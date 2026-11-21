France 2 diffuse le dimanche 22 novembre une matinée interreligieuse présentée par David Milliat. De 8 h 30 à 11 h à Paris, soit de 9 h 30 à midi à Beyrouth, sept responsables religieux débattront de la peur avant une seconde partie surtout consacrée aux témoignages et aux reportages.

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France 2 consacre la matinée du dimanche 22 novembre aux réactions des religions face à la peur. Présentée par David Milliat, cette édition spéciale des Chemins de la foi est annoncée de 8 h 30 à 11 h à Paris, soit de 9 h 30 à midi à Beyrouth. Un débat entre responsables religieux ouvre l’émission, suivi de reportages et de témoignages.

8 h 30 à Paris, 9 h 30 à Beyrouth : le débat

Sept responsables sont annoncés : Antony Boussemart, de l’Union bouddhiste de France ; Chems-Eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris ; Haïm Korsia, grand rabbin de France ; Mgr Ihor Rantsya, évêque gréco-catholique ukrainien ; Mgr Syméon Cossec, évêque orthodoxe ; Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France ; et Mgr Benoît Bertrand, évêque de Pontoise. Les échanges aborderont notamment l’usage politique de la peur et le rôle du dialogue entre les traditions.

9 h 30 à Paris, 10 h 30 à Beyrouth : les témoignages

La seconde partie s’ouvre avec la philosophe Laurence Devillairs et le journaliste Sébastien Bohler. Parmi les témoignages annoncés figurent ceux de deux réfugiées, une chrétienne d’Irak et une orthodoxe d’Ukraine, sur la reconstruction après l’exil. Sylvie Parizet, Boumédiène Benyahia, Isabelle Cohen, le père copte orthodoxe Moussa Wahib et Claire Pouly-Borgeaud réagiront aux récits en plateau.

En pratique : dimanche 22 novembre 2026 sur France 2, de 8 h 30 à 11 h (heure de Paris). France Télévisions annonce aussi le programme sur france.tv. Voir la fiche officielle de l’émission.

Illustration : microphone de studio, photographie générique de Jean Balzan / Pexels, publiée en 2017. Elle ne montre pas le plateau de France 2.

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