L’opposition birmane fait état de 20 civils et de neuf combattants tués à In Yone, dans la région de Magway. L’attaque du 26 novembre a touché une école et un monastère où se tenait une cérémonie. Le bilan reste provisoire.

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L’opposition birmane fait état de 20 civils et de neuf combattants tués à In Yone, dans la région de Magway. L’attaque du 26 novembre a touché une école et un monastère où se tenait une cérémonie. Le bilan reste provisoire.

Des habitants, des élèves et des enseignants s’étaient réunis jeudi 26 novembre à In Yone, dans le canton de Sinbaungwe, pour une cérémonie bouddhiste de dons. Le rassemblement se tenait sur le site de l’école du village et du monastère. Dans un communiqué commun publié samedi, le Gouvernement d’unité nationale, issu de l’opposition à la junte, et l’administration intérimaire de Magway ont attribué le bombardement à l’armée birmane. Les deux institutions affirment qu’aucun combat n’était en cours dans le village avant l’attaque.

Quatorze enfants parmi les blessés

Les deux administrations distinguent dans leur décompte 20 civils et neuf membres d’une unité de la résistance du district de Thayet. Selon elles, ces derniers étaient chargés de la protection du rassemblement. Un jeune novice bouddhiste, des élèves et des enseignants figurent parmi les civils tués. Sur les 21 civils grièvement blessés recensés dans le communiqué, 14 étaient mineurs.

L’école, le monastère et des véhicules civils ont été endommagés. Les deux administrations affirment que des tirs ont continué après l’attaque initiale et que des coupures de communications ont compliqué l’évacuation et les secours. Elles évaluent à plus de 400 le nombre d’habitants qui ont fui deux villages voisins. Ce chiffre concerne les déplacements signalés autour du lieu de l’attaque, pas le bilan de l’ensemble de la région. Les autorités d’opposition disent poursuivre l’identification des victimes. Aucune confirmation indépendante du bilan complet ni réponse publique de l’armée sur cette attaque n’a été retrouvée.

Le bilan de Magway ne couvre pas les frappes de samedi

Les chiffres d’In Yone ne comprennent pas les victimes signalées le 28 novembre ailleurs dans le pays. Banya Khung Aung, secrétaire du Conseil exécutif intérimaire de l’État karenni, a rapporté la mort de 21 civils lors d’une autre frappe près d’un rassemblement de mariage, dans le canton de Pekhon, dans l’État Shan. Ce bilan relève d’une annonce distincte et ne renseigne ni sur l’identité des victimes à Magway ni sur les circonstances de l’attaque d’In Yone.

Le conflit s’est étendu depuis le coup d’État du 1er février 2021. Dans son rapport de mi-année, l’Unicef estimait à près de 3,8 millions le nombre de déplacés à l’intérieur du pays fin juin 2026. Pour In Yone, le premier bilan nominatif complet et l’état des blessés évacués n’ont pas encore été rendus publics dans les documents consultés.

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