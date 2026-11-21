Une enquête menée en 2024–2025 auprès de travailleurs et d’employeurs de la filière laitière éclaire les limites des contrats et de la couverture sociale dans quatre gouvernorats libanais. Ces données situées ne décrivent pas tout le pays. Elles montrent pourquoi soutenir une exploitation et protéger ses salariés restent deux démarches distinctes. Les programmes agricoles peuvent renforcer les équipements sans documenter les droits au travail. Leur suivi doit aussi examiner les conditions réelles de l’emploi.

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Derrière le lait, le labné et les fromages, les travailleurs du lait au Liban restent peu visibles. Une enquête menée en 2024–2025 dans quatre gouvernorats éclaire leurs contrats, leurs horaires et leur couverture sociale. Elle invite à distinguer deux ambitions : soutenir la production et protéger ceux qui l’assurent.

Travailleurs du lait au Liban : une enquête située

Le rapport du Lebanese Workers’ Rights Observatory, réalisé dans le cadre du programme SAFE avec WeWorld et Mada, porte sur l’Akkar, le Nord, la Békaa et Baalbek-Hermel. Il rassemble 107 questionnaires de travailleurs, 136 d’employeurs et 18 entretiens avec d’autres acteurs. Ces 261 interlocuteurs ne sont donc pas 261 salariés.

Parmi les travailleurs interrogés, 33 % déclarent un contrat écrit et 64 % une absence d’inscription à la Caisse nationale de sécurité sociale. En matière d’horaires, 42 % disent travailler neuf heures ou davantage par jour. Le tableau n’est pas uniformément négatif : 90 % déclarent recevoir leur salaire à temps.

Ces résultats décrivent les répondants, pas l’ensemble de l’agriculture libanaise. Les enquêteurs signalent notamment la peur de réactions patronales et des difficultés d’accès à certains intervenants. Ce diagnostic daté ne mesure pas la situation de novembre 2026.

Trois obstacles différents derrière le défaut de protection

Un travailleur non couvert n’est pas nécessairement dans la même situation que son voisin. Les ateliers organisés en avril 2024 par le Réseau des ONG arabes pour le développement avec l’Organisation internationale du travail distinguaient trois problèmes. Certaines personnes disposent d’une assurance, mais rencontrent des lacunes dans la protection reçue. D’autres devraient être inscrites par leur employeur et ne le sont pas. Enfin, des catégories de travailleurs non permanents ou indépendants restent en dehors de l’assurance obligatoire.

Cette distinction change la réponse à apporter. Faire respecter une obligation d’inscription ne règle pas le cas d’une personne exclue du dispositif. Inversement, annoncer une extension ne dispense pas d’appliquer les obligations existantes. Les discussions portaient ainsi sur la conformité des employeurs, les possibilités de couverture transitoire et l’élargissement du système. Il s’agissait de pistes de réforme, non de droits nouveaux déjà ouverts.

Une analyse de l’OIT publiée en septembre 2024 replaçait ce débat dans la stratégie nationale de protection sociale adoptée en novembre 2023. Elle soulignait le décalage entre l’éligibilité de certaines catégories de salariés agricoles ou agroalimentaires et leur couverture effective. Les statuts professionnels doivent donc rester au centre du diagnostic, plutôt que disparaître derrière la seule étiquette de « travail agricole ».

Financer une exploitation ne remplace pas un contrat

Le soutien économique à la filière emprunte un autre canal. Le 26 juin 2025, la FAO et le ministère de l’Agriculture ont présenté un projet financé par un don de 4,5 millions de dollars du programme PROSPECTS, par l’intermédiaire de la Banque mondiale. Il visait quelque 3 175 exploitations laitières et productrices d’aliments pour animaux.

Le programme associait aides à l’investissement, assistance technique, équipements économes en énergie et renforcement des services vétérinaires. Des cliniques mobiles, des laboratoires et la numérisation de services ministériels figuraient également parmi les mesures annoncées. Ces éléments décrivent un dispositif et ses objectifs, pas un bilan de réalisations acquis.

Le nombre d’exploitations visées ne doit surtout pas devenir un nombre d’emplois créés. Une ferme aidée peut employer plusieurs personnes, travailler en famille ou maintenir une activité existante. L’annonce ne permet pas, à elle seule, de connaître les contrats signés, les inscriptions sociales effectuées ou l’évolution des horaires. Mesurer la solidité économique d’une ferme et mesurer la qualité des emplois qu’elle propose répondent à deux questions différentes.

Suivre les emplois autant que les équipements

Le programme SAFE, prévu de janvier 2024 à décembre 2026, cherche précisément à rapprocher moyens d’existence et travail décent. Dans les quatre gouvernorats concernés, il prévoit formations, stages et soutien aux activités génératrices de revenus. Il accorde une place aux entreprises et coopératives dirigées par des femmes, ainsi qu’à la prévention du travail des enfants. Là encore, l’existence de ces objectifs ne prouve pas leur réalisation.

Pour apprécier une amélioration concrète, les prochains bilans gagneraient à rapprocher les deux versants. Aux équipements installés et aux formations suivies devraient répondre des informations sur les contrats, l’affiliation sociale et les conditions de travail. Un indicateur d’investissement peut progresser sans renseigner sur ces droits. C’est dans cet écart que se situe l’enjeu social de la filière laitière.

Photo d’illustration : égouttage domestique de labné à Seattle, en 2010. Il ne s’agit pas d’un atelier libanais. Photo Leslie Seaton / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Photographie originale non retouchée.

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