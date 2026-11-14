Au Liban, l’épuisement de devoir tout prévoir

Depuis 2019, les ménages doivent remplacer des services fragilisés et refaire leurs projets. Données, témoignages documentés et inégalités face à la crise.

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Depuis l’effondrement financier de 2019, une partie des ménages libanais consacre son énergie à rendre possibles les gestes ordinaires : s’éclairer, se soigner, maintenir les enfants à l’école. Les enquêtes disponibles décrivent une usure sociale inégalement répartie, aggravée par les déplacements et la guerre. Elles invitent à regarder ce que les familles doivent organiser elles-mêmes lorsque les services ne garantissent plus la continuité du quotidien.

Une facture d’électricité ne mesure pas tout ce qu’une coupure impose. Il faut aussi réorganiser les horaires, préserver les aliments, trouver une solution pour travailler ou faire fonctionner une pompe. Le manque de revenu et le manque de prévisibilité finissent par se rejoindre : même une dépense déjà réglée ne garantit pas toujours que la journée se déroulera comme prévu.

Parler d’épuisement au Liban suppose pourtant de ne pas enfermer toute une population dans le même récit. Les situations diffèrent selon le logement, les revenus, les proches à charge, la région et l’exposition aux violences. Un ménage qui reçoit des dollars de l’étranger dispose de possibilités qui échappent à celui dont les ressources ont perdu leur valeur. Une famille déplacée doit encore résoudre une autre incertitude : où pourra-t-elle vivre le mois suivant ?

Devoir choisir ce qui restera branché

Le rapport de Human Rights Watch « Cut Off From Life Itself », publié en mars 2023, donne un exemple précis. Interrogé à Aley le 8 juin 2022, Ihab Abou Fakhr expliquait avoir supprimé l’abonnement au générateur de son propre foyer pour préserver celui de sa mère. Il s’agit d’un témoignage recueilli par l’organisation, avec consentement selon sa méthodologie, et non d’un entretien réalisé par Libnanews.

L’enquête quantitative, menée de novembre 2021 à janvier 2022, estimait que les factures de générateur absorbaient en moyenne 44 % du revenu mensuel des ménages concernés. Pour les abonnés appartenant au cinquième le plus pauvre, cette part atteignait 88 %, contre 21 % dans le cinquième le plus aisé. Ces chiffres décrivent cette période, pas les tarifs ni les revenus de novembre 2026.

Ils éclairent un mécanisme durable : lorsque l’accès à un service essentiel dépend d’une solution privée, les familles ne disposent pas toutes de la même capacité de remplacement. L’arbitrage peut se faire au sein d’une même parenté, entre deux logements, plutôt qu’entre confort et superflu.

Des protections très inégales face à la crise

La Banque mondiale estimait en mai 2024 que la pauvreté monétaire touchait 44 % de la population des zones étudiées en 2022, et 33 % des ressortissants libanais de ces zones. L’enquête couvrait l’Akkar, Beyrouth, la Békaa, le Liban-Nord et la majeure partie du Mont-Liban. Elle excluait notamment les Palestiniens vivant dans les camps et regroupements. Ce n’est donc ni une photographie exhaustive du territoire ni un taux national mesuré en 2026.

Le rapport souligne le rôle protecteur des revenus en dollars et des transferts de l’étranger pour une partie des ménages. Il relève aussi une pauvreté particulièrement forte parmi les Syriens interrogés, proche de neuf personnes sur dix. Nationalité, accès à l’emploi et ressources familiales modifient ainsi profondément l’exposition à la crise.

Ces différences empêchent de confondre les signes de consommation visibles dans certains quartiers avec une amélioration générale. Elles empêchent tout autant de présenter chaque habitant comme privé des mêmes ressources. L’épuisement social se comprend à partir de ces écarts, pas en les effaçant.

Une reprise interrompue, des horizons à reconstruire

Le contexte a encore changé depuis ces enquêtes. Dans son bilan de l’été 2026, la Banque mondiale estimait la croissance réelle de 2025 à 4,2 %, avant une contraction projetée de 6,4 % en 2026. La nouvelle escalade de mars avait interrompu cette amélioration fragile, endommagé des logements et des infrastructures, déplacé des communautés et pesé sur la consommation comme sur le tourisme.

La prévision de recul figure encore dans le Macro Poverty Outlook d’octobre 2026. Elle demeure une projection, soumise notamment à l’évolution sécuritaire. Un rebond du produit intérieur brut ne suffit d’ailleurs pas à établir que chaque famille a retrouvé ses revenus ou ses services.

La succession des chocs complique la possibilité de se projeter. Une amélioration économique peut ouvrir une perspective, puis un déplacement ou une nouvelle dépense contrainte obliger à refaire les calculs. Pour apprécier le rétablissement d’une vie ordinaire, il faut donc regarder aussi la continuité du logement, de l’école et des soins.

Protéger les enfants demande aussi de soutenir les adultes

Le rapport « An Enduring Nightmare » de l’UNICEF, paru en septembre 2026, repose notamment sur une enquête téléphonique menée en juillet auprès de 3 016 personnes. Elle indique que 82 % des ménages trouvaient plus difficile de financer les besoins essentiels que trois mois auparavant. Dans 31 % des foyers interrogés, des enfants n’avaient pas reçu les soins nécessaires, principalement pour des raisons financières.

Le communiqué du 30 septembre rapporte aussi que 63 % des ménages signalaient de l’anxiété ou de la nervosité chez leurs enfants. Ces observations déclarées ne constituent pas des diagnostics psychiatriques. Elles ne permettent pas davantage de calculer un taux de troubles mentaux pour l’ensemble des adultes du pays.

Les parents doivent eux-mêmes composer avec leurs inquiétudes. Dans une communication d’octobre 2026, l’International Rescue Committee décrit des entretiens avec dix mères d’enfants de moins de neuf ans, déplacées dans des abris collectifs, des appartements loués ou chez des proches. Certaines racontaient leur isolement et leurs efforts pour dissimuler leur peur devant leurs enfants. Ce petit ensemble d’entretiens éclaire des expériences ; il n’est pas un sondage représentatif.

Benoit Delsarte, directeur de l’IRC au Liban, insiste dans cette communication sur la nécessité de soutenir les adultes qui s’occupent des enfants, y compris après le retour au domicile. Le départ d’un abri ne signifie pas que toute inquiétude disparaît. Une politique de soutien doit pouvoir accompagner les familles au-delà du déplacement lui-même.

Le départ reste une aspiration, pas une mesure de l’exode

L’incertitude se retrouve dans les projets migratoires. Arab Barometer a interrogé 2 400 citoyens libanais entre février et avril 2024 : 38 % exprimaient le désir d’émigrer. La proportion atteignait 58 % chez les 18-29 ans, contre 29 % parmi les personnes plus âgées. Les motifs économiques dominaient les réponses des candidats au départ.

Le résultat mesure une intention, pas un nombre de départs effectifs. Il précède aussi l’escalade de 2026. Le niveau de 38 % était identique à ceux relevés en 2022 et en 2012, ce qui interdit de décrire cette seule enquête comme la preuve d’une hausse continue.

Vouloir partir et pouvoir partir restent deux questions différentes. Les données ne donnent pas à chaque personne interrogée un visa, un emploi ou les moyens d’un déménagement. Elles signalent surtout combien l’avenir est envisagé, pour une partie des jeunes, hors du pays où il devrait pouvoir se construire.

Rendre le quotidien moins coûteux en énergie

Des réponses existent en santé mentale. L’OMS présentait en juin 2026 Step-by-Step, un accompagnement numérique gratuit développé avec le Programme national de santé mentale du Liban. Il associe cinq modules à de courts contacts hebdomadaires avec un intervenant formé. L’organisation rapporte des résultats favorables lors d’essais menés au Liban et indique que le programme y est déployé à l’échelle nationale.

Ce type de soutien peut élargir l’accès à l’aide. Il ne dispense pas d’agir sur les dépenses contraintes, la sécurité et les services essentiels. Rendre une consultation accessible, permettre une scolarité suivie et garantir un approvisionnement fiable répondent à des besoins différents, qui peuvent se cumuler dans un même foyer.

La question sociale est alors très concrète : quelle part de la journée les habitants peuvent-ils consacrer à autre chose qu’à réparer les interruptions ? Retrouver de la prévisibilité permet de préparer un examen, d’organiser un travail, de prendre soin d’un proche ou simplement de se reposer. C’est aussi à cette possibilité de desserrer les contraintes ordinaires que se mesurera la sortie de crise.

Ce dossier est une analyse documentaire, fondée sur des enquêtes et communications identifiées. Aucun entretien inédit n’a été réalisé pour cet article. Les dates de collecte sont distinguées des dates de publication ; les indicateurs de pauvreté, de détresse déclarée et d’intention migratoire ne sont pas interchangeables.

Pour prolonger : notre dossier sur les privations touchant les enfants et notre analyse des obstacles au retour à l’école.

Photographie d’illustration : front de mer de Beyrouth, 4 janvier 2026. TorbeyCharbel / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Redimensionnement proportionnel, sans recadrage ni modification de la scène. Les personnes photographiées ne sont pas les témoins cités.

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