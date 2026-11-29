Le XV de France a remporté dimanche la première édition du Championnat des nations en battant l’Afrique du Sud 40–34 à Twickenham. Menés d’un point à la fin du temps réglementaire, les Bleus ont repris l’avantage sur un essai de Théo Attissogbe, transformé par Thomas Ramos.

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Le XV de France a remporté dimanche la première édition du Championnat des nations en battant l’Afrique du Sud 40–34 à Twickenham. Menés d’un point à la fin du temps réglementaire, les Bleus ont repris l’avantage sur un essai de Théo Attissogbe, transformé par Thomas Ramos.

Manie Libbok avait replacé les Springboks en tête (34–33) sur une pénalité dans les dernières minutes. Les Bleus ont obtenu une dernière mêlée dans le camp sud-africain au-delà de la 80e minute. Théo Attissogbe a inscrit son deuxième essai de la soirée à la 84e, avant la transformation de Thomas Ramos. Les Français remportent ainsi la finale deux semaines après avoir déjà battu les doubles champions du monde en titre, 21–19, au Stade de France.

De 20–3 pour la France à 31–23 pour les Springboks

Deux pénalités de Ramos et les essais d’Attissogbe et d’Émilien Gailleton, tous deux transformés, avaient donné 20 points aux Bleus à la pause. L’Afrique du Sud n’avait marqué qu’une pénalité de Sacha Feinberg-Mngomezulu. Elle a aussi dû jouer une partie du match en infériorité après le carton rouge infligé à Kurt-Lee Arendse.

Le retour des vestiaires a changé le rapport de force. Feinberg-Mngomezulu a marqué le premier essai sud-africain. Damian de Allende, Ethan Hooker puis Eben Etzebeth ont franchi à leur tour la ligne française. Feinberg-Mngomezulu a transformé les quatre essais. Alors que la France menait encore 23–10, les Springboks ont inscrit trois essais coup sur coup pour porter le score à 31–23.

Ollivon et Attissogbe renversent la finale

Ramos a ramené la France à cinq points sur pénalité, puis Charles Ollivon a marqué derrière un maul. La transformation de Ramos a remis les Bleus devant (33–31), avant la pénalité de Libbok et le dernier essai d’Attissogbe. Ramos a terminé avec 20 points au pied : quatre pénalités et quatre transformations. Les deux équipes ont chacune inscrit quatre essais.

La finale opposait les premiers des deux groupes du Championnat des nations, qui réunit douze sélections. La France avait perdu son premier match, 34–32 en Nouvelle-Zélande, avant de gagner ses cinq autres rencontres de groupe. Elle remporte la première édition de ce tournoi, distinct de la Coupe du monde, dont l’Afrique du Sud détient toujours le titre.

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