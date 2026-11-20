Le Conseil du développement et de la reconstruction a retenu une offre pour déblayer et réparer des routes du district de Marjayoun au Sud-Liban. L’avis publié chiffre cette offre à 6,54 millions de dollars. Les documents accessibles ne font état ni d’une signature effective ni d’une mise en chantier confirmée.

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Le Conseil du développement et de la reconstruction a publié un avis de sélection pour déblayer et réparer des routes endommagées dans le district de Marjayoun, au Sud-Liban. L’offre retenue à titre provisoire s’élève à 6,54 millions de dollars. Le dossier a donc avancé depuis l’appel d’offres d’octobre, mais les pièces publiques consultées ne démontrent ni que le contrat a été signé ni que les travaux ont commencé.

Le lot de Marjayoun fait partie du projet d’assistance d’urgence au Liban financé par un prêt de la Banque mondiale. Il a son propre dossier, distinct des lots routiers de Tyr et de Bint Jbeil. Son état d’avancement ne vaut donc pas pour l’ensemble des routes du Sud, ni pour les travaux dans d’autres secteurs financés par le même programme.

L’appel d’offres a fait place au choix d’une entreprise

Le Conseil du développement et de la reconstruction (CDR) a publié son appel d’offres le 8 octobre 2026 et fixé au 22 octobre la date limite de remise des offres. Dans l’avis de sélection référencé 1303, il indique avoir reçu trois offres et retenu celle de Yamen Establishment for General Trading and Contracting. Le document précise que la décision est soumise à la non-objection de la Banque mondiale.

Le montant publié par le CDR correspond à l’offre retenue, pas à un paiement. Le plan de passation des marchés de la Banque mondiale, révisé le 15 novembre, consigne la publication et la remise des offres. Pour le lot de Marjayoun, la colonne prévue pour la date effective du contrat signé reste vide dans cette version. La date prévisionnelle inscrite dans le tableau n’est donc pas une date de démarrage.

Déblayer pour rétablir l’accès avant les réparations durables

Le dossier technique distingue la remise en circulation provisoire des interventions de réparation. Sur les tronçons les plus endommagés retenus pour la phase d’urgence, le cahier environnemental prévoit d’abord le dégagement des débris et la remise en état provisoire de la chaussée. Il distingue ces travaux des réparations localisées prévues dans une phase de relèvement rapide. La publication du marché n’annonce pas pour autant la réouverture d’un axe particulier.

Cette différence compte pour les habitants, les services et les entreprises qui empruntent les routes du district. Un accès rétabli à titre provisoire peut faciliter les trajets sans signifier que des réparations définitives ont été réceptionnées. Le dossier prévoit par ailleurs des vérifications de sécurité avant toute intervention sur les tronçons concernés et des mesures de gestion de la circulation pendant les travaux.

Le prochain repère sera une date de travaux confirmée

Un contrat signé, un ordre de démarrage ou un avis local sur la circulation donneraient aux riverains un repère plus précis que l’annonce du choix de l’entreprise. Au 20 novembre, les documents publics consultés permettent de suivre l’étape de sélection, mais aucun ne fournit une date de mise en chantier confirmée ni une liste de routes effectivement rouvertes. Il ne faut donc pas déduire de cet avis que les déplacements sont déjà possibles sur les tronçons concernés.

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