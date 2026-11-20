La FINUL publie son bilan d’octobre et distingue les relèves du retrait prévu en janvier. De nouveaux incidents sont signalés dans le Sud-Liban. Minieh ouvre un centre de secours. Au Yémen, un appel vise une partie du port de Hodeïda. Bruxelles et Londres annoncent la fin de trois négociations bilatérales.

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Vendredi 20 novembre 2026, édition de 18 h à Beyrouth. La FINUL fait le bilan d’un mois d’octobre encore marqué par les frappes et rappelle que son retrait ne commence qu’en janvier. De nouveaux incidents sont signalés dans le Sud. Au Yémen, la coalition dirigée par Riyad appelle des civils à quitter une partie du port de Hodeïda. À Bruxelles, l’Union européenne et le Royaume-Uni terminent trois négociations, mais les accords ne s’appliquent pas encore.

Au Sud-Liban, la FINUL distingue rotations et retrait

La Force intérimaire des Nations unies au Liban a indiqué vendredi que les mouvements de Casques bleus observés actuellement relèvent des relèves habituelles, pas du retrait. Son mandat court jusqu’au 31 décembre 2026. Selon la mission, le retrait commencera le 1er janvier 2027 et se poursuivra dans l’année. D’ici à la fin de son mandat, la mission dit poursuivre ses observations, le dialogue avec les parties et son appui à l’armée libanaise.

Dans son bilan pour octobre, la FINUL dit avoir observé environ 90 frappes aériennes israéliennes. La mission constate une baisse des hostilités mais souligne que les destructions d’habitations et d’infrastructures civiles retardent encore le retour des déplacés. Ce bilan ne préjuge pas des dispositions qui pourraient être prises après le départ des Casques bleus.

Vendredi, le correspondant de l’Agence nationale d’information a signalé des incendies à Zawtar el-Charkiyeh, qu’il attribue à l’armée israélienne, ainsi que des explosions attribuées à un drone et des dégâts près d’habitations à Haddatha. Aucun bilan humain n’a été communiqué dans cette dépêche. Le ministre de la Défense Michel Menassa, qui a rencontré l’ambassadeur américain Michel Issa, a demandé l’arrêt des attaques israéliennes et le retrait du territoire libanais afin que l’armée puisse poursuivre son déploiement. Son bureau n’a annoncé aucun dispositif appelé à succéder à la FINUL.

À Minieh, un centre de secours ; le vaccin contre le HPV prévu en janvier

Un centre de la Défense civile a ouvert à Minieh, dans le nord du Liban. Selon le PNUD et l’Agence nationale d’information, il doit desservir cinq municipalités, dans un secteur de près de 97 500 habitants. Le centre bénéficie d’un programme national soutenu par l’Allemagne via sa banque de développement KfW. Le soutien national dépasse 10,6 millions de dollars : ce montant ne correspond pas au coût du seul centre de Minieh. Le PNUD indique que le nouveau site doit encore être remis à la Défense civile.

Le ministre de la Santé, Rakan Nassereddine, prévoit de proposer à partir de janvier 2027 le vaccin contre le papillomavirus humain dans les centres de soins primaires, pour les filles libanaises des classes d’âge ciblées. La stratégie nationale prévoyait son introduction en 2027 ; l’annonce de vendredi précise le mois envisagé. Le ministre n’a détaillé ni les âges retenus, ni les centres de démarrage, ni les modalités d’inscription. La campagne n’est pas encore ouverte.

À New York, la photojournaliste libanaise Christina Assi a reçu jeudi le Prix international de la liberté de la presse du Comité pour la protection des journalistes. Blessée en 2023 au Sud-Liban lors de la frappe qui a tué le journaliste Issam Abdallah, elle milite depuis pour la sécurité des reporters.

Hodeïda : un appel à évacuer une partie du port

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a demandé vendredi aux civils de quitter une partie de la zone portuaire de Hodeïda, sur la côte yéménite de la mer Rouge, en invoquant leur sécurité. L’appel ne confirme ni une attaque contre le port, ni sa fermeture, ni une évacuation effectivement réalisée. Hodeïda sert à l’arrivée de marchandises et d’aide humanitaire. La Commission européenne avait déjà relevé que les perturbations des infrastructures de transport yéménites compliquaient l’approvisionnement en nourriture, médicaments et carburant.

Bruxelles et Londres concluent trois négociations

L’Union européenne et le Royaume-Uni ont annoncé à Bruxelles la fin des négociations sur les règles sanitaires et phytosanitaires, le rapprochement de leurs marchés du carbone et un programme de mobilité des jeunes. Le volet sanitaire vise à supprimer la plupart des certificats et contrôles aujourd’hui exigés pour les échanges d’animaux, de végétaux et de produits concernés. L’objectif est une application à partir du 1er mars 2028. Les deux parties visent également 2028 pour relier leurs marchés du carbone.

Le programme de mobilité doit permettre aux jeunes participants de séjourner jusqu’à trois ans de l’autre côté de la Manche, notamment pour travailler ou étudier. Il ne rétablit pas la libre circulation et reste distinct d’Erasmus+. Les trois textes doivent encore suivre les procédures prévues de part et d’autre avant d’entrer en vigueur.

Ukraine : le bilan des frappes revu à la hausse

Le premier ministre ukrainien a fait état de huit morts dans les frappes russes de la nuit de jeudi à vendredi, dont six à Kyiv. En Pologne, le parquet de Lublin a ouvert une enquête après la chute d’un objet volant près de Nowy Lipowiec. Le ministre polonais de la Défense évoque un probable missile russe, sans qu’une expertise judiciaire l’ait encore confirmée. Le ministre ne signale ni blessé ni dommage aux infrastructures critiques.

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