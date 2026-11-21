Le parcours de Conversation with the Sea se poursuit au Qatar. Son arrivée au festival constitue un rendez-vous pour découvrir une fiction palestinienne centrée sur une famille de Jérusalem. L’annonce permet de distinguer le point de départ personnel revendiqué par son réalisateur du récit imaginé pour l’écran. Elle précise aussi l’équipe artistique, les partenaires de production et les conditions des séances, sans préjuger de la réception du film ni annoncer une sortie commerciale au Liban.

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Conversation with the Sea, le nouveau long métrage de Muayad Alayan, figure dans la compétition internationale du Doha Film Festival 2026. Deux projections sont annoncées à Katara, les 21 et 26 novembre. Le cinéaste palestinien y présente une fiction familiale située à Jérusalem, dont le point de départ transforme une dette administrative en question sur la disparition d’un fils.

Conversation with the Sea, une recherche ouverte par une dette

Kamal, Palestinien de 60 ans, reçoit l’ordre d’un tribunal israélien de régler une importante dette sociale attribuée à son fils Wael. Le père croyait pourtant son enfant mort noyé en mer Rouge depuis plus de vingt ans. L’absence de document officiel confirmant ce décès le pousse à rechercher ce qui s’est réellement passé.

Ce point de départ vient d’événements survenus dans la famille du réalisateur. Muayad Alayan précise toutefois que la suite relève de la fiction. Il présente son film comme une histoire d’amour familial, traversée par la culpabilité et la douleur, mais aussi comme l’expression de son rapport ambivalent à Jérusalem. Cette intention ne transforme donc pas le récit en reconstitution documentaire d’un dossier judiciaire.

Kamel El Basha au centre d’une coproduction

Le film dure 112 minutes. Muayad Alayan en assure la réalisation et partage l’écriture ainsi que la production avec Rami Alayan. Kamel El Basha tient le premier rôle, entouré notamment d’Amer Hlehel, Ruba Blal, Haitham Omari, Bahira Ablassi et Maria Zreik.

PalCine Productions porte cette coproduction réunissant la Palestine, les Pays-Bas, l’Arabie saoudite et le Qatar. Lorenzo Casadio Vannucci signe l’image, Matteo Faccenda le montage et Fabienne Van Eck la musique. Le projet a notamment bénéficié du soutien du Doha Film Institute et du Hubert Bals Fund.

Pour Kamel El Basha, ce parcours international prolonge une carrière déjà distinguée à Venise. En 2017, l’acteur palestinien avait remporté la Coupe Volpi pour son interprétation dans L’Insulte, du réalisateur libanais Ziad Doueiri. Il aborde ici un autre personnage, pris entre un deuil ancien et une démarche qui remet en cause les certitudes de sa famille.

Deux séances à Doha après le circuit européen

Avant Doha, le distributeur a annoncé le passage du film à Venise et Toronto, puis à Hambourg et Varsovie. Son communiqué du 24 septembre précisait une présentation dans la section Kaleidoscope de Filmfest Hamburg, suivie de la compétition internationale du festival de Varsovie. Ces étapes décrivent sa circulation en festivals, et non une sortie commerciale dans tous les pays concernés.

À Doha, la première séance est prévue le samedi 21 novembre à 20 heures au Drama Theatre, bâtiment 16 de Katara. La seconde aura lieu le jeudi 26 novembre à 21 h 30, dans la salle Frame 2 du bâtiment 12. Les horaires sont ceux de Doha. Les tarifs affichés sont respectivement de 50 et 40 riyals qataris. Aucune date de sortie en salles au Liban n’est indiquée dans les annonces officielles consultées.

Illustration : amphithéâtre du village culturel Katara en juillet 2011, et non les salles des séances annoncées ni une image du film. Photographie d’archives de Joe Chua Agdeppa / Creative Commons Qatar, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons. Image non modifiée.

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