Le ministre de la Culture Ghassan Salamé et la présidente du Festival de Beiteddine, Nora Joumblatt, ont dévoilé le 25 novembre une statue du compositeur et dramaturge libanais dans le jardin de la Bibliothèque nationale, à Sanayeh.

12

Lire l'article Stop

Le ministre de la Culture Ghassan Salamé et la présidente du Festival de Beiteddine, Nora Joumblatt, ont dévoilé le 25 novembre une statue du compositeur et dramaturge libanais dans le jardin de la Bibliothèque nationale, à Sanayeh.

La statue de Ziad Rahbani a été inaugurée mercredi à Beyrouth, dans le quartier de Sanayeh, à l’entrée de Hamra. Réalisée par l’atelier des frères Assaf, elle a été dévoilée par Ghassan Salamé et Nora Joumblatt lors d’une cérémonie organisée par le ministère de la Culture avec le comité du Festival de Beiteddine. Le compositeur, pianiste et dramaturge est mort le 26 juillet 2025 à l’âge de 69 ans.

De la scène de Beiteddine au jardin de Sanayeh

Le festival avait confié à Rahbani l’ouverture de son édition 2018, au palais de Beiteddine. Au programme, deux soirées consacrées à quatre décennies de compositions, avec orchestre, chœur et chanteurs invités. Ce retour sur scène donnait à entendre un répertoire qui ne se résume pas aux chansons écrites pour sa mère, Fayrouz : Rahbani a aussi composé pour ses propres pièces et développé une écriture où se rencontrent jazz et musique arabe.

Au théâtre, il travaillait à partir du parler quotidien. Créée en 1978, en pleine guerre civile, sa pièce Bennesbeh Labokra Chou? suit des employés et des habitués d’un bar beyrouthin. Les conversations sur le travail, l’argent et l’avenir y disent la précarité de la ville sans qu’il soit nécessaire de mettre les combats au premier plan. Cette attention aux voix de Beyrouth traverse aussi Film Amriki Tawil, où l’action se déroule dans un hôpital psychiatrique.

Un hommage qui prend place dans la ville

Le ministère avait déjà consacré à Rahbani la Nuit des musées de 2025, peu après sa mort. Son portrait et son nom avaient été projetés sur la façade du Musée national, avec une vidéo où il fredonnait l’une de ses chansons. Cette fois, l’hommage n’est pas lié à une seule soirée : le jardin de la Bibliothèque nationale accueille la sculpture à proximité de Hamra, le quartier où Rahbani a longtemps vécu.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews