La coalition dirigée par l’Arabie saoudite attribue aux Houthis deux tirs de missiles en direction de Riyad. Elle dit avoir intercepté séparément deux drones dans l’est du royaume.

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La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a annoncé jeudi 26 novembre avoir intercepté deux missiles tirés en direction de Riyad. Elle en attribue le lancement aux Houthis du Yémen. Le premier communiqué ne donnait pas de bilan humain ni matériel pour la capitale.

Le porte-parole de la coalition, Turki al-Maliki, a déclaré que les deux engins avaient été détruits par la défense aérienne. Des habitants de Riyad ont entendu des détonations dans la nuit, après une alerte à la menace aérienne émise par la Défense civile saoudienne. L’alerte a été levée peu après. La coalition a ensuite annoncé une interception distincte de deux drones dans la province orientale. Ces signalements ne font pas état de dégâts dans la capitale.

Les ports de la mer Rouge au cœur des représailles

Mercredi, les Houthis avaient revendiqué des attaques contre les ports saoudiens de Djeddah et de Jazan, qu’ils ont présentées comme une riposte aux frappes de la coalition sur Hodeïda, au Yémen. Ils ont affirmé que les deux installations avaient subi des dommages. Le bilan communiqué par la coalition diffère : elle dit avoir intercepté un drone près du port de Djeddah et fait état de dégâts limités à Jazan, sans blessé civil signalé sur ce site.

Pour Riyad, l’interception annoncée jeudi est distincte de l’attaque de mardi contre une tour du quartier financier. La Défense civile saoudienne a fait état de onze blessés dans cet incident antérieur. Ce bilan ne s’applique pas aux tirs signalés dans la nuit de mercredi à jeudi. Aucune revendication des Houthis pour ces deux tirs vers Riyad n’avait été rapportée au moment des premières annonces de la coalition.

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