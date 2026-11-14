Revue de presse du 14 novembre : le Sud et les réformes

Les journaux du 14 novembre suivent les consultations sur l’après-FINUL, le plan électrique et les discussions avec le FMI. Ils décrivent aussi la solidarité au Sud, les attentes des agriculteurs, le scrutin du Barreau, les tensions régionales et les prochains rendez-vous culturels et sportifs libanais, entre décisions prises et projets.

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À la une : le Liban cherche les contours de l’après-FINUL

La visite attendue de Mike Waltz à Beyrouth place l’avenir du Sud au premier plan des journaux du 14 novembre 2026. Al Arabi Al Jadid rapporte que des sources officielles libanaises ont été avisées de son déplacement en début de semaine prochaine. Des rencontres sont en cours d’organisation pour lundi 16 novembre. L’ambassadeur américain auprès des Nations unies doit aborder les dispositions envisagées après la fin du mandat de la FINUL. Selon les mêmes sources, les échanges entre Paris et Washington n’ont pas encore abouti à une formule arrêtée.

Ad Diyar, dans son édition du 14 novembre 2026, décrit lui aussi une séquence de consultations décisive. Le quotidien évoque une recherche d’articulation entre la résolution 1701 et un accord-cadre. Il prête aux interlocuteurs américains et français la volonté de concilier plusieurs dispositifs. Ces informations reposent sur des sources politiques et diplomatiques non nommées. Elles dessinent des scénarios de négociation, sans établir qu’un nouveau mécanisme a été accepté par le gouvernement libanais.

Des désaccords sur le mandat et les interlocuteurs

Dans Al Akhbar du 14 novembre 2026, Hamza Khansa examine les différences entre la résolution 1701 et le cadre discuté depuis le 26 juin. Son analyse revient sur les zones pilotes évoquées dans les échanges et sur les consultations de Rome. Le journal présente le choix du mandat comme une question politique centrale. Il oppose une référence aux engagements existants à un dispositif qui pourrait modifier la nature des relations sécuritaires avec Israël.

Ad Diyar du 14 novembre 2026 insiste, pour sa part, sur les objections à des contacts militaires directs et au recours à des sociétés privées. Le quotidien prête ces réserves à des interlocuteurs proches des responsables libanais. Ses récits ne présentent toutefois pas tous le même degré d’accord entre les dirigeants. À la une, certaines positions sont décrites comme divergentes. Dans le développement du dossier, des sources affirment une convergence entre Joseph Aoun, Nabih Berri, Nawaf Salam et Rodolphe Haykal sur plusieurs refus. Le débat porte donc aussi sur la marge de négociation de chaque institution.

La perspective du départ des Casques bleus ne se réduit pas à la composition d’une force. Dans Al Arabi Al Jadid du 14 novembre 2026, la question des détenus libanais reste liée à celle des engagements de sécurité. Le comité représentant leurs familles porte sa liste à 43 personnes. Son porte-parole Ahmad Taleb distingue 40 arrestations intervenues depuis octobre 2024, dont celles de 15 combattants. Le journal souligne que de nombreuses arrestations ont eu lieu après le cessez-le-feu du 27 novembre 2024.

Les urgences intérieures restent au premier plan

Les journaux du 14 novembre 2026 abordent cette attente diplomatique en parallèle des difficultés économiques. Ad Diyar et Al Binaa consacrent une place importante au plan électrique approuvé par le gouvernement. Le gaz naturel, les réseaux et la perception des factures en constituent les axes. Le Qatar demeure un interlocuteur majeur, mais les négociations ne sont pas présentées comme achevées.

Al Akhbar du 14 novembre 2026 déplace également le regard vers les habitants du Sud. Son reportage à Saksakiyeh raconte le fonctionnement d’un comité municipal et de réseaux bénévoles. Un autre dossier suit des agriculteurs privés de leurs terres ou de leurs revenus. Ces récits replacent les discussions sur la sécurité dans des situations concrètes : se loger, maintenir une activité, accéder aux soins et préserver les cultures.

Politique locale : les institutions face aux échéances du Sud et aux services publics

La présidence, le gouvernement et le Parlement apparaissent dans les journaux du 14 novembre 2026 engagés sur plusieurs fronts. Ad Diyar rapporte l’entretien de Joseph Aoun avec Imran Riza, coordonnateur résident des Nations unies. L’avenir de la présence internationale et la situation du Sud figurent dans ce contexte diplomatique. Le quotidien mentionne aussi les échanges du chef de l’État avec la ministre de l’Environnement, Tamara el-Zein, autour des ressources naturelles et de leur préservation.

Al Binaa du 14 novembre 2026 rend compte d’une série de rencontres de Nabih Berri. Le président de la Chambre reçoit notamment Fawzi Khalifeh, à propos de la stratégie de l’autorité pétrolière pour la période 2026-2032. Le quotidien rapporte également des échanges sur le port et sur les relations avec la diaspora. Ces audiences font ressortir la diversité des dossiers économiques qui se poursuivent pendant les consultations sur le Sud.

Le gaz et la distribution dans les décisions du gouvernement

Dans Ad Diyar du 14 novembre 2026, le plan électrique adopté la veille comprend le recours au gazoduc arabe pour Deir Ammar. Il prévoit aussi une place pour le gaz naturel liquéfié à Deir Ammar, Zahrani et Zouk. L’objectif de production évoqué atteint 3 000 à 3 500 mégawatts dans les années à venir. Les renouvelables doivent y prendre une part importante.

Al Binaa du 14 novembre 2026 développe le volet institutionnel de cette réforme. Le journal insiste sur le maintien des infrastructures dans le patrimoine de l’État. Il décrit une participation privée dans la distribution et la collecte des factures. Les performances des opérateurs doivent être appréciées notamment à partir des pertes et du recouvrement. Les discussions concernent ainsi autant le fonctionnement des réseaux que la construction de capacités supplémentaires.

Le ministre de l’Énergie, Joe Saddi, distingue le plan approuvé des négociations encore en cours avec le Qatar. Ad Diyar du 14 novembre 2026 rapporte également l’annonce d’un examen prochain de la tarification variable. Ses effets sont envisagés trois mois après son adoption. Le même compte rendu évoque une solution à préparer sous deux mois concernant les sommes dues pour l’électricité dans les camps palestiniens.

Bilal Erdogan à Tripoli

La visite de Bilal Erdogan dans le Nord retient l’attention d’Ad Diyar et d’Al Akhbar du 14 novembre 2026. Les deux journaux reviennent sur son passage à Tripoli, vendredi 13 novembre. L’itinéraire comprend des lieux historiques et religieux, dont les vieux souks, la tour de l’horloge et le patrimoine lié à la présence ottomane. Le déplacement est aussi ponctué de rencontres avec des responsables locaux.

Al Akhbar du 14 novembre 2026, dans le récit de Najla Hammoud, décrit les échanges autour du déjeuner organisé à Dar Qamar. Il cite plusieurs personnalités de Tripoli et du Nord. Le quotidien indique que la visite doit se prolonger dans l’Akkar le samedi. Ad Diyar rapporte, de son côté, des souhaits de renforcement des liaisons entre la Turquie, la Syrie et le Liban. La perspective ferroviaire évoquée reste celle d’un projet souhaité, et non d’un chantier annoncé.

Dans son analyse publiée par Ad Diyar le 14 novembre 2026, Michel Nasr relie cette séquence aux équilibres politiques sunnites. Il s’interroge sur la place de la Turquie et sur les perspectives de Saad Hariri. Cette lecture politique accompagne le déplacement. Elle ne correspond pas à l’annonce d’un retour de l’ancien premier ministre à la vie politique.

Citation et discours : la souveraineté au centre des prises de position

Dans Al Arabi Al Jadid du 14 novembre 2026, Tawfiq Choumane critique la manière dont les décisions gouvernementales des 5 et 7 août 2025 sont mobilisées dans le débat public. Il estime que l’attention se concentre sur le désarmement. Selon lui, les autres volets sont relégués au second plan : application de la résolution 1701, référence à l’armistice de 1949, retrait israélien et retour des habitants.

Cette tribune porte sur la cohérence des engagements de l’État. Son auteur défend la négociation indirecte et conteste la place donnée à l’accord-cadre. Il affirme que plusieurs références essentielles au cadre antérieur en sont absentes. L’argumentation s’inscrit dans la controverse sur les instruments que le Liban doit privilégier pour défendre sa souveraineté.

Les réserves exprimées sur le cadre international

Al Binaa du 14 novembre 2026 rapporte les objections d’Ali el-Khatib à un nouveau dispositif international. Le journal les replace dans le débat sur la protection du Sud et sur le rôle des institutions libanaises. Ces positions rejoignent une interrogation présente dans plusieurs quotidiens : qui définira les missions, les engagements et les interlocuteurs du mécanisme qui suivrait la FINUL ?

Al Akhbar du 14 novembre 2026 consacre plusieurs textes d’opinion à ces rapports de force. Les auteurs y critiquent la stratégie américaine et les conditions imposées au Liban. Ad Diyar et Al Binaa accueillent également des tribunes sur la guerre régionale et les choix de Washington. Les journaux ne défendent pas une lecture unique, mais leurs pages de commentaire accordent une large place au risque d’un changement de cadre politique sous couvert de sécurité.

Diplomatie : les appels des évêques sur le Sud

Les évêques catholiques se mobilisent pour les villages frontaliers

Nidaa Al Watan du 14 novembre 2026 rapporte la création d’une commission des évêques catholiques consacrée aux villages frontaliers. Le dossier associe la présence des habitants, la sécurité et la continuité de la vie locale. Dans Al-Quds Al-Arabi du même jour, le compte rendu de la réunion tenue à Bkerké du 9 au 13 novembre insiste sur la souveraineté et le monopole des armes par l’État.

Le conseil des patriarches et évêques catholiques réclame aussi l’application de la résolution 1701 et le retrait israélien. Il défend un retour volontaire et sûr des habitants. Al-Quds Al-Arabi du 14 novembre 2026 relève enfin son soutien aux démarches diplomatiques. Ces positions placent les conditions du retour au cœur de l’action des institutions religieuses.

Politique internationale : tensions autour de l’Iran et fragilité des équilibres régionaux

Iran et États-Unis : le rapport de force ne vaut pas annonce de guerre

Al Akhbar du 14 novembre 2026 consacre un dossier au dispositif militaire américain autour de l’Iran. Hussein Amin y rassemble des indications sur les navires, les effectifs et les moyens de défense. Son article s’appuie notamment sur des publications militaires spécialisées et des estimations extérieures. Il distingue l’arrivée possible de bâtiments du maintien du dispositif existant. Un porte-avions attendu peut remplacer un autre navire. Une rotation ne constitue donc pas nécessairement un renforcement net. Les capacités décrites par le journal ne prouvent pas non plus qu’une nouvelle opération a été décidée.

Le même dossier d’Al Akhbar du 14 novembre 2026 juxtapose les signaux militaires et les démarches politiques. Il rapporte les positions de Donald Trump sur la dissuasion et la diplomatie. Il évoque aussi des déplacements de responsables américains et israéliens à partir de récits de presse. Al Arabi Al Jadid du 14 novembre 2026 décrit, lui aussi, des contacts et des questions encore ouvertes. Les inspections nucléaires, les matières présentes sur les sites et la coopération iranienne restent au cœur du dossier. Le journal évoque un retour progressif des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Il souligne les incertitudes concernant Ispahan, plutôt qu’un contrôle intégral déjà rétabli.

Les informations concernant Bahreïn montrent l’importance des versions contradictoires. Al Binaa et Al Akhbar du 14 novembre 2026 rapportent une revendication iranienne visant un radar. Le commandement américain pour le Moyen-Orient donne une autre version. Il affirme que deux drones ont été interceptés, sans blessé ni dégât. Al Arabi Al Jadid du 14 novembre 2026 reprend cette opposition. Le désaccord porte sur le résultat matériel de l’action, et pas seulement sur son interprétation politique.

Une autre affirmation concerne un navire transportant du gaz dans le détroit d’Ormuz. Ad Diyar, Al Binaa et Al Akhbar du 14 novembre 2026 rapportent le récit iranien d’un bâtiment touché par une mine. Toutefois, les comptes rendus ne permettent pas d’identifier clairement le navire. Ils n’apportent pas non plus de confirmation indépendante du dommage décrit. Ce récit s’inscrit dans les tensions maritimes.

Le Golfe demande une place dans les arrangements régionaux

Mohammed al-Rumaihi défend une participation directe du Golfe au règlement de la crise dans Asharq Al Awsat du 14 novembre 2026. Sa tribune part des coûts supportés par ces pays. Elle cite la sécurité des voies maritimes, les assurances et les échanges. Elle associe aussi la stabilité régionale aux projets de diversification économique. Selon l’auteur, une négociation limitée à Washington et Téhéran laisserait de côté des acteurs directement exposés. Il appelle donc à des garanties concrètes. Il ne décrit pas un mécanisme de sécurité déjà adopté par l’ensemble des États concernés.

Cette réflexion rejoint les développements sur les routes énergétiques dans Al Arabi Al Jadid du 14 novembre 2026. Le journal examine les oléoducs permettant de contourner Ormuz. Il expose leurs coûts, leurs limites et les projets discutés. Les infrastructures terrestres sont présentées comme un moyen de réduire certaines vulnérabilités. Elles ne constituent pas une substitution complète à toutes les cargaisons maritimes. Les projets à venir doivent, par ailleurs, être distingués des capacités déjà disponibles. Le dossier relie ainsi la confrontation stratégique à des choix d’investissement et à des contraintes physiques.

Le rapprochement entre Doha et Ankara figure également dans les éditions du jour. Al Arabi Al Jadid du 14 novembre 2026 rapporte la signature d’un accord de défense mutuelle. Il la situe dans les travaux du douzième comité stratégique tenu à Dolmabahçe. Le journal mentionne aussi des accords dans le commerce, l’éducation et la diplomatie. Ad Diyar du 14 novembre 2026 rend compte du même axe de coopération. Les indications publiées soulignent la dimension sécuritaire de cette relation.

Dans Al Binaa du 14 novembre 2026, le dossier yéménite apparaît à travers les discussions au Conseil de sécurité. Le quotidien rapporte l’opposition russe à une qualification des Houthis dans un projet de texte. Il décrit aussi les démarches américaines et bahreïnies pour la réintroduire. Cette séquence illustre un désaccord sur la rédaction et la portée d’une décision internationale. Elle ne se résume pas à un consensus des grandes puissances sur la guerre. Dans Asharq Al Awsat du 14 novembre 2026, Abdulrahman al-Rashed propose une lecture différente, centrée sur la sécurité régionale. Il présente le Yémen comme un enjeu dépassant largement ses frontières. Ses accusations contre le rôle iranien relèvent explicitement de son analyse politique.

Gaza : les hôpitaux et les camps sous pression

La frappe contre l’hôpital Nasser occupe le reportage de Youssef Fares dans Al Akhbar du 14 novembre 2026. Le journal rapporte des morts et des blessés après l’attaque du 12 novembre. Il décrit ensuite la diffusion israélienne d’une carte concernant plusieurs établissements de santé. Nasser, Chifa, Al Quds, Kamal Adwan et l’hôpital européen y figurent. L’armée israélienne affirme que des infrastructures médicales servent à des activités militaires. Le Hamas conteste ces accusations.

Al Akhbar du 14 novembre 2026 rapporte également les réactions liées à l’attaque et les déclarations du personnel de Nasser. Le dossier souligne les conséquences pour des services médicaux déjà soumis à de fortes contraintes. Il présente aussi la position du Conseil de la paix sur l’utilisation des hôpitaux.

L’arrivée de l’hiver ajoute un autre risque, selon Al Binaa du 14 novembre 2026. Le quotidien rapporte les déclarations de Reinhilde Van de Weerdt pour l’Organisation mondiale de la santé. Elles ont été présentées lors d’une conférence des Nations unies à Genève le vendredi 13 novembre. Près de 950 000 déplacés se trouveraient dans des zones exposées aux inondations. Parmi eux, environ 400 000 seraient confrontés à un risque élevé. Ces chiffres concernent l’exposition des personnes, et non un bilan de victimes des pluies.

Le même compte rendu d’Al Binaa du 14 novembre 2026 fait état d’une hausse des infections respiratoires. Il rapporte plus de 33 000 cas supplémentaires par rapport à 2025. Ces infections représenteraient 11 % des consultations. Le quotidien mentionne aussi neuf installations sanitaires endommagées. La menace ne se limite donc pas à la perte d’un abri. L’eau, le froid et les difficultés d’accès aux soins se cumulent. Le cadrage sanitaire complète celui des opérations militaires. Il porte sur des conditions de vie susceptibles de se dégrader même en l’absence d’une nouvelle frappe.

Syrie : incursions, détenus et questions de citoyenneté

Al Akhbar du 14 novembre 2026 publie un bilan de violations attribué à l’organisme syrien Sijel. Amer Ali rapporte 395 faits recensés en octobre, contre 280 en septembre. Le relevé comprend des incursions, des barrages, des raids et des survols. Il mentionne aussi des bombardements. Le journal situe la plus grande partie des faits recensés dans la région de Quneitra, tout en citant Deraa et les environs de Damas.

Le sort des détenus donne à ce dossier une dimension familiale. Al Akhbar du 14 novembre 2026 rapporte une manifestation organisée la veille près de la force des Nations unies. Les familles réclament des informations et des libérations. Le journal distingue les personnes encore retenues de celles qui ont été relâchées. Il évoque aussi des arrestations récentes et la libération de deux personnes.

Le supplément Kalimat d’Al Akhbar du 14 novembre 2026 aborde une autre question syrienne : la transmission de la nationalité par la mère. Marwa Jordi rappelle une annonce de Hind Kabawat à Genève. Elle la confronte à une clarification ministérielle du 8 novembre. Le projet reste à l’étude. Il ne s’agit donc pas d’une loi entrée en vigueur. Le dossier examine les conditions envisagées, le droit existant et les démarches d’associations. Il traite aussi des situations palestiniennes et des risques d’absence de statut. La réforme annoncée et ses effets réels sur les familles demeurent deux étapes distinctes.

Économie : le Liban cherche un accord financier et une sortie de la double facture électrique

Le Fonds monétaire reste un rendez-vous à préparer

La mission du Fonds monétaire international quitte Beyrouth sans accord au niveau des services. Asharq Al Awsat du 14 novembre 2026 décrit quatre jours de discussions et des divergences désormais réduites. Le point décisif reste toutefois entier. Il faut faire correspondre les engagements financiers aux ressources disponibles. Le reportage d’Ali Zeineddine distingue ainsi le rapprochement technique d’un accord effectivement conclu. Les discussions portent sur les obligations de l’État, celles de la Banque du Liban et la restitution des dépôts. Le projet de loi sur les pertes financières doit traduire ces choix. Sa rédaction ne suffit donc pas. Son financement et ses conditions d’exécution doivent aussi être précisés.

Ad Diyar du 14 novembre 2026 rapporte les objectifs présentés par le ministre des Finances, Yassine Jaber. Un comité restreint doit élaborer une formule unifiée du texte. Le ministre souhaite ensuite le transmettre au Parlement avant la fin de l’année. Il vise un dispositif applicable avant mars et un programme avec le Fonds au premier trimestre de 2027. Le calendrier de remboursement dépend encore de la conclusion des discussions. Al Binaa du 14 novembre 2026 insiste sur le travail commun du gouvernement, de la banque centrale et du Fonds. Le journal souligne aussi la nécessité de régler les modalités de financement et d’application.

La place des déposants occupe une large part de ces comptes rendus. Selon les projections rapportées par Ad Diyar du 14 novembre 2026, environ 90 % pourraient recevoir des paiements en liquidités ou en dollars disponibles. Les autres créances relèveraient notamment d’obligations de la Banque du Liban. Cette présentation concerne un mécanisme envisagé. Le seuil, les délais et la nature des instruments restent essentiels. Asharq Al Awsat du 14 novembre 2026 évoque notamment le traitement des dépôts jusqu’à 100 000 dollars. Il décrit aussi des discussions sur des certificats différés pour les sommes supérieures. La différence entre argent disponible et titre remboursable dans le temps traverse donc tout le dossier.

Le reportage d’Asharq Al Awsat du 14 novembre 2026 donne également une place aux réserves d’un responsable financier non nommé. Celui-ci anticipe de nouveaux reports et la poursuite des mécanismes transitoires de la banque centrale. Elle montre cependant que les échéances annoncées par le ministre ne font pas consensus parmi les interlocuteurs du journal. Le même article aborde les dettes publiques envers la Banque du Liban et les ressources mobilisables. Ces questions restent liées aux limites juridiques et politiques de chaque option. La répartition définitive des pertes reste en discussion.

Électricité : un plan adopté, des contrats encore à négocier

Le Conseil des ministres a approuvé un plan pour le secteur électrique, rapporte Ad Diyar du 14 novembre 2026. Le gouvernement a aussi donné mandat pour négocier avec le Qatar. Le journal distingue ainsi la décision de lancer cette démarche d’un accord final. L’alimentation en gaz, de nouvelles capacités et la modernisation du réseau figurent dans le dispositif. Le gazoduc arabe doit notamment être envisagé pour Deir Ammar. D’autres solutions concernent le gaz naturel liquéfié à Deir Ammar, Zahrani et Zouk.

Al Binaa du 14 novembre 2026 détaille le cadre retenu. Il présente une capacité visée de 3 000 à 3 500 mégawatts, avec une place importante aux renouvelables. Le texte évoque le solaire, l’éolien, l’hydroélectricité et le stockage par batteries. Ces moyens doivent s’inscrire dans un ensemble comprenant la production et le réseau. Le journal précise que les actifs du réseau demeureraient propriété de l’État. La participation d’opérateurs régionaux à la distribution ne signifie donc pas, dans ce schéma, leur cession. La réduction des pertes et l’amélioration du recouvrement doivent faire l’objet d’indicateurs suivis par le régulateur.

La négociation qatarie pourrait comprendre une formule associant construction, exploitation puis transfert, selon Al Binaa du 14 novembre 2026. Toutefois, les garanties et les tarifs restent à régler. Ce sont précisément ces paramètres qui déterminent les charges futures du secteur. Ad Diyar du 14 novembre 2026 indique par ailleurs qu’un tarif variable doit revenir à l’ordre du jour gouvernemental. L’application envisagée interviendrait trois mois après son adoption. Il mentionne aussi une proposition de traitement des dettes des camps palestiniens. Celle-ci prévoit un règlement organisé et des échéances, sans abandon annoncé des créances.

Le financement immédiat d’Électricité du Liban apparaît dans un autre volet du dossier. Ad Diyar et Al Binaa du 14 novembre 2026 rapportent un crédit de 8 950 milliards de livres. Il concerne les dettes des administrations envers l’établissement public. Al Binaa précise que la loi a été publiée le 13 novembre dans un numéro spécial du Journal officiel. Le versement destiné à régler ces arriérés répond à une charge déjà constituée. Il ne doit pas être confondu avec le financement de toutes les infrastructures proposées. Les journaux présentent ainsi plusieurs niveaux distincts : règlement de dettes, réforme de la gestion et négociation de nouveaux investissements.

Carburants et agriculture : des contraintes mesurées sur le terrain

Les prix pétroliers occupent une place concrète dans Ad Diyar du 14 novembre 2026. Dans un entretien avec Sana Sabra, Georges Brax explique la formation des tarifs libanais. Le représentant des stations-service souligne le rôle des produits raffinés. Le calcul ne suit pas simplement le cours du pétrole brut du jour. Il prend en compte les quinze dernières cotations de référence, ainsi que le transport et l’assurance. Ce décalage permet de comprendre pourquoi une baisse du brut ne se retrouve pas immédiatement à la pompe. Il explique aussi pourquoi essence et diesel peuvent évoluer différemment.

Georges Brax fait état d’une contraction des quantités consommées, rapporte Ad Diyar du 14 novembre 2026. Selon les chiffres qu’il présente, l’essence recule de 31,9 % sur janvier-septembre par rapport à 2025. Le diesel baisse de 32 %. Ces données sont celles de l’interlocuteur professionnel du journal. Brax distingue également ses observations de ses prévisions. Il envisage une détente pour l’essence, mais pas nécessairement pour le diesel.

L’agriculture fait l’objet d’un reportage d’Ali Banjak dans Al Akhbar du 14 novembre 2026. Le journal rapporte une estimation ministérielle de 530 millions de dollars de pertes de production en 2026. Il mentionne également 38 281 hectares devenus inaccessibles. Ces données portent sur les conséquences économiques de la guerre et les difficultés d’exploitation. Le reportage associe les chiffres aux parcours d’exploitants. Ahmad Diab, de Houla, a repris des terres à Chaqra pour planter fèves et blé. Il attend encore les indemnités liées aux pertes de 2024. Oday Muslimani décrit, pour sa part, la destruction de citronniers à Chaaytiyeh.

Interrogé par Al Akhbar du 14 novembre 2026, le ministre de l’Agriculture Nizar Hany affirme que le plan de soutien est en cours d’exécution. Il décrit une évaluation en deux phases. Le reportage évoque aussi les contraintes pesant sur les services agricoles locaux. Le témoignage des agriculteurs maintient cette distinction entre programme, accès effectif aux fonds et reprise de la production.

Justice : le Barreau de Beyrouth à la veille du scrutin

Quatre sièges sont en jeu au Barreau de Beyrouth dimanche 15 novembre. Dans Al Akhbar du 14 novembre 2026, Lina Fakhreddine décrit une campagne marquée par les alliances partisanes et les candidatures indépendantes. Les Forces libanaises, les Kataëb et le courant du Futur soutiennent une liste comprenant Riyad Chidiac, Elie Kazan, Maya Chehab et Elie Klimos. Le quotidien cite aussi Wassim Bou Tayeh, soutenu par le Courant patriotique libre, et Wissam Eid, appuyé par Amal.

Le reportage présente également les candidatures de Soha Assaad, Hadi Francis et Maha Zalaqat. Il revient sur les discussions autour de la gestion du Barreau et de son budget. Les rapports entre formations politiques ne résument donc pas tous les enjeux du scrutin. La représentation professionnelle, les services proposés aux avocats et les choix de gestion participent aussi à la campagne.

Les enquêtes suivies par les quotidiens

Al Binaa du 14 novembre 2026 rapporte un nouvel interrogatoire dans l’enquête sur l’explosion du port de Beyrouth. Le juge Tarek Bitar a entendu un adjudant de l’armée à propos d’une inspection du hangar 12.

Société : au Sud, la solidarité s’organise autour des besoins quotidiens

Saksakiyeh, des bénévoles et une réponse municipale

Dans Al Akhbar du 14 novembre 2026, Nour Mahmoud décrit l’organisation de l’aide à Saksakiyeh. Le conseiller municipal Hassan Marroueh raconte le travail d’un comité de dix membres formé en 2026. Celui-ci suit les besoins des familles déplacées et des habitants. L’alimentation, les médicaments, les déchets et l’entretien des réseaux font partie des urgences prises en charge.

Le bilan présenté par Marroueh comprend la distribution de 8 000 colis à un millier de familles. Il évoque également la préparation de 200 repas chauds par jour à Ghaziyeh. Une salle municipale sert à la distribution de médicaments. Le reportage montre une organisation qui s’appuie sur les ressources locales tout en cherchant des appuis extérieurs.

Mona Darwish, de l’association Ahlna, décrit le réseau bénévole Ahl el-Dar. Neuf femmes participent au travail. Des maisons deviennent des points de stockage pour les produits disponibles. Une enquête auprès de 80 familles permet de préciser les besoins. Deux agriculteurs apportent des produits de leurs exploitations. Les distributions portent notamment sur le lait, les couches et les traitements de malades chroniques.

Ces initiatives ne font pas disparaître les contraintes. Al Akhbar du 14 novembre 2026 rapporte les déplacements, les pertes humaines et les dégâts subis par la localité. Des familles demeurent sur place. Le soutien comprend aussi des séances d’accompagnement psychologique. L’action bénévole se poursuit donc dans un environnement où les besoins matériels et les conséquences du conflit se cumulent.

La confiance entre enseignants et élèves

Faten Hajj consacre un dossier aux relations scolaires dans Al Akhbar du 14 novembre 2026. Des enseignants, des élèves et des parents y décrivent leurs attentes. Le respect de l’enseignant ne se confond pas, dans leurs témoignages, avec la peur. La possibilité de poser des questions et de discuter des difficultés apparaît comme une condition de la confiance.

Le dossier aborde aussi les frontières entre la classe et les échanges numériques. Les groupes de messagerie facilitent le contact, mais peuvent prolonger sans limite les sollicitations. Les interlocuteurs reviennent sur le rôle des parents et sur les conditions de travail des enseignants. Leur parole fait apparaître des pratiques différentes, liées aux établissements et aux situations familiales.

Le logement reste un enjeu pour les déplacés

Ad Diyar du 14 novembre 2026 rapporte le lancement d’une allocation au loyer par le ministère des Affaires sociales et le HCR. Le dispositif prévoit 280 dollars par mois pendant six mois pour 2 700 familles libanaises déplacées. La première phase concerne environ 1 800 ménages installés dans des centres d’hébergement.

Hanine el-Sayed et Carolina Lindholm Billing présentent cette aide comme un passage vers un logement plus stable. Le soutien doit réduire les risques d’expulsion et améliorer les conditions de vie. La durée annoncée est limitée à six mois. Le programme accompagne ainsi les familles qui ne peuvent pas encore regagner leur domicile, tandis que la reconstruction reste un autre chantier.

À Nabatiyé, des services rouvrent progressivement

Al Liwaa du 14 novembre 2026 décrit le retour partiel de services publics à Nabatiyé. La reprise de l’état civil est attendue le 16 novembre. Le fonctionnement de la justice et du cadastre reste incomplet. Le compte rendu distingue les administrations déjà accessibles de celles dont la remise en activité demande encore du temps.

Le même journal rapporte l’annonce de mobilisations par l’association des employés de l’administration. Un arrêt du travail est prévu chaque vendredi et une grève est annoncée pour le 19 novembre. À Beyrouth, Al Liwaa du 14 novembre 2026 revient sur les revendications des pompiers. Le conflit porte sur leurs droits et leurs conditions professionnelles, dans un service indispensable aux habitants.

L’Akkar conserve ses provisions et ses savoir-faire

Le reportage de Moussa Moussa dans Al Liwaa du 14 novembre 2026 s’attache à la préparation des réserves alimentaires dans l’Akkar. Le kishk, les aubergines farcies et les olives occupent une place centrale. Les gestes de préparation et de conservation rythment la vie des foyers. Ils prolongent des savoir-faire familiaux et mobilisent des produits de la région.

Le récit montre une pratique à la fois alimentaire, domestique et sociale. La préparation réunit les membres de la famille et organise les provisions de la saison. Les produits conservés s’inscrivent dans la cuisine quotidienne. À travers ces scènes, le journal donne une place aux activités locales qui se maintiennent malgré les difficultés économiques.

Une vigilance sanitaire après les signalements syriens

Al Sharq du 14 novembre 2026 aborde la vigilance contre la poliomyélite après des signalements en Syrie. Le sujet porte sur la prévention et sur la surveillance sanitaire. Aucun cas au Liban n’est annoncé dans ce compte rendu. La couverture vaccinale et le suivi des enfants constituent les enjeux du dossier.

Al-Quds Al-Arabi du 14 novembre 2026 rapporte, de son côté, des informations du ministère syrien de la Santé concernant Al-Mayadin. Il évoque les campagnes de vaccination et les difficultés de couverture dans certains secteurs. Les situations décrites sont syriennes. Elles alimentent les préoccupations sanitaires régionales sans établir une propagation au Liban.

Consommation : les inspections se poursuivent

Al Sharq du 14 novembre 2026 publie un bilan des contrôles de la protection des consommateurs. Le compte rendu fait état de 20 963 inspections et de 1 114 procès-verbaux entre le 2 janvier et le 6 novembre. Ces chiffres décrivent l’activité de contrôle sur cette période. Les procès-verbaux constituent des suites administratives aux constats effectués, distinctes d’un bilan de condamnations judiciaires.

Culture : la création libanaise entre mémoire et déplacements

Mansour el-Habr expose à Beyrouth

Al Arabi Al Jadid du 14 novembre 2026 signale l’exposition de Mansour el-Habr à la galerie Art on 56, à Beyrouth, jusqu’au 5 décembre. Le peintre libanais associe couleurs, lignes et matériaux variés dans des œuvres nourries par le monde contemporain, notamment les destructions et les migrations. Le journal souligne le travail d’expérimentation dans la composition et les détails. Cette présentation inscrit les déplacements et les traces de la guerre dans une recherche plastique, plutôt que dans le seul registre documentaire.

Jawdat Fakhreddine, le Sud dans la durée du poème

Dans le supplément Kalimât d’Al Akhbar du 14 novembre 2026, Mohammed Nassereddine revient sur la poésie de Jawdat Fakhreddine, né en 1953. Son parcours relie les textes de la fin des années 1970 aux recueils récents, dont celui paru en 2026. La place du Sud, de la mémoire et des guerres traverse cette œuvre, des premiers poèmes aux recueils récents.

Le même supplément rapproche deux écritures romanesques de la guerre et de l’exil. La recension du neuvième roman de Marwan Abdel Al, publié chez Al Farabi en 2026, met en avant la mémoire palestinienne, la Nakba et Gaza. Celle consacrée à Ougarit Dandash s’attache à un personnage successivement combattant, instituteur et père. Les réserves formulées sur la construction et le style de ce second livre appartiennent à son critique, Mustafa Khalifa. Les deux lectures interrogent la manière dont le roman fait place à des expériences que le seul récit militaire ne suffit pas à restituer.

Tripoli et la mémoire ottomane

Asharq Al Awsat du 14 novembre 2026 consacre un reportage de Sawsan al-Abtah à la rencontre, vendredi à Tripoli, de Bilal Erdogan avec Salma al-Sibai, descendante du sultan Abdulhamid II. Le récit, qui comprend un entretien avec son fils Bassem, donne une dimension familiale et patrimoniale à une visite également suivie pour ses enjeux politiques.

Un hommage à Ahmad Kaabour annoncé à Beyrouth

Al-Quds Al-Arabi du 14 novembre 2026 annonce une soirée intitulée « Anadikom, en hommage à Ahmad Kaabour » à l’Université arabe de Beyrouth, jeudi 19 novembre à 19 heures, dans la salle Jamil Rawas. André Hajj et le chœur du Conservatoire national figurent au programme. Dans l’entretien de Zeina Ariss avec Zahra Merhi, le journal rappelle que Kaabour a composé l’hymne de l’université ainsi que sa marche de remise des diplômes. Ce lien avec l’établissement donne à la soirée une dimension particulière.

Dans ses pages consacrées aux livres, Al-Quds Al-Arabi du 14 novembre 2026 présente aussi « Jam‘ bila taksir, muqarabat masrahiyya », d’Al-Houssam Mohieddine, publié par Nariman à Beyrouth. Ces approches théâtrales interrogent les rapports entre mémoire et réalité.

Sport : les sélections libanaises préparent leurs prochains rendez-vous

Un nul à Bassora pour le football

Al Akhbar du 14 novembre 2026 rapporte le match nul sans but obtenu par le Liban contre l’Irak, vendredi à Bassora. Le compte rendu relève une occasion de Leonardo Chahine sur la barre transversale en début de rencontre et plusieurs interventions du gardien Mostafa Matar. Reza Khadra, qui disputait sa première sélection, a quitté le terrain à la 38e minute. Gêné sur le plan musculaire, il a été remplacé par Hussein Chakroun.

Ce résultat précède le rendez-vous contre la Palestine annoncé pour le 17 novembre. Le quotidien ne précise pas la durée de son indisponibilité.

Le basket doit composer avec des absences

Dans Al Akhbar du 14 novembre 2026, Hussein Sammour décrit la reprise des entraînements de la sélection de basket sous la direction d’Ahmad Farran. Quinze joueurs sont convoqués pour préparer une liste finale de douze. Le journal signale les absences sur blessure de Wael Arakji et de Jihad Khatib ainsi que l’arrivée de Karim Ezzeddine dans le groupe.

Le programme présenté comprend deux rencontres amicales contre la Jordanie, les 19 et 21 novembre, avant les rendez-vous contre le Japon le 26 et la Chine le 29 au complexe Nihad Naufal. Le cas de Nick West reste distinct de cette préparation : sa naturalisation est décrite comme une démarche en cours, et non comme une décision acquise.

Télévision et personnalités : une fiction se prépare pour le Ramadan 2027

Nour Ghandour et Mahmoud Boushehri dans « Al Ghariba »

Al-Quds Al-Arabi du 14 novembre 2026 présente « Al Ghariba », ou « L’Étrangère », une série de quinze épisodes destinée au Ramadan 2027. Produite par Eagle Films, la société de Jamal Sannan, elle réunit Nour Ghandour et Mahmoud Boushehri. Le scénario est signé Nour Chichakli et la réalisation confiée à Elie Samaan.

Le journal annonce le tournage et une diffusion sur MBC Masr et Shahid. Cette production associe des professionnels et des circuits de diffusion de plusieurs pays arabes autour d’un format resserré, en quinze épisodes.

Télévision : changements de diffusion et rendez-vous annoncés

Nidaa Al Watan du 14 novembre 2026 rapporte le retrait de MTV de l’offre Cablevision. Les autres modes de diffusion de la chaîne restent disponibles. Le changement concerne donc l’accès par cet opérateur, et non un arrêt général de MTV.

Dans la même édition, Nidaa Al Watan annonce « Danse avec les stars » pour le 15 novembre à 20 h 30. Le programme s’inscrit dans la grille annoncée par la chaîne. Il constitue l’un des rendez-vous télévisés du week-end suivis dans les pages culturelles et de divertissement.

Technologie : la panne Microsoft rappelle le poids des services centralisés

Des solutions de secours qui ne remplacent pas le rétablissement

Asharq Al Awsat du 14 novembre 2026 décrit les conséquences de la panne Microsoft dans les entreprises et les services : recours au téléphone, retour ponctuel au fax et perturbations de certaines procédures médicales au Royaume-Uni. Le journal mentionne aussi des vérifications d’identité effectuées par téléphone dans l’environnement d’Euronext. Ces exemples montrent comment une défaillance technique se propage aux tâches ordinaires qui dépendent de la messagerie et des outils de travail partagés.

Al Arabi Al Jadid du 14 novembre 2026 fait état d’une reprise progressive. Les deux titres ne permettent pas non plus d’attribuer cette panne à une cyberattaque. Les incidents de cybersécurité évoqués séparément dans les pages d’Al Arabi Al Jadid, dont certains remontent à octobre ou au début de novembre, ne sont pas la preuve d’une cause commune.

Une encyclopédie qui entend relier le numérique aux sources

Al Arabi Al Jadid du 14 novembre 2026 présente l’encyclopédie portée par le complexe de la langue arabe de Charjah. Le projet annonce 143 premiers volumes et la participation de 1 140 chercheurs et universitaires, répartis en 157 commissions. Les sciences, les lettres, les arts et les biographies constituent les grands ensembles du programme, dont plusieurs parties restent à compléter.

Outre l’édition imprimée, une version numérique est prévue, avec une orientation vers des usages de l’intelligence artificielle reliés aux sources originales.

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