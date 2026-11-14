Beyrouth : une exposition de timbres les 21 et 22 novembre

La deuxième exposition philatélique de Beyrouth se tiendra les 21 et 22 novembre 2026 au Sofitel Le Gabriel, à Achrafieh. Ouverte de 11 h à 19 h, elle réunira collections, échanges et concours. L’inauguration officielle est annoncée le samedi à 15 h, sous le patronage de la ministre du Tourisme.

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La deuxième exposition philatélique de Beyrouth se tiendra les samedi 21 et dimanche 22 novembre 2026 à l’hôtel Sofitel Le Gabriel, avenue de l’Indépendance, à Achrafieh. Selon le communiqué et les documents transmis par les organisateurs, le public pourra découvrir les collections de 11 h à 19 h pendant les deux journées. L’inauguration officielle est prévue le samedi 21 novembre à 15 h.

Le rendez-vous est organisé par l’Association libanaise des collectionneurs de timbres et d’histoire postale, connue sous le sigle LAP, que préside Nabil « Billy » Karam. Il est placé sous le patronage de la ministre du Tourisme, Laura Khazen Lahoud.

Une exposition philatélique de Beyrouth ouverte aux échanges

Le programme annonce des présentations consacrées à l’histoire postale libanaise et internationale. Des timbres sportifs figurent également parmi les pièces exposées, précise le communiqué. L’événement réunira des collectionneurs et des invités libanais, arabes et étrangers.

Des espaces seront consacrés à la vente et à l’échange de timbres, ainsi qu’au matériel philatélique et aux objets de collection. LibanPost disposera également d’un espace pour présenter ses produits. Le programme distingue ces activités de l’exposition des collections : les visiteurs pourront donc parcourir les cadres présentés et rencontrer les participants aux stands.

Un premier « One Frame Challenge »

Cette deuxième édition accueillera un premier concours intitulé « One Frame Challenge ». Les organisateurs annoncent la sélection du meilleur cadre philatélique selon des critères internationaux, en présence de juges internationaux. Le communiqué ne précise pas le nombre de collections inscrites ni les récompenses prévues.

La cérémonie d’ouverture comprendra l’hymne national libanais, puis des interventions du président de la LAP, d’un représentant de la Fédération des associations philatéliques européennes, la FEPA, et de la ministre du Tourisme. La remise d’une distinction à Laura Khazen Lahoud figure également au programme annoncé.

Les informations pratiques

Dates : samedi 21 et dimanche 22 novembre 2026.

samedi 21 et dimanche 22 novembre 2026. Horaires de l’exposition : de 11 h à 19 h, heure de Beyrouth, les deux jours.

de 11 h à 19 h, heure de Beyrouth, les deux jours. Inauguration officielle : samedi 21 novembre à 15 h.

samedi 21 novembre à 15 h. Lieu : hôtel Sofitel Le Gabriel, avenue de l’Indépendance, Achrafieh, Beyrouth.

Les documents de présentation ne précisent pas de tarif d’entrée. L’horaire de 15 h concerne la cérémonie inaugurale, et non l’ouverture de l’exposition, annoncée dès 11 h.

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