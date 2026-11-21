L’hommage à Camille Chamoun est décalé à 13 h. Au Sud, la remise en état des hôpitaux est évoquée avec les Émirats. Téhéran pose ses conditions à Washington et le Pérou évalue les dégâts du séisme de Junín.

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Samedi 21 novembre 2026, 8 h à Beyrouth. L’hommage à Camille Chamoun aura lieu à 13 h à Deir el-Qamar, et non à 11 h 30. À Beyrouth, les scouts et les guides se retrouvent place des Martyrs avant l’allocution du président Joseph Aoun. Au Sud, les besoins des établissements de santé endommagés ont été évoqués avec les Émirats arabes unis. À l’international, Téhéran pose ses conditions à une reprise du dialogue avec Washington, tandis que le Pérou évalue les dégâts d’un séisme de magnitude 6,7.

Indépendance : l’hommage à Camille Chamoun décalé à 13 h

La présidence libanaise a rectifié un horaire des commémorations de ce samedi. Le ministre des Affaires étrangères, Youssef Rajji, doit déposer une gerbe à 13 h sur la tombe de l’ancien président Camille Chamoun, à Deir el-Qamar. Le programme indiquait jusque-là 11 h 30. Cette correction concerne cet hommage, pas l’ensemble des cérémonies.

À Beyrouth, un rassemblement des scouts et des guides est annoncé place des Martyrs de 16 h à 17 h 30. C’est un rendez-vous distinct de celui de Nahr el-Kalb, où Joseph Aoun doit s’exprimer à 18 h. Deux accès côtiers dans le secteur de Nahr el-Kalb seront fermés à partir de 15 h, selon l’avis de circulation annoncé vendredi. Le 83e anniversaire de l’indépendance tombe dimanche 22 novembre. Les administrations, les établissements publics et les municipalités fermeront lundi 23, selon la note gouvernementale. Cette annonce ne vaut pas pour l’ensemble des entreprises privées ou des banques.

Au Sud, les hôpitaux endommagés au cœur d’un échange avec les Émirats

Joseph Aoun a demandé vendredi que la remise en état et l’équipement des hôpitaux et des centres de santé endommagés au Sud figurent parmi les priorités de la coopération avec les Émirats arabes unis. Le ministre émirati de la Santé, Ahmed Ali Al Sayegh, s’est dit disposé à soutenir les établissements libanais. Il doit aborder avec son homologue Rakan Nassereddine les besoins à couvrir, notamment ceux du Centre du cancer des enfants. Le communiqué de Baabda ne fait état ni d’un financement arrêté, ni d’un chantier attribué, ni d’un calendrier.

Iran : le mémorandum d’Islamabad écarté, le dialogue reste possible selon Téhéran

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, affirme que le mémorandum d’Islamabad n’est plus sur la table. Il distingue le document lui-même des engagements qu’il contenait, qui pourraient, selon lui, servir de point de départ à une entente. Il dit l’Iran prêt à discuter si Washington prend des mesures pour rétablir la confiance et offre des garanties contre une reprise des hostilités. Vendredi, Donald Trump a indiqué que les termes proposés par Téhéran ne lui convenaient pas. Aucun nouvel accord ni calendrier de reprise des négociations n’a été annoncé.

Pérou : premiers dégâts recensés après le séisme de Junín

Un séisme de magnitude 6,7 a frappé le centre du Pérou vendredi à 19 h 09, heure locale, selon l’Institut géophysique péruvien. Dans son rapport de 21 h 40, heure de Lima, la protection civile signale une personne blessée dans le centre de la capitale. Elle fait aussi état de logements endommagés, de dégâts à l’hôpital de Pichanaqui, de coupures électriques et de restrictions de circulation après des chutes de roches. Les évaluations se poursuivent et ce relevé ne constitue pas un bilan national définitif.

Union européenne : un modèle de BYD visé par une décision provisoire

Le tribunal de La Haye a interdit en référé la commercialisation dans l’Union européenne du SUV hybride rechargeable Ti7 de BYD. Le juge, saisi par Jaguar Land Rover, a estimé que plusieurs éléments de la carrosserie rappelaient trop le dessin protégé du Defender. Le Ti7 n’était pas encore en vente dans l’Union, selon le tribunal. La décision ne vise ni le reste de la gamme BYD ni le marché britannique.

À Beyrouth, une exposition de timbres tout le week-end

L’exposition philatélique ouvre ce samedi au Sofitel Le Gabriel, à Achrafieh, de 11 h à 19 h. L’inauguration est prévue à 15 h, après l’ouverture au public. Les mêmes horaires sont annoncés dimanche.

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