Biens publics : rembourser pour réinvestir au Liban

Les biens publics au Liban ne constituent pas une réserve de dollars immédiatement disponible pour rembourser les déposants. Les études de l’AUB éclairent les limites des valorisations avancées et les risques d’un transfert de patrimoine sans relance. Au-delà des cessions, l’enjeu est de rendre leur argent aux épargnants tout en favorisant un réinvestissement volontaire dans les entreprises, avec des droits protégés, une gouvernance indépendante et des contrôles temporaires qui ne bloquent pas les échanges nécessaires à la production.

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Le Liban ne sortira pas de sa crise bancaire en remplaçant des dépôts bloqués par la promesse de vendre ses terrains. Les études sur les biens publics au Liban ramènent les valorisations politiques à des montants beaucoup plus limités, sans garantir leur conversion en dollars disponibles. Le véritable enjeu dépasse donc la restitution : comment rendre leur argent aux déposants tout en reconstruisant le financement des entreprises, plutôt que d’organiser une nouvelle sortie de capitaux ?

Les propositions de Farid Boustani, qui évoquent notamment la mobilisation de biens immobiliers publics, relancent une question présente depuis le début de l’effondrement bancaire. Un État possédant des entreprises, des terrains et des infrastructures peut-il utiliser cette richesse pour régler les engagements de son système financier ? Une contribution est envisageable. Mais sa valeur, son calendrier et ses bénéficiaires doivent être établis. Surtout, un remboursement qui solde une créance ne crée pas automatiquement les conditions de la reprise.

Le pays peut perdre un actif et voir partir les devises obtenues en contrepartie. Il peut aussi rendre des fonds à des ménages qui les dépensent localement, ou à des entrepreneurs qui les investissent. Ces trajectoires n’ont pas les mêmes conséquences. Leur répartition dépendra de la confiance, des règles de restitution et des possibilités réelles de financement. Aucun montant documenté ne permet aujourd’hui de présenter la fuite de toutes les sommes remboursées comme un fait acquis.

Biens publics au Liban : les limites des milliards annoncés

Une recherche répond directement à la promesse d’un patrimoine capable de combler les pertes. Albert Kostanian, économiste et animateur de l’émission Vision 2030, a dirigé pour l’Institut Issam Farès de l’Université américaine de Beyrouth le rapport de janvier 2021 « Privatization of Lebanon’s Public Assets: No Miracle Solution to the Crisis ».

Ses estimations plaçaient les actifs étudiés, hors concessions, entre 11,660 et 21,520 milliards de dollars. Les recettes brutes d’un programme de cession étaient nettement moindres : entre 5,880 et 13,365 milliards selon les scénarios. Une réserve change la lecture de ces chiffres : le rapport utilisait le taux de 1 507,5 livres par dollar et précisait qu’il fallait largement les considérer comme des dollars bancaires locaux. Ils ne constituent donc ni une estimation actuelle en dollars frais ni le produit garanti d’une vente.

Ces travaux contredisent l’idée d’une caisse immédiatement mobilisable. Ils ne démontrent pas que chaque parcelle serait aujourd’hui surévaluée. Les valorisations politiques globales, la valeur de certains actifs et les recettes réalisables sont trois objets différents. Les chiffres de 2021 ne peuvent être présentés comme un prix de vente en 2026.

Un immeuble peut avoir pris de la valeur dans un quartier et en avoir perdu ailleurs. Une entreprise peut améliorer ses recettes tout en nécessitant de nouveaux investissements. Le prix obtenu dépendra aussi de la concurrence entre acheteurs, des droits transmis et du risque accepté. Un montant national actualisé exige des expertises et des comptes récents. Il ne résulte pas d’une multiplication uniforme par la dépréciation monétaire.

Le patrimoine n’est toujours pas une caisse auditable

Le rapport de janvier 2026 « Lebanon’s State-Owned Enterprises: What We Know About Them », de Sami Geadah, Sarah Borgi et Nizar Bou Karroum, apporte un inventaire institutionnel et économique. Il ne propose pas une nouvelle valorisation consolidée. Les auteurs décrivent une information financière fragmentaire, avec des données d’années différentes selon les entreprises. Cette limite interdit de présenter un total comme s’il provenait d’un bilan public homogène et récent.

Le document distingue aussi les participations de l’État, celles de la Banque du Liban et les différents régimes fonciers. Cette distinction compte pour le remboursement. Le propriétaire de l’actif, le débiteur de la créance et l’institution chargée du paiement ne sont pas nécessairement les mêmes. Leur appartenance à la sphère publique ne suffit pas à rendre toutes les ressources interchangeables.

Avant de promettre une distribution, il faut identifier le bien, son propriétaire juridique, les droits des occupants et les charges éventuelles. Il faut ensuite déterminer quel montant reviendrait effectivement à l’organisme chargé des restitutions. Une participation minoritaire ne vaut pas l’entreprise entière. Une valeur immobilière peut déjà être comprise dans celle d’une société. Additionner les deux sans retraitement gonflerait artificiellement le patrimoine.

Les bénéfices futurs ne doivent pas non plus être comptés deux fois. Si le prix d’une entreprise repose sur les revenus attendus, la collectivité ne peut présenter simultanément ce prix et l’intégralité de ces mêmes revenus comme deux ressources nouvelles. Après la vente, leur bénéficiaire change. Une part peut revenir au budget par l’impôt, mais elle n’équivaut pas aux bénéfices auparavant attachés à la propriété.

Le fonds de remboursement ne crée pas les devises

La proposition de l’Association des banques de mai 2020 illustre cette difficulté. Sa « Contribution to the Lebanese Government’s Financial Recovery Plan » prévoyait un fonds de défaisance détenu par l’État, doté de 40 milliards de dollars d’actifs. Il devait émettre des titres à long terme à la BDL en règlement de la dette publique correspondante. Il ne s’agissait donc pas simplement de vendre immédiatement tous les biens au secteur privé.

Mais déplacer des actifs dans une structure ne les rend pas liquides. Le montant inscrit sur les titres dépend des ressources capables d’en assurer le paiement. Si celles-ci sont insuffisantes ou arrivent plus tard, le détenteur possède une créance longue et risquée, pas l’équivalent d’un dollar disponible. Le document de l’ABL précisait d’ailleurs que ses informations n’avaient pas été indépendamment vérifiées ou auditées.

Une obligation adossée à des actifs peut organiser une restitution dans le temps. Elle doit alors être présentée pour ce qu’elle est : un instrument assorti d’une échéance, d’un risque et de droits précis. Si un déposant doit la revendre rapidement pour payer des soins, le prix offert peut être inférieur à sa valeur faciale. La perte réapparaît sous forme de décote, même lorsqu’aucune réduction nominale du dépôt n’est annoncée.

La possibilité de négocier le titre ne supprime pas ce problème. Elle permet de sortir plus tôt, à un prix de marché. Un mécanisme crédible doit publier les flux attendus, les priorités de paiement, les frais et les hypothèses de valorisation. Il doit aussi montrer ce qui arrive si les recettes diminuent. Sans ces éléments, la négociabilité transforme surtout une promesse opaque en risque transférable.

Les terrains ne sont pas tous cessibles ni disponibles

Le rapport « Legislative and Administrative Land and Property Rights Framework: Lebanon », publié par ONU-Habitat et le Global Land Tool Network en 2024, documente les lacunes cadastrales et la diversité des droits. Il distingue notamment domaine public et domaine privé de l’État. Les insuffisances d’enregistrement et de désignation des propriétaires compliquent un inventaire fiable. Une superficie annoncée ne permet donc pas, à elle seule, de calculer un produit de vente.

Le terrain d’une infrastructure en activité n’est pas une réserve foncière libre. Sa cession peut nécessiter une réorganisation du service, des travaux ou un relogement. Le revenu de vente doit être comparé aux dépenses occasionnées. Vendre un bâtiment administratif pour ensuite le louer ne produit pas le même gain durable que céder une parcelle inutilisée sans fonction publique prévisible.

La destination autorisée change également la valeur. Un usage agricole, une servitude, un accès insuffisant ou des contraintes environnementales peuvent limiter les projets. Les lever pour maximiser un prix serait une décision d’aménagement, avec ses bénéficiaires et ses coûts. Une hausse théorique de valeur ne dispense donc pas d’examiner l’eau, les réseaux, les transports et les usages collectifs.

Enfin, le rythme de cession importe. Le prix d’une petite transaction ne peut être appliqué sans précaution à un programme massif. Un vendeur qui met de nombreux actifs sur le marché peut réduire son pouvoir de négociation. Il risque aussi de sélectionner les acheteurs selon leur disponibilité immédiate en devises, plutôt que selon la qualité de leur projet. La transparence et la concurrence ne sont pas des formalités ajoutées après la valorisation : elles influencent le prix obtenu.

Le remboursement peut financer une nouvelle sortie de capitaux

Supposons qu’une cession rapporte effectivement des dollars frais. Si les déposants reçoivent ces dollars puis les transfèrent vers des comptes extérieurs, la dette envers eux diminue. Ce résultat a une valeur réelle pour les personnes remboursées. Mais il ne restaure pas, à lui seul, le financement des entreprises libanaises. Le pays a cédé un actif sans nécessairement conserver une capacité financière productive en contrepartie.

Il faut distinguer deux circuits. Un acheteur étranger apporte des devises nouvelles, dont une partie peut repartir après distribution. Un acheteur résident peut utiliser des dollars déjà présents dans l’économie. Dans ce second cas, l’opération réaffecte d’abord une ressource existante. Le montant de la vente n’équivaut pas automatiquement à un financement extérieur supplémentaire.

Le déposant qui transfère ses économies ne commet pas pour autant une faute économique ou morale. Après des années de restrictions, rechercher la sécurité est rationnel. Les dépenses d’un ménage installé hors du Liban peuvent aussi expliquer ces transferts. Une politique publique ne peut demander aux victimes de la crise de restaurer seules la confiance détruite par les institutions.

La réponse doit donc porter sur les conditions du réinvestissement. Un épargnant hésitera à replacer ses fonds si les comptes restent opaques, les règles changeantes et la sortie incertaine. Une rémunération élevée ne corrige pas ces défauts. Elle peut même masquer un risque supplémentaire. La crédibilité du droit de retrait et du règlement des litiges importe autant que le taux proposé.

Conserver la valeur productive, pas enfermer les dollars

Un transfert extérieur peut financer une machine installée dans une usine libanaise. Il peut acheter un équipement énergétique, un logiciel ou une matière première nécessaire à l’exportation. Empêcher tous les paiements internationaux au nom du maintien des fonds dans le pays bloquerait aussi ces investissements. La frontière entre financement productif et fuite ne correspond pas simplement au passage des devises à l’étranger.

À l’inverse, de l’argent conservé localement peut rester dans un coffre, alimenter une transaction foncière spéculative ou circuler entre des sociétés liées sans créer de production nouvelle. Le lieu où se trouve le dollar ne renseigne pas suffisamment sur son utilité économique. L’objectif doit être la capacité de produire, d’employer et de générer des recettes soutenables.

Cette approche impose d’examiner le projet financé. Combien de devises consomme-t-il au départ ? Quelles recettes ou économies peut-il produire ensuite ? À quel horizon ? Un équipement importé peut améliorer le bilan extérieur après plusieurs années, mais cette amélioration n’est pas garantie. Les prévisions doivent intégrer entretien, renouvellement, énergie et débouchés. Le label « productif » ne remplace pas un plan d’affaires.

Le contexte renforce cette exigence. Dans son suivi économique publié en août 2026, la Banque mondiale prévoit une contraction de 6,4 % pour l’année, après avoir révisé la croissance de 2025 à 4,2 %. Les dommages aux infrastructures et les perturbations de l’activité pèsent sur les projets. Ces chiffres décrivent l’environnement macroéconomique ; ils ne donnent ni le rendement d’un investissement ni la décote d’un actif particulier.

Trois circuits, trois effets économiques

Vente puis transfert vers un compte extérieur : la créance est réduite, sans financement productif local automatique.

la créance est réduite, sans financement productif local automatique. Remboursement puis investissement volontaire : des entreprises peuvent recevoir des capitaux, sous réserve de projets viables et de garanties de gouvernance.

des entreprises peuvent recevoir des capitaux, sous réserve de projets viables et de garanties de gouvernance. Achat de machines à l’étranger : les devises sortent, mais une capacité productive peut être créée au Liban.

Lecture des mécanismes possibles, et non prévision chiffrée des mouvements de capitaux.

Une restitution protégée, puis une option d’investissement

Un dispositif cohérent pourrait séparer deux décisions. La première concerne le droit à restitution, déterminé dans la restructuration bancaire. La seconde porte sur l’usage volontaire d’une partie des sommes récupérées. Les fusionner reviendrait à conditionner le remboursement à l’acceptation d’un risque nouveau. Le déposant ne doit pas découvrir que son ancien blocage a simplement changé de nom.

Une tranche liquide doit répondre aux besoins immédiats, notamment pour les petits déposants et les situations sociales urgentes. Son montant et son calendrier exigent un financement identifié. Sans bilan consolidé des ressources, aucun seuil de remboursement crédible ne peut être fixé. Une promesse généreuse mais non financée reproduirait les engagements que le système ne sait déjà plus tenir.

À côté de cette restitution, une option de réinvestissement pourrait être proposée. Elle devrait expliquer la durée, les risques, les frais et les conditions de sortie. Le déposant pourrait choisir de n’engager qu’une fraction de ses fonds. Un placement en actions, un prêt à une entreprise et une part de fonds ne présentent pas les mêmes droits. Aucun ne doit être présenté comme un dépôt garanti si ce n’est pas juridiquement et financièrement le cas.

Les incitations peuvent encourager ce choix sans le rendre obligatoire. Un cofinancement indépendant, une réduction de certains frais ou un avantage fiscal plafonné peuvent être étudiés. Leur coût doit apparaître au budget et être comparé à l’investissement réellement supplémentaire. Subventionner une opération qui se serait faite de toute façon mobiliserait des ressources publiques sans améliorer la reprise.

Un rendement promis ne vaut pas un remboursement

Une erreur serait de comparer une restitution immédiate à la valeur nominale d’un placement long. Recevoir cent dollars disponibles aujourd’hui n’équivaut pas à une promesse de cent dollars dans dix ans. L’attente a un coût, auquel s’ajoutent le risque de non-paiement et les frais. Même sans réduction du montant inscrit, les deux engagements n’ont pas la même valeur économique.

Cette différence doit apparaître dans les documents remis aux déposants. Un investissement volontaire peut justifier un rendement attendu plus élevé, mais ce rendement n’est pas acquis. Un projet peut échouer, son marché se contracter ou ses coûts augmenter. Préserver les droits implique de rendre ces possibilités visibles, sans dissimuler le risque derrière un objectif national incontestable.

La liquidité doit également être organisée avec réalisme. Financer une usine prend plusieurs années ; promettre à tous les investisseurs une sortie immédiate expose le véhicule à un décalage entre ses actifs et ses engagements. Des échéances adaptées, une réserve de liquidité et des règles connues de cession peuvent réduire ce risque. Elles ne doivent pas être découvertes au moment où le déposant demande son argent.

Pour un ménage, diversifier les placements peut être prudent. Pour le pays, concentrer toute l’épargne restituée dans quelques grands projets créerait une nouvelle fragilité. Le financement des petites et moyennes entreprises mérite sa place, avec une analyse des risques proportionnée à leur taille et sans abaisser les exigences de transparence.

Des contrôles temporaires, avec une sortie annoncée

Le contrôle des capitaux peut protéger un calendrier de remboursement contre une sortie brutale des ressources. Il ne garantit pas leur investissement productif. Dans son communiqué du 23 mars 2023 sur le Liban, le FMI recommandait des contrôles temporaires dans une stratégie comprenant restructuration et unification des changes. Il s’agissait de protéger les devises disponibles et de rendre le traitement des déposants plus équitable.

La doctrine du Fonds, précisée dans sa note opérationnelle de décembre 2023, admet un rôle temporaire des restrictions aux sorties lors d’une crise ou d’une crise imminente. Elle ne les présente pas comme un substitut aux réformes. Cette distinction exclut de transformer une mesure d’urgence en enfermement durable de l’épargne au service d’investissements politiquement désignés.

Pour être défendable, un dispositif libanais devrait reposer sur une loi claire, des plafonds publics, des règles communes et des recours. Les exceptions pour soins, études ou besoins commerciaux devraient être définies et contrôlables. Les personnes disposant d’un accès politique ne doivent pas pouvoir contourner les restrictions imposées aux autres.

Une clause de réexamen et un calendrier conditionnel de levée sont indispensables. La transparence devrait porter sur les montants autorisés et les motifs, tout en protégeant les données personnelles. Des mesures trop larges peuvent décourager les nouveaux apports, pousser vers le cash et favoriser les circuits informels. La protection temporaire des ressources doit donc être évaluée avec ses propres coûts.

Réinvestir sans reconstruire le capitalisme de connivence

Un véhicule destiné à financer les entreprises ne doit pas devenir une caisse pour les groupes les mieux connectés. La sélection doit relever d’une gestion professionnelle, avec appels à projets, critères publiés et contrôle des bénéficiaires effectifs. Les relations entre gestionnaires, banques, promoteurs et responsables publics doivent être déclarées. Les opérations avec des parties liées appellent un examen renforcé.

Les actifs du véhicule doivent être séparés de ceux du gestionnaire. Des comptes audités, un dépositaire adapté et une valorisation indépendante limiteraient les possibilités de dissimulation. Les frais doivent rester lisibles. Une commission de gestion calculée sur des valorisations invérifiables pourrait enrichir l’intermédiaire alors que les épargnants ne reçoivent aucun revenu.

Le promoteur du projet doit aussi engager des fonds propres et supporter une part effective du risque. Mobiliser seulement les créances des déposants pour financer une entreprise laisserait ces derniers exposés une seconde fois. Le cofinancement en capitaux frais aide à distinguer un investissement nouveau d’un simple déplacement d’anciennes pertes.

Les garanties publiques exigent la même discipline. Une garantie gratuite et intégrale peut transférer à nouveau les pertes vers le contribuable. Son plafond, son prix, les conditions de déclenchement et les engagements potentiels doivent être publiés. Le projet conserve alors un risque économique réel, évalué avant l’investissement plutôt que découvert après une nouvelle crise.

Les secteurs doivent être choisis sur leurs résultats

L’agro-industrie, les services exportables, l’efficacité énergétique et la remise en état d’équipements peuvent offrir des possibilités. Mais aucune catégorie n’est rentable par définition. Une unité de transformation agricole dépend de l’approvisionnement, de la chaîne du froid et de l’accès aux marchés. Une activité numérique dépend notamment de compétences, d’électricité et de communications fiables.

Le financement doit porter sur des besoins identifiés : investissement matériel, fonds de roulement, certification ou accès commercial. Il faut distinguer l’achat d’une entreprise existante du financement de capacités nouvelles. La première opération peut améliorer la gestion ; elle ne constitue pas automatiquement un investissement supplémentaire dans la production.

Les recettes attendues doivent être examinées nettes des intrants importés. Une entreprise exportatrice peut aussi importer une grande partie de sa valeur de production. À l’inverse, une activité tournée vers le marché intérieur peut économiser des devises en remplaçant une importation de manière compétitive. La protection durable d’un producteur inefficace ferait payer la différence aux consommateurs.

La mesure des résultats doit enfin intégrer la survie des projets et la qualité des emplois. Le nombre de dossiers approuvés ne prouve pas le succès. Les décaissements, défauts, remboursements, capitaux nouveaux et gains de productivité doivent être suivis. Une évaluation indépendante permettrait d’arrêter les dispositifs inefficaces plutôt que de prolonger leurs pertes.

Les banques doivent recommencer à financer l’économie

Le réinvestissement ne peut contourner indéfiniment une restructuration bancaire. Une économie productive a besoin de paiements fiables, de crédit et d’intermédiaires capables d’apprécier les risques. En septembre 2026, le FMI a rappelé que les actionnaires et créanciers subordonnés doivent absorber les pertes avant les déposants. Il a aussi demandé que les restitutions restent compatibles avec la viabilité des banques et la soutenabilité de la dette publique.

Ces conditions empêchent de traiter le patrimoine public comme le premier et unique payeur. Une vente peut contribuer à un règlement précis ; elle ne doit pas préserver artificiellement la valeur d’un établissement insolvable. Le dispositif doit montrer qui reçoit les fonds et quelles obligations sont éteintes. L’argent destiné aux clients ne doit pas se perdre dans une amélioration comptable sans paiement effectif.

La confiance reviendra moins par une injonction à investir au Liban que par la preuve que les règles ont changé. Pour chaque mécanisme proposé, les déposants doivent pouvoir lire un bilan d’ouverture, un calendrier financé, les risques restant à leur charge et leurs possibilités de recours. Pour chaque actif public mobilisé, les citoyens doivent connaître la valeur nette obtenue et le revenu abandonné.

Le prochain plan crédible devra donc publier deux comptes séparés : celui des créances réellement remboursées et celui des financements nouveaux effectivement dirigés vers la production. Sans cette séparation, un transfert de patrimoine peut être présenté comme une relance alors qu’il n’aura fait que déplacer la perte, son bénéficiaire ou son échéance.

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