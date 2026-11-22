La mission algérienne à Niamey devait préciser le tracé et le périmètre des travaux au Niger. Le chantier annoncé en Algérie en juin n’équivaut pas à une mise en service.

10

Lire l'article Stop

Après le lancement annoncé des travaux sur le tronçon algérien du gazoduc transsaharien, l’Algérie et le Niger ont discuté à Niamey de l’accélération des études sur la partie nigérienne. La mission du 17 au 20 novembre devait notamment examiner les conséquences d’un tracé modifié. Cette étape ne vaut ni attribution d’un chantier au Niger ni mise en service du gazoduc qui doit relier le Nigeria à l’Algérie.

Au Niger, un tracé révisé et un chantier encore à définir

Une délégation algérienne a été reçue le 17 novembre par le secrétaire général du ministère nigérien du Pétrole, Abdoulkarim Mohamed Ali. Le déplacement constituait la deuxième séquence de coordination technique sur la partie nigérienne du projet. Dans son communiqué du 19 novembre, Sonatrach indique que les discussions portaient sur l’accélération des études, la confirmation d’un tracé modifié et l’évaluation de ses conséquences. Les équipes devaient aussi préciser le périmètre des travaux.

La participation d’entreprises nigériennes et la création éventuelle au Niger d’une filiale de l’entreprise algérienne de travaux pétroliers ENAC ont également été discutées. Le communiqué ne fait état ni d’un contrat attribué à une entreprise locale ni d’une décision de créer la filiale. La révision du tracé compte pour la suite du projet : c’est en fonction du parcours retenu et de ses effets que les travaux à commander pourront être définis.

Trois pays, des étapes différentes

L’Algérie a annoncé le 4 juin le lancement officiel des travaux sur son propre tronçon. La distinction est importante : cette annonce décrit l’avancement de la partie algérienne, pas celui de l’ensemble de la liaison. Le projet doit raccorder le gaz venant du Nigeria, via le Niger, au réseau algérien, qui dispose déjà d’infrastructures d’exportation. L’existence de ce réseau ne signifie pas que le gaz nigérian l’alimente aujourd’hui.

Le 3 novembre, la compagnie nationale nigériane NNPC indiquait que les trois pays poursuivaient la coordination du projet. Dans le même communiqué, elle faisait état d’accords pour un autre gazoduc, celui qui doit relier le Nigeria au Maroc. Ces accords ne concernent pas le projet transsaharien via le Niger. De même, le mandat confié en 2025 à Penspen porte sur l’actualisation de l’étude de faisabilité, et non sur la construction de la liaison.

Un indicateur plus utile qu’une date d’ouverture

Le communiqué du 19 novembre précise le travail qui reste à faire au Niger, mais ne donne ni calendrier de mise en service de l’ensemble ni montage financier arrêté pour les trois tronçons. Pour suivre l’avancement, le prochain jalon utile au Niger sera la confirmation du tracé et du périmètre des travaux. Les marchés de construction, puis l’achèvement et le raccordement des tronçons, seraient des étapes distinctes. La réunion de Niamey ne permet pas de leur fixer une date.

Photo de couverture : NigerTZai / Wikimedia Commons, archive recadrée et titrée, CC BY-SA 4.0.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews