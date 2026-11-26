Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et le Japon appellent les partis et les députés à soutenir publiquement l’autorité de l’État. Ils demandent aussi une procédure indépendante dans l’affaire de Dahr el-Baïdar.

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Cinq ambassades à Beyrouth ont appuyé mercredi 25 novembre le monopole des armes par l’État libanais et demandé aux députés et aux partis de soutenir publiquement son droit exclusif de décider de la guerre et de la paix. Leur déclaration appelle également à une procédure judiciaire indépendante dans l’affaire des explosifs de Dahr el-Baïdar.

Le texte est signé par les missions diplomatiques de l’Australie, du Canada, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis. Elles demandent aux responsables politiques libanais de prendre un engagement public en faveur des positions exprimées par le président Joseph Aoun et le premier ministre Nawaf Salam sur l’autorité de l’État. Le communiqué ne détaille ni calendrier de désarmement ni nouvelle mesure d’assistance.

Un appel qui vise aussi la procédure à Dahr el-Baïdar

Les cinq missions disent avoir pris acte des mesures engagées par les autorités libanaises dans le dossier du camion d’explosifs saisi en octobre à Dahr el-Baïdar. Elles demandent que la justice puisse établir les responsabilités rapidement, sans ingérence politique. L’instruction militaire avait notamment donné lieu, le 5 novembre, à deux mandats d’arrêt visant des personnes déjà détenues. Ces actes de procédure ne constituent pas des condamnations.

Le communiqué nomme Dahr el-Baïdar. Il ne se prononce ni sur la nouvelle saisie d’explosifs dans le secteur de Qaa, annoncée par l’armée le 22 novembre, ni sur les arrestations entre Bécharré et Batroun. Ces trois affaires ont des procédures distinctes.

Pas de dispositif annoncé

Le soutien des cinq ambassades porte sur l’exercice de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire libanais. Aucun mécanisme de mise en œuvre n’est annoncé dans le texte. Dans le dossier de Dahr el-Baïdar, la déclaration ne demande pas non plus de transfert vers une autre juridiction et ne fixe pas de délai à l’instruction.

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