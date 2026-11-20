À Tripoli, Bilal Erdoğan a rencontré Salma al-Sibaï, descendante à la quatrième génération d’Abdülhamid II, lors de sa tournée au Liban du 12 au 14 novembre 2026. De la tour de l’horloge de la place al-Tall à l’ancien couvent des derviches mevlevis, la visite a remis en lumière des restaurations déjà achevées. Le lendemain, au Grand Sérail, les échanges ont porté sur l’éducation, la culture et les liens universitaires, sans accord ni calendrier annoncés. La visite de Tripoli a aussi réuni des responsables religieux musulmans et chrétiens.

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Retour sur la visite du 12 au 14 novembre 2026. À Tripoli, Bilal Erdoğan a rencontré Salma al-Sibaï, descendante du sultan Abdülhamid II, et visité deux édifices restaurés avec l’appui de la Turquie. L’étape du 13 novembre a donné un visage aux relations culturelles que le fils du président turc est venu évoquer avec les autorités libanaises.

À Tripoli, Bilal Erdoğan rencontre Salma al-Sibaï

Le vendredi 13 novembre, Bilal Erdoğan a rendu visite à Salma al-Sibaï (سلمى السباعي), qui vit à Tripoli, dans le nord du Liban. Elle descend à la quatrième génération du sultan ottoman Abdülhamid II, qui a régné de 1876 à 1909. La rencontre a précédé, selon un reportage réalisé sur place, une halte à la tour de l’horloge de la place al-Tall, qui porte le nom du sultan.

Salma al-Sibaï avait déjà raconté à Tripoli, en 2015, une histoire familiale qui ne se résume pas aux souvenirs du palais. Elle évoquait les difficultés des membres de la dynastie partis en exil après 1924. Dans sa famille, on se souvenait de proches qui avaient gagné leur vie à Paris comme chauffeurs de taxi ou portefaix. Elle conservait aussi un cadeau de mariage transmis par une petite-fille du sultan. Ces souvenirs éclairent le sens de la rencontre : à Tripoli, la mémoire ottomane se lit dans les bâtiments, mais se transmet aussi dans des familles dont les trajectoires passent par plusieurs pays.

Une horloge restaurée et un ancien couvent devenu centre culturel

Sur la place al-Tall, la tour Hamidiye est un exemple concret de la coopération patrimoniale. Les autorités ottomanes l’avaient offerte à Tripoli pour marquer le vingt-cinquième anniversaire de l’accession au trône d’Abdülhamid II. Édifiée au début du XXe siècle, elle a perdu une partie des pièces de son mécanisme pendant la guerre du Liban. Une horloge de remplacement a été installée en 1990. L’Agence turque de coopération et de coordination, la TİKA, a annoncé l’achèvement de la restauration de la tour en 2016. Le chantier ne date donc pas de la visite de Bilal Erdoğan.

Il s’est aussi rendu à l’ancien couvent des derviches mevlevis, près du fleuve Abou Ali. Le bâtiment, fondé au début du XVIIe siècle, avait souffert des crues et de la guerre. La TİKA a achevé des travaux de rénovation en 2024, lorsque Tripoli était capitale arabe de la culture. Selon l’agence, le lieu a été remis à son administrateur pour servir de centre culturel et de jeunesse. C’est une différence importante avec l’horloge : le chantier n’avait pas seulement pour but de préserver un édifice, mais aussi de lui donner un usage.

À la mosquée al-Mansouri, un échange au-delà du patrimoine

À la grande mosquée al-Mansouri, le mufti de Tripoli, cheikh Mohammad Imam, a accueilli le visiteur. L’archevêque maronite Youssef Soueif et l’archevêque grec-orthodoxe Éphrem Kyriakos ont également participé à une rencontre sur place. Erdoğan a visité la salle où l’on conserve un cheveu attribué au prophète Mohammed. La tradition locale associe le don de cette relique à Abdülhamid II.

Dans son intervention à la mosquée, Bilal Erdoğan a plaidé pour des liens plus étroits entre le Liban, la Syrie et la Turquie. Il s’agissait d’une prise de position du visiteur, pas de l’annonce d’un accord entre les trois États. L’étape s’est prolongée le lendemain dans l’Akkar : la délégation est passée par Halba, puis par les villages de Kaouachra et d’Aïdamoun, où vivent des communautés turkmènes. À Kaouachra, une association turque a remis du matériel d’aide à la municipalité. Cette livraison était distincte des pistes de coopération évoquées à Beyrouth.

À Beyrouth, l’éducation et la culture au programme

Bilal Erdoğan préside le conseil des administrateurs de la fondation turque İlim Yayma. C’est à ce titre que le Grand Sérail l’a présenté, tout en précisant qu’il avait transmis à Nawaf Salam les salutations de son père, le président Recep Tayyip Erdoğan. La présence de l’ambassadeur de Turquie, Murat Lütem, dans la délégation dans le Nord donnait à la tournée une dimension diplomatique. Elle ne faisait pas pour autant du fils du président un membre du gouvernement turc.

Les contacts avaient commencé le 12 novembre à Beyrouth, notamment par un entretien avec le président Joseph Aoun à Baabda. À l’Institut Yunus Emre, Bilal Erdoğan a inauguré une exposition sur le tir à l’arc traditionnel et rencontré des élèves qui apprennent le turc. Des universitaires libanais ont pris part aux échanges. L’institut enseigne déjà la langue à Beyrouth : là encore, la visite a mis en avant une activité existante, plutôt qu’un nouveau programme.

Le samedi 14 novembre, Nawaf Salam a reçu Bilal Erdoğan et le président de l’Institut Yunus Emre, Selim Argun. Le compte rendu du Grand Sérail mentionne l’enseignement, la culture, les échanges universitaires et des initiatives sociales. Il ne fait état ni d’un accord signé, ni d’un budget, ni d’un calendrier de réalisation. À Tripoli, les réalisations que la délégation a pu visiter remontent à des chantiers antérieurs. Le compte rendu du 14 novembre ne précise pas quels projets viendraient ensuite.

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