme précis de préparation et d’appui. Il ne représente ni le coût national de protection contre les inondations ni une somme annoncée à Antalya pour construire des ouvrages. La distinction compte : financer les études, sélectionner les interventions et assurer leur réalisation constituent des étapes différentes.

Maalouf place l’accès effectif au financement au centre du jugement porté sur les négociations climatiques. Il souligne le risque de faire supporter des dettes supplémentaires aux pays les plus vulnérables. À Antalya, les discussions sur l’adaptation et le financement se poursuivent. Le calendrier de la conférence ne suffit pas à établir qu’une nouvelle enveloppe libanaise est acquise.

La feuille de route nationale prévoit, pour 2026-2028, des évaluations des risques urbains et de la performance du drainage. Elle situe des projets pilotes de drainage durable à l’horizon 2029-2032. Le suivi portera donc sur les études effectivement livrées, les sites retenus et les moyens affectés à leur réalisation.

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