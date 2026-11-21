Trois générateurs privés ont été saisis à Beyrouth après des contrôles sur la sécurité, les tarifs et les compteurs. La municipalité en assure la garde judiciaire. À Saqiet el-Janzir, un quatrième contrôle a donné lieu à un procès-verbal et à une demande de mise en conformité, sans nouvelle saisie annoncée.

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Trois générateurs électriques privés ont été saisis à Beyrouth lors d’un contrôle conjoint de la municipalité et du ministère de l’Économie et du Commerce, annoncé le 20 novembre. À Saqiet el-Janzir, un quatrième générateur a fait l’objet d’un contrôle qui a débouché sur un procès-verbal, sans saisie annoncée.

Les saisies concernent Mar Elias, le secteur de la caserne al-Hélou et Zarif, selon le compte rendu de la municipalité relayé par l’Association de l’action municipale. Les inspecteurs ont relevé des manquements aux règles de sécurité, le non-respect du tarif officiel et l’absence de compteurs chez les abonnés. Des agents de la Sûreté de l’État, des pompiers et des gardes municipaux ont appuyé l’opération.

La municipalité chargée de la garde des équipements

Sur décision du parquet compétent, la municipalité a été désignée gardienne judiciaire des trois installations saisies. L’annonce ne précise ni combien d’abonnés sont concernés, ni qui doit assurer l’alimentation des foyers pendant la procédure. Elle ne permet pas de conclure que les générateurs ont été arrêtés ou que la ville reprend leur exploitation.

À Saqiet el-Janzir, les agents ont constaté des manquements de même nature sur un autre équipement. Un procès-verbal a été dressé et son exploitant a été sommé de se mettre en conformité, notamment d’installer des compteurs et d’appliquer la tarification officielle. Le compte rendu ne fait état ni d’une quatrième saisie ni d’une arrestation à cette adresse.

Compteurs et tarifs : ce que contrôle l’administration

Le ministère de l’Énergie et de l’Eau publie la tarification des générateurs privés ; le ministère de l’Économie et du Commerce en contrôle l’application et rappelle que les exploitants doivent installer des compteurs chez les abonnés. Une tournée de contrôle ne fixe donc pas de nouveau prix. Les abonnés qui veulent signaler une facturation contestée ou l’absence de compteur peuvent s’adresser à la direction de la protection du consommateur via le 1739 ou l’application MoET Digital Services.

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