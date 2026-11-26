Après avoir analysé 61 heures de trois émissions diffusées en septembre, Reporters sans frontières a saisi l’Arcom. Le régulateur n’a annoncé aucune suspension sur cette saisine.

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Reporters sans frontières (RSF) a saisi l’Arcom jeudi 26 novembre pour demander la suspension de CNews pendant un mois. L’association estime que la chaîne ne respecte toujours pas ses obligations de pluralisme, cinq mois après une mise en demeure. Le régulateur n’a annoncé aucune décision sur cette nouvelle saisine.

RSF demande aussi que, quelle que soit la décision sur la chaîne, trois émissions cessent d’être diffusées pendant un mois : L’Heure des pros 2, 100 % Frontières et Face à Philippe de Villiers. L’association fonde sa demande sur l’analyse de 61 heures de programmes de septembre 2026, limitées à ces trois rendez-vous. Elle ne présente pas ce relevé comme une mesure de l’ensemble de la grille.

Ce que RSF a mesuré

Dans cet échantillon, l’immigration, l’insécurité ainsi que l’islamisme et les débats identitaires totalisent 47 % du temps consacré aux sujets. L’organisation estime également que près de neuf opinions exprimées sur dix allaient dans le sens du point de vue dominant sur le sujet traité. Ce résultat correspond au codage de l’association sur les émissions choisies ; ce n’est ni un décompte des temps de parole des partis ni un constat de l’Arcom sur septembre.

La mise en demeure de juin portait sur une autre période

Le 12 juin 2026, l’Arcom avait mis en demeure l’éditeur de CNews de respecter le pluralisme des courants de pensée et d’opinion. Sa décision concernait les programmes de mars 2025. Le régulateur y relevait un déséquilibre durable dans le traitement de plusieurs sujets, au-delà du temps de parole des personnalités politiques. Sa délibération de 2024 prévoit de tenir aussi compte de l’expression des autres intervenants dans les programmes d’information.

Selon RSF, CNews n’a pas répondu aux questions adressées pour la nouvelle enquête. La chaîne a contesté la mise en demeure de juin devant le Conseil d’État. La saisine du 26 novembre constitue une demande de sanction, pas une suspension ni une modification du droit d’émettre.

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