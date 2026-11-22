Le Liban commémore son indépendance avec un hommage à Yarzé et deux rassemblements dans le Sud. Le patriarche Jean X annonce la mort du métropolite Georges Khodr. À Antalya, le texte-cadre de la COP31 n’a pas obtenu de consensus. Retour sur les faits vérifiés à 18 heures à Beyrouth dimanche.

Lire l'article Stop

Dimanche 22 novembre 2026, 18 h à Beyrouth. Le Liban marque le 83e anniversaire de son indépendance, entre hommage officiel à Yarzé et rassemblements d’habitants dans le Sud. Le patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche annonce la mort du métropolite émérite Georges Khodr. À Antalya, la conférence de l’ONU sur le climat n’a pas adopté son texte-cadre.

Indépendance : un hommage à Yarzé, un geste de solidarité de Nabih Berri

Le ministre de la Défense, Michel Menassa, a déposé dimanche une gerbe au pied du monument de l’émir Fakhreddine, à l’entrée du ministère à Yarzé, au nom de la République libanaise. L’Agence nationale d’information a confirmé la tenue de cet hommage, qui n’était encore qu’au programme dans la matinée. À Rachaya, un autre hommage figurait au calendrier ; sa tenue n’a pas été confirmée dans les sources consultées. La citadelle rappelle la détention des dirigeants indépendantistes par les autorités du mandat français, puis leur libération le 22 novembre 1943.

Le président de la Chambre, Nabih Berri, a annoncé dimanche qu’il ne recevrait pas les félicitations de circonstance, en signe de solidarité avec les habitants des villages du Sud. Il a cité notamment Zawtar el-Charkiyeh, Mansouri et Haddatha et a associé, dans son message, l’accomplissement de l’indépendance à la libération du territoire et à l’unité nationale. Il s’agit de sa décision de ne pas recevoir de vœux, non d’une annulation des commémorations.

La veille, lors du lever du drapeau à Nahr el-Kalb, le président Joseph Aoun avait demandé le retrait israélien et le retour des déplacés du Sud. Dans le discours publié par la présidence, il a réaffirmé que la décision de guerre et de paix relevait de l’État libanais. Cette prise de position ne fixe ni échéance de retrait ni calendrier de retour. Pour les démarches, la présidence du Conseil a fixé à lundi 23 novembre la fermeture des administrations, des établissements publics et des municipalités.

Sud-Liban : deux mobilisations pour les maisons et le retour

À Nabatiyé el-Faouqa, des habitants ont défilé dimanche matin jusqu’à la place du village, où ils ont constaté les dégâts, selon l’Agence nationale d’information. Le président de la municipalité, Zein Ghandour, a demandé à l’État de protéger la population et de rétablir notamment l’électricité et l’eau. Sa demande porte sur les conditions qui permettraient aux habitants de rester ou de revenir ; elle ne signifie pas que ces services sont rétablis.

Dans un rassemblement distinct, des habitants de Zawtar el-Charkiyeh se sont réunis sur la place de Zawtar el-Gharbiyeh, la localité voisine, pour protester contre la destruction de leurs maisons et réclamer leur retour. Dans une autre dépêche, l’agence officielle a attribué à Israël deux explosions signalées à Zawtar el-Charkiyeh et à Kfar Tebnit, sans faire état d’un bilan humain. Les rassemblements et ces signalements ne permettent pas, à eux seuls, d’établir un bilan pour la journée.

Mort de Georges Khodr, métropolite orthodoxe émérite

Le patriarche grec-orthodoxe d’Antioche, Jean X, a annoncé la mort de Georges Khodr dimanche à la mi-journée. Ancien métropolite de Byblos et de Batroun, il a dirigé le diocèse du Mont-Liban de 1970 à 2018. Cofondateur du Mouvement de la jeunesse orthodoxe, il a aussi enseigné à Balamand et travaillé sur le dialogue entre les Églises et avec l’islam. L’avis de décès diffusé dimanche ne précise ni le lieu du décès ni la date des obsèques.

COP31 : le pacte d’Antalya n’est pas adopté

La présidence de la COP31 a constaté en séance plénière l’absence de consensus sur le texte présenté comme le pacte d’Antalya. La dernière version proposée pour les parties à l’Accord de Paris reprenait le cadre défini à Dubaï sans nommer directement les énergies fossiles. Elle proposait notamment de chercher à au moins tripler d’ici 2035 le financement de l’adaptation, sans arrêter la base de calcul. L’Union européenne a refusé de soutenir ce compromis en l’état.

Le défaut de consensus sur ce texte distingue l’issue du soir du simple désaccord signalé plus tôt dans la journée : ces propositions ne sont pas devenues des engagements adoptés. Cela ne signifie pas que toutes les décisions techniques inscrites à l’ordre du jour ont été rejetées. Chacune relève de sa propre procédure.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews