Le capitaine a signalé au centre britannique UKMTO l’explosion d’un projectile non identifié près de son navire. L’équipage est sain et sauf et aucun dégât n’a été signalé.

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Le capitaine d’un pétrolier a signalé l’explosion d’un projectile non identifié à proximité de son navire, à l’ouest de Dubaï. Le centre britannique de sécurité maritime UKMTO indique que tous les membres de l’équipage sont sains et saufs et qu’aucun dégât au navire ni effet sur l’environnement n’a été signalé.

L’avis maritime situe l’incident à quelque 50 milles nautiques à l’ouest de Dubaï, à 1 h 30 jeudi 26 novembre, heure des Émirats, soit 21 h 30 UTC la veille. Le centre a classé le signalement dans la catégorie « activité suspecte », et non dans celle des attaques confirmées. Il ne dit pas que le pétrolier a été touché. Ni le nom du navire ni l’origine du projectile n’ont été communiqués.

Un signalement distinct des incidents d’Ormuz

L’avis est distinct de ceux qui documentent trois signalements de pétroliers touchés par des projectiles non identifiés le 22 novembre dans le détroit d’Ormuz. Dans les cas du détroit, l’UKMTO faisait état d’impacts sur les navires et indiquait qu’ils avaient poursuivi leur traversée. Au large de Dubaï, le capitaine a signalé une explosion à proximité, sans dommage déclaré. Aucun élément de l’avis ne permet de relier le signalement aux déclarations iraniennes sur des mines dans le détroit.

L’UKMTO indique que les autorités enquêtent et appelle les navires à la prudence. Il n’a annoncé ni fermeture de la zone ni interruption de la navigation à la suite de cet avis.

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