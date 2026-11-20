L’accord annoncé le 2 novembre par Infineon et Qualcomm porte sur un sous-système destiné aux calculateurs centraux des voitures. Un microcontrôleur AURIX et des composants d’alimentation complètent la plateforme Snapdragon Ride. Leur rôle diffère de celui de la puce principale : surveiller le système et coordonner les mécanismes de sécurité. Cette architecture de référence facilite l’intégration, mais ne prouve pas qu’un véhicule complet a été validé. Aucun constructeur client, modèle commercial ou volume de production n’est précisé dans le communiqué étudié.

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Une puce plus rapide permet à une voiture de traiter davantage d’images et de données, mais elle ne règle pas à elle seule la question de la sécurité. L’accord annoncé le 2 novembre entre Infineon et Qualcomm met en lumière un autre besoin : surveiller le calculateur central et maintenir des fonctions prévisibles en cas d’anomalie.

Les deux groupes ont annoncé un accord technologique pour définir un sous-système à microcontrôleur destiné aux plateformes de référence Snapdragon Ride. Il s’agit d’un ensemble de composants et de logiciels destiné aux constructeurs et à leurs équipementiers. L’annonce d’Infineon ne nomme pas de modèle de série qui intégrerait déjà cet ensemble.

Infineon distingue calcul et surveillance

Le calculateur principal peut traiter de grands volumes de données, par exemple ceux que produisent les capteurs pour les aides à la conduite. Infineon décrit autour de cette puce principale un microcontrôleur chargé notamment de surveiller l’état du système et de coordonner les mécanismes de sécurité. Les deux éléments ne répondent pas au même besoin : l’un privilégie la capacité de calcul, l’autre le respect de délais de réaction attendus.

Cette distinction intéresse les constructeurs qui regroupent davantage de fonctions dans un même ordinateur. Le traitement des données de conduite, l’affichage dans l’habitacle et la surveillance du système n’ont pas les mêmes conséquences lorsqu’ils sont interrompus. Un défaut dans une fonction de confort ne doit pas être traité comme un défaut dans une fonction critique. L’architecture doit permettre d’isoler les responsabilités et de définir la réaction du véhicule.

Le sous-système repose sur la famille de microcontrôleurs AURIX. Les circuits OPTIREG assurent la gestion de l’alimentation. Le logiciel associé préintègre le micrologiciel du microcontrôleur et des fonctions de surveillance adaptées aux plateformes de Qualcomm. Cette répartition précise les responsabilités des composants sans démontrer à elle seule la sûreté d’un véhicule complet.

Une conception de référence n’est pas un véhicule validé

Les deux sociétés veulent alléger une partie du travail d’intégration. Infineon indique fournir, en plus du microcontrôleur, des composants de gestion de l’alimentation, de la mémoire et de la connectivité. Un ensemble logiciel facilite la coopération avec la plateforme de Qualcomm. Il s’agit d’une base de développement. La validation d’un modèle de série doit encore tenir compte de l’intégration choisie par le constructeur et des conditions d’utilisation.

Une puce, un sous-système et une fonction d’aide à la conduite ne se valident pas au même niveau. Une plateforme peut prendre en charge une fonction sans que tous les véhicules qui l’utilisent en disposent. Le fonctionnement réel dépend aussi des autres composants, du logiciel et des situations dans lesquelles le constructeur prévoit d’autoriser la fonction.

L’accord a été présenté à l’approche du salon electronica de Munich, tenu du 10 au 13 novembre. L’annonce ne précise ni constructeur client, ni volume de production, ni date de commercialisation d’un véhicule. Le prochain signe d’un passage à la série serait une annonce qui associe la technologie à un modèle précis et indique dans quelles conditions ses fonctions seront proposées.

Photographie : Mucber, siège Campeon, 30 mai 2020. Photo entière redimensionnée et habillage Libnanews ; photographie et composition sous CC BY-SA 4.0.

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